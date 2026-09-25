Knallharte Absage! Ex-BVB-Star Jadon Sancho noch immer vereinslos

Bei Borussia Dortmund einst einer der besten jungen Spieler Europas, steht die Karriere von Jadon Sancho mehr denn je am Scheideweg. Der Offensivspieler hat nach seinem Vertragsende bei Manchester United, wo er schon länger keine Zukunft mehr hatte und zuletzt stets verliehen war, weiterhin keinen neuen Verein gefunden.

Jüngst soll Sancho auf der Suche nach einem Klub nun mal wieder einen bitteren Korb kassiert haben. Wie Championat.ru berichtet, soll Sancho zuletzt beim russischen Erstligisten FK Krasnodar angeboten worden sein. Dem Bericht zufolge hätte sich der Engländer ein Engagement beim aktuellen Tabellenführer der russischen Liga durchaus vorstellen können, allerdings sei Krasnodar auf die Avancen der Spielerseite nicht eingegangen. Es habe keinerlei konkrete Gespräche über eine Unterschrift Sanchos in Krasnodar gegeben, heißt es.

Der 26-Jährige muss sich bezüglich einer Rückkehr in den Spielbetrieb also weiterhin gedulden. Zwischen 2017 und 2021 hatte sich Sancho einst beim BVB einen Namen gemacht und war daraufhin für satte 85 Millionen Euro Ablöse zu United gewechselt.

Seit wann ist Jadon Sancho vereinslos?

In Manchester gelang ihm jedoch nie der Durchbruch und die beste Phase der vergangenen Jahre hatte Sancho während einer Leih-Rückkehr nach Dortmund in der Rückrunde der Saison 2023/24.

Diesen Sommer war lange über eine erneute Rückkehr Sanchos zum BVB spekuliert worden, aufgrund von dessen Vertragslosigkeit hätte die Borussia keinerlei Ablöse für den Dribbler zahlen müssen. Wirklich konkret wurde die Sache dann jedoch nicht und es ist weiterhin offen, wo Sancho seine Laufbahn fortsetzt.