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Rot-Weiß Oberhausen v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images Sport
Oliver Wittenburg

Komplett verfahrene Situation! Talent beim BVB schon wieder vor dem Absprung

Bundesliga
Transfers
VfB Stuttgart - Borussia Dortmund
Borussia Dortmund

Erst in diesem Sommer wechselte Justin Lerma aus seiner Heimat Ecuador nach Dortmund. Dort ist die Situation für den 18-Jährigen bereits ganz schön verfahren.

Wie die Ruhr Nachrichten berichten, gibt es beim BVB bereits Überlegungen, Lerma im kommenden Winter auszuleihen.

Beim Mittelfeldspieler kommen gleich mehrere Probleme zusammen, die seinen Verbleib beim Vizemeister wenig erfolgversprechend machen: Seine Chance auf Einsatzzeit im Mittelfeld der Profis von Niko Kovac geht derzeit angesichts der Konkurrenzsituation gegen null. Erschwerend kommt hinzu, dass Lerma ohnehin derzeit mit einer Muskelverletzung aussetzen muss.

Dazu kommt, dass er aus arbeitsrechtlichen Gründen, wie die Ruhr Nachrichten schreiben, nicht für die U23 des BVB in der Regionalliga ran darf.

Somit bleibt für ihn lediglich die Teilnahme am U21-Wettbewerb Premier League International Cup, dessen Spielplan die nächsten Einsätze aber erst für Mitte Dezember vorsieht. Zum Auftakt des PLIC spielte Lerma bei einem 4:1 gegen den FC Fulham eine gute Stunde und erzielte ein Tor für Titelverteidiger BVB.

Cerezo Osaka v Borussia Dortmund - Pre-Season FriendlyGetty Images

Was hat der BVB mit Justin Lerma vor?

Bereits im Sommer wurde überlegt, den talentierten Teenager, der von Independiente del Valle für vier Millionen Euro kam und bis 2031 unterschrieb, gleich weiter zu verleihen. Damals sah man jedoch davon ab, weil sich Lerma erst an die neue Umgebung gewöhnen sollte.

Angesichts der aktuellen Situation erscheint nun aber eine Leihe zu einem Verein, bei dem der offensive Mittelfeldspieler auf regelmäßige Einsätze kommt, das favorisierte Ziel zu sein.


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