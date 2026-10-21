Krise immer schlimmer: Manchester United kassiert bei Como 1907 eine Packung

Manchester United ist bei Leipzig-Schreck Como 1907 noch tiefer in die Krise geschlittert. Der englische Traditionsklub kam am Mittwoch im Champions-League-Duell beim Überraschungsteam aus Italien mit 1:4 (0:1) unter die Räder. United ist damit seit sieben Pflichtspielen in Serie ohne Sieg. In der Königsklasse geraten die Red Devils nach der zweiten Pleite in der dritten Partie unter Druck.

Der argentinische Vizeweltmeister Nico Paz (2./57.), Tassos Douvikas (49.) und Jacobo Ramon (76.) trafen für das Team vom Comer See, das zum Auftakt bereits RB Leipzig mit 4:1 geschlagen hatte. Für United war das Tor von Ex-Bayern-Profi Joshua Zirkzee (90.+1) zu wenig.

Mit sechs Punkten stehen die von Cesc Fabregas trainierten Lombarden, bei denen Ex-Herthaner Marc-Oliver Kempf in der Innenverteidigung spielt, nach drei Spieltagen in der Ligaphase gut da.

Leroy Sane und Ilkay Gündogan feierten mit Galatasaray Istanbul derweil den ersten Saisonsieg in der Königsklasse. Bei OSC Lille gewann der türkische Meister mit 4:2 (2:2). Sane kam in der 76. Minute von der Bank, Gündogan wurde neun Minuten später eingewechselt. Nächster Gegner von "Gala" ist am 3. November der VfB Stuttgart.