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Fabio SilvaGetty Images
Jonas Rütten

Klubbosse schon beim BVB vor Ort? Fabio Silva offenbar als Transferziel Nummer eins auserkoren

Bundesliga
Transfers
F. Silva
S. Guirassy
N. Tresoldi
N. Kovac
G. Konstantelias
K. Karetsas
Borussia Dortmund
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Die Debüt-Saison von Fabio Silva war durchwachsen. Womöglich hat er aber bereits sein letztes Pflichtspiel für den BVB bestritten.

Wie die Bild mit Bezug auf den spanischen TV-Sender 101TV aus Sevilla berichtet, sei eine Delegation von Real Betis Anfang der Woche nach Dortmund gereist, um einen Wechsel des portugiesischen Stürmers nach Spanien zu forcieren.

Demnach hätten die Klubverantwortlichen um Ramon Alarcon Rubiales und Alvaro Ladron den 24-Jährigen als "Transferziel Nummer eins" auserkoren. Allerdings würden sie ein Leihgeschäft mit anschließender Kaufoption, die bei Erreichen bestimmter sportlicher Ziele zur Kaufpflicht wird, bevorzugen.

Dies entspreche jedoch überhaupt nicht den Vorstellungen der BVB-Entscheider um Sportdirektor Ole Book und Sport-Geschäftsführer Lars Ricken. Wenn Fabio Silva geht, dann offenbar nur ab einem Angebot in Höhe von 22,5 Millionen Euro. Das würde der Summe entsprechen, die der BVB für Silva erst im vergangenen Sommer an die Wolverhampton Wanderers überwiesen hatte.

Fabio Silva überzeugte beim BVB nur als Joker und kokettierte mit Abschied

Diese hohe Ausgaben rentierten sich bis dato noch nicht. Silva kam unter dubiosen Umständen in Dortmund an und fiel nach einer offenbar erst im Rahmen des Medizinchecks festgestellten Adduktoren-Operation zunächst wochenlang aus.

Erst Ende September und Anfang Oktober sammelte er erste Kurzeinsätze unter Trainer Niko Kovac und soll bereits im Winter nach nur einem Startelfeinsatz und aufgrund der Jokerrolle hinter Serhou Guirassy mit einem frühzeitigen Abschied aus Dortmund kokettiert haben.

Dem schoben die Dortmunder Verantwortlichen allerdings in aller Deutlichkeit einen Riegel vor. Die Sport Bild berichtete Anfang Dezember gar von einem Machtwort gegenüber den Beratern des Portugiesen, dass ein ein zeitnaher Abgang "völlig ausgeschlossen sei".

Nach dem Jahreswechsel lief es für Silva dann auch besser, weil Kovac ihm mit zunehmender Fitness auch mehr Chancen gab. Allerdings überzeugte Silva ausschließlich in der Jokerrolle und als Vorbereiter und nicht als Startelfspieler und Torschütze, der Guirassy im Sturmzentrum große Konkurrenz macht.

Am Ende seiner Debütsaison verbuchte Silva zehn Torbeteiligungen (drei Tore, sieben Vorlagen), acht davon als Einwechselspieler. Besonders sein Einsatz - auch in der für Kovac so wichtigen Defensivarbeit - konnte ihm aber nie abgesprochen werden.

Fabio SilvaGetty Images

Bei Abschied von Fabio Silva: Holt der BVB auch noch Tresoldi?

Angesichts der prominenten Verstärkungen in der Dortmunder Offensive in Person von Kontantinos Karetsas und Giannis Konstantelias, die wahrscheinlich auf den Halbpositionen hinter Guirassy gesetzt sein werden, sind Silvas Startelfchancen zuletzt deutlich gesunken. Neben Real Betis soll auch Real Sociedad ein Auge auf den einmaligen portugiesischen Nationalspieler geworfen haben.

Allerdings: Intern soll Silva im Verlauf der Sommervorbereitung deutlich gemacht haben, sich der Konkurrenz beim BVB stellen und sich durchsetzen zu wollen. Sein Vertrag in Dortmund läuft noch bis 2030. Sollte es Silva am Ende trotz allem wegziehen, müsste der BVB noch einmal auf dem Transfermarkt tätig werden.

Einerseits wäre es mit Blick auf die Dreifachbelastung fahrlässig in Guirassy nur einen nominellen Zentrumsstürmer im Kader zu haben. Andererseits ist auch ein Verbleib des guineischen Topstürmers längst noch nicht absolut in Stein gemeißelt, sollte tatsächlich noch ein hochdotiertes Angebot aus Saudi-Arabien eintrudeln.

In den vergangenen Wochen und Monaten wurde der BVB mit einer Verpflichtung von Nicolo Tresoldi in Verbindung gebracht. Der deutsche U21-Nationalspieler spielte nach seinem Wechsel zu Club Brügge die beste Saison seiner Karriere und erzielte in 58 Spielen 23 Tore (neun Vorlagen). Auch in der bereits gestarteten neuen Spielzeit in Belgien stellte er schon seine Treffsicherheit unter Beweis. In bis dato drei Pflichtspielen traf der 21-Jährige dreimal.

NICOLO TRESOLDI Getty Images
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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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