Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Inhalte mit Altersbeschränkung

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Live€50
Manchester United v Manchester City - Premier LeagueGetty Images Sport

Klärendes Gespräch bei Manchester United - klare Botschaft von Bruno Fernandes an Michael Carrick

Premier League
FC Chelsea - Manchester United
Manchester United
M. Carrick
B. Fernandes

Für Michael Carrick geht es am Wochenende um seinen Job. Dann wird wohl auch Bruno Fernandes wieder für United auflaufen.

Manchester Uniteds angezählter Teammanager Michael Carrick und sein Kapitän Bruno Fernandes haben ihre Differenzen offenbar ausgeräumt.

Wie mehrere englische Medien am Mittwoch berichteten, führte der Coach beim Training am Dienstag ein klärendes Gespräch mit dem portugiesischen Nationalspieler.

Wie der Guardian schrieb, soll Fernandes Carrick versichert haben, dass er sich der Mannschaft verpflichtet fühle und entschlossen sei, dabei zu helfen, die Wende in der laufenden Saison herbeizuführen. Fernandes hatte Carricks Spielstil in der vergangenen Woche nach der Champions-League-Pleite bei Como 1907 (1:4) kritisiert.

"Es ist eine Entscheidung des Trainerteams, nicht Mann gegen Mann zu decken, sondern manchmal Räume hinter den Spielern offen zu lassen und zu versuchen, den Ball zu erobern, indem man auf den Gegner wartet", hatte er gesagt. In der Folge saß der 32-Jährige am Sonntag beim 0:3 in der Premier League gegen den AFC Bournemouth 90 Minuten auf der Bank.

Der englische Rekordmeister wartet mittlerweile seit acht Pflichtspielen auf einen Sieg und verlor in dieser Zeit fünfmal. Mit dem womöglich zurückkehrenden Fernandes geht es am Samstag zum FC Chelsea (13.30 Uhr/Sky), wo Carrick laut Medienberichten seine wohl letzte Bewährungschance bekommt.

Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen