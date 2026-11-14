Konstantelias beim BVB viel früher zurück? Das ist der Stand

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Kehrt Giannis Konstantelias wesentlich früher als gedacht beim BVB zurück? Jüngste Berichte aus Griechenland erfahren nun Widerspruch.

Vergangene Woche hatten griechische Medien und auch die Bild berichtet, Konstantelias sei seinem Reha-Plan mittlerweile weit voraus. Von einem möglichen Comeback Ende Februar oder Anfang März war zumindest in Griechenland die Rede. Dem widersprach nun aber der kicker.

Tatsächlich mache der 23-Jährige "gute Fortschritte", allerdings befinde sich seine Reha noch in einem so frühen Stadium, dass nicht davon die Rede sein könne, er sei dem Zeitplan voraus. Dieser sieht im Regelfall bei einem Kreuzbandriss ein Comeback acht bis neun Monate nach der Verletzung vor.

Konstantelias hatte sich die schwere Verletzung bei seinem Bundesliga-Debüt Ende August am ersten Spieltag der neuen Saison gegen den HSV zugezogen. Bedeutet: Eine Rückkehr Mitte oder Ende April spräche für einen normalen und guten Heilungsverlauf. Auch deshalb gebe es in Dortmund nicht mal eine vorsichtige Prognose bezüglich einer Rückkehr.

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Dennoch soll die Reha bislang gut verlaufen und Konstanelias selbst sei mit der Betreuung in Dortmund "hochzufrieden".

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Wer ersetzt beim BVB aktuell Konstantelias?

Der griechische Nationalspieler war im vergangenen Sommer unter grotesken Protesten der Anhänger von PAOK Saloniki für 26 Millionen Euro zum BVB gewechselt und hatte dort nach nur zwei äußerst überzeugenden Kurzeinsätzen große Hoffnungen und Erwartungen geschürt, ehe er sich bei seinem Bundesliga-Debüt, bei dem er sogar schon getroffen hatte, so schwer verletzte.

Der BVB wurde in der Folge noch einmal auf dem Transfermarkt tätig und lieh Ethan Nwaneri vom FC Arsenal als vorübergehenden Konstantelias-Ersatz aus. Der 19-Jährige zeigte bislang äußerst engagierte, aber eben auch äußerst glücklose Auftritte im Trikot der Schwarzgelben. Nwaneri steht nach zwölf Pflichtspieleinsätzen noch immer mit nur einer Torvorlage da - und die verbuchte er Anfang September bei seinem BVB-Debüt.

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Zuletzt verlor er auch deshalb seinen Stammplatz unter Trainer Niko Kovac. Maximilian Beier, Fabio Silva, Konstantinos Karetsas und auch der nun wieder verletzte Carney Chukwuemeka sind in der internen Rangliste auf Nwaneris Position an ihm vorbeigezogen.