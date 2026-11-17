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Nach einer starken Vorbereitung beim FC Bayern und vielen Toren für die Reserve glänzt Bastian Assomo auch in der deutschen Junioren-Nationalmannschaft. Wie ist die Perspektive des viel zitierten Kompany-Lieblings?

Bei einem Verein hat sich der FC Bayern München in der jüngeren Vergangenheit besonders gerne bedient, wenn es um talentierte Jugendspieler ging: Gleich fünf Teenager holte der FCB in den vergangenen zehn Jahren von Hertha BSC. Vier davon schafften ihren Durchbruch bei den Münchnern nicht, auch wenn Noel Aseko den Bayern im Sommer immerhin ohne Profi-Einsatz für den FCB eine Ablösesumme in Höhe von zwölf Millionen Euro bei seinem Wechsel zu Eintracht Frankfurt einbrachte.

Der Fünfte heißt Bastian Assomo – und über den 16-Jährigen kann bezüglich seines Durchbruchs natürlich noch kein Urteil gefällt werden. Die Anlagen sind – wie bei den anderen Talenten aus Berlin zuvor auch – aber äußerst vielversprechend. Und die Torquote stimmt beim wuchtigen Stürmer auch, sowohl beim FC Bayern, für dessen zweite Mannschaft er regelmäßig in der Regionalliga trifft, als auch für die deutsche U17-Nationalmannschaft, bei der aktuell herausragend gut unterwegs ist.

Am vergangenen Mittwoch feierte er sein Debüt in dem vom Ex-Schalker Michael Prus trainierten Team und traf beim 4:0 gegen Litauen gleich dreifach. Beim 7:0 gegen Nordirland verbesserte er drei Tage später seine persönliche Bilanz sogar auf vier Tore in einem Spiel, sodass er nun nach zwei Länderspielen bei sieben Treffern steht. Am Dienstag kann er erneut beweisen, was in ihm steckt, wenn es für die DFB-Junioren in der EM-Qualifikation gegen Nordirland geht.

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Einen ersten Eindruck hat der 1,90 Meter große Assomo auch schon bei Bayern-Trainer Vincent Kompany und seinem Team hinterlassen. Im Sommer durfte er die Asien-Reise der Profis mitmachen und kam auch schon in Testspielen zum Einsatz. Dass sich Assomo nun auf Anhieb zum Goalgetter der DFB-Junioren entwickelt hat, dürfte Kompany überhaupt nicht wundern: " Das Toreschießen kennen wir von ihm", sagte der Coach schon im Sommer, um dann - wenig überraschend - darauf hinzuweisen, dass vor dem 16-Jährigen noch viel harte Arbeit liegt. "Er hat noch viele, viele Punkte in seinem Spiel, die er verbessern muss. Aber für einen Stürmer, 16 Jahre alt, mit seiner Größe, ist es schon gut, dass er die Tore macht", sagte Kompany.

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Assomo traf auch schon für die Profis: Er erzielte beim 2:1 gegen Jeju FC aus Südkorea einen Treffer – und vertrat damit Harry Kane, der die Asien-Reise während der Vorbereitung aufgrund seines WM-Urlaubs verpasste. Kane verlängerte Anfang November seinen Vertrag bei den Münchnern bis 2029. Wenn dieser ausläuft, ist Assomo 19 Jahre alt und könnte zu einem der Kandidaten herangereift sein, die für die Nachfolge oder zumindest eine Backup-Rolle in Frage kommen.

Assomo beim FC Bayern? Tom Bischof findet ihn "brutal für sein Alter"

"Er macht seine Tore. Das brauchen wir", sagte Tom Bischof im Sommer über Assomo und schwärmte regelrecht vom Teenager: "Es ist schon brutal für sein Alter, wie er die Bälle festmacht. Dann hat er einen sehr guten Abschluss, ist ein klassischer Box-Spieler", nannte er die Qualitäten des Nachwuchsstürmers, der in der Regionalliga Bayern nach zwölf Einsätzen bei sechs Toren steht. Viel wichtiger für die FCB-Truppe von Trainer Dante: Nach ihrem Fehlstart verlor die Mannschaft keines der letzten elf Spiele, wenn Assomo mit von der Partie war.

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"Er ist ein sehr guter Fußballer, ein klassischer Stürmer", stellte Bischof den Angreifer aus seiner Sicht vor. Und ein klassischer Stürmer hat noch keiner Mannschaft geschadet – egal, ob es der FC Bayern, Deutschlands U17 oder das DFB-Team ist.