Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3Getty Images Sport

Krise immer schlimmer: Manchester United kassiert bei Como 1907 eine Packung

Champions League
Lille - Galatasaray
Lille
Galatasaray
Como - Manchester United
Como
Manchester United

Die Red Devils haben das Siegen verlernt und auf Cheftrainer Michael Carrick kommen unruhige Zeiten zu.

Manchester United ist bei Leipzig-Schreck Como 1907 noch tiefer in die Krise geschlittert. Der englische Traditionsklub kam am Mittwoch im Champions-League-Duell beim Überraschungsteam aus Italien mit 1:4 (0:1) unter die Räder. United ist damit seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg. In der Königsklasse geraten die Red Devils nach der zweiten Pleite in der dritten Partie unter Druck.

Der argentinische Vizeweltmeister Nico Paz (2./57.), Tassos Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) trafen für das Team vom Comer See, das zum Auftakt bereits RB Leipzig mit 4:1 geschlagen hatte. Für United war das Tor von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (90.+1) zu wenig.

Mit sechs Punkten stehen die von Cesc Fabregas trainierten Lombarden, bei denen Ex-Herthaner Marc-Oliver Kempf in der Innenverteidigung spielt, nach drei Spieltagen in der Ligaphase gut da.

Leroy Sane und Ilkay Gündogan feierten mit Galatasaray Istanbul derweil den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Bei OSC Lille gewann der türkische Meister mit 4:2 (2:2). Sane kam in der 76. Minute von der Bank, Gündogan wurde neun Minuten später eingewechselt. Nächster Gegner von "Gala" ist am 3. November der VfB Stuttgart.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen