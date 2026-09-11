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FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images Sport
Falko Blöding

"Keine Ahnung": Bayern-Star Michael Olise lässt Reporter mit Null-Bock-Interview verzweifeln

Champions League
Bayern München - Bodö/Glimt
Bayern München
Bodö/Glimt
M. Olise

Auf dem Rasen liefert Michael Olise in der Königsklasse wieder ab. Sein anschließendes Interview ist dagegen weniger ergiebig.

Seine Unlust auf Interviews hat Bayern Münchens Starspieler Michael Olise am Donnerstagabend eindrucksvoll zur Schau gestellt.

Nach dem 5:0-Erfolg des Titelanwärters gegen den norwegischen Vertreter Bodö/Glimt tauchte Olise zum Gespräch mit bei DAZN-Reporter Jochen Strutzky auf. Dieser eröffnete mit der Frage nach Olises Traumtor aus gut 25 Metern zum zwischenzeitlichen 4:0 in der Allianz Arena. Der Treffer sei "überragend" gewesen, wie fühle er sich denn für Olise selbst an? Dieser meinte schmallippig: "Keine Ahnung." Auf das Nachhaken, ob er es wirklich nicht wisse, schüttelte Olise nur mit dem Kopf.

Nächster Strutzky-Versuch, diesmal mit der Frage, wie solch ein Treffer zustandekomme, intuitiv oder mit Nachdenken. "Ich meine, ich schieße und dann geht er rein oder eben nicht", klärte der französische Nationalspieler auf."

Auf die Anmerkung, wenn es denn so einfach wäre, dann könnte das ja jeder tun, lächelte Olise kurz und stellte dann klar: "Ich bin nicht der einzige, der Tore schießen kann." Strutzky verzweifelte langsam und sagte: "Sie machen es mir hier ziemlich schwer, ein Interview zu führen. Was macht sie denn glücklich, was bringt sie zum Lachen? Tore zu schießen?" Olise nickte kurz, sagte "ja" und dann war das Interview vorbei.

Etwas redseliger war der 24-Jährige am Mikro der offiziellen UEFA-Medien. Da sprach er noch von einer "guten Leistung" seiner Mannschaft: "Die erste Hälfte war etwas schwierig, weil sie tief standen. Aber als das Spiel offener wurde, konnten wir unsere Chancen nutzen." Ob die Lehre nun sei, dass Bayern im vergleich zum Vorjahr vielleicht geduldiger sein müsse, meinte er: "Wir spielen genauso wie letztes Jahr. Und was auch immer passiert, passiert."

Michael Olise ist gegen Bodö/Glimt der Man of the Match

Was denn Cheftrainer Vincent Kompany beim Stand von 0:0 in der Halbzeit gesagt habe? "Weiß ich nicht. Er meinte, dass sich das Spiel öffnen werde und wir unsere Chancen bekommen." Und wie viel Spaß es mache, in dieser FCB-Mannschaft zu spielen? "Es ist gut. Wir kennen alle unsere Laufwege und wir wissen, wie wir zusammenspielen müssen. Also läuft es gut. Wir sind glücklich."

Olise gilt als medienscheu und gibt selten Interviews. Auch deshalb bekam er den Spitznamen "Mr. Nonchalant" verpasst.

FC Bayern München v FK Bodo/Glimt - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1Getty Images

Dafür ließ er im Duell mit der Vorjahres-Überraschungsmannschaft Bodö/Glimt seine Füße sprechen (SPOX-Note 1,5). Nach zähem Beginn trumpfte er immer mehr auf, erzielte zwei Tore und lieferte dazu noch einen Assist. Mitte der zweiten Halbzeit rückte der etatmäßige Rechtsaußen nach Jamal Musialas Auswechslung ins offensive Zentrum und hinterließ dort ähnlich wie bei der WM im Sommer in Frankreichs Nationalelf einen glänzenden Eindruck. Folgerichtig wurde er nach Spielschluss von den UEFA-Beobachtern zum Man of the Match gekürt.

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Häufig gestellte Fragen

Er wird vor allem als Rechtsaußen eingesetzt – und das klassisch als inverser Flügelspieler, weil er als Linksfuß von rechts nach innen ziehen kann. Je nach System spielt er aber auch im offensiven Mittelfeld.

Michael Olise hat am 12. Dezember 2001 in Hammersmith, London, das Licht der Welt erblickt – und das genauer gesagt im Stadtteil White City.

Nach der Nummer 7 bei Crystal Palace trägt er beim FC Bayern die 17.

Dazu spalten sich die Angaben, aber überwiegend liegen sie bei 1,84 Meter. 

Michael Olise wiegt 68 Kilogramm.

Laut Angaben des FC Bayern trägt er die Schuhgröße 44.

Er ist Linksfuß – ein entscheidender Baustein seines Spielerprofils, vor allem in seiner Rolle als inverser Winger.

Er hat in der Akademie des FC Chelsea bekommen, ist später zu Manchester City gewechselt und hat anschließend über die Reading-Academy den Weg in den Profifußball gefunden.

Michael Olise lebt in der Region München, ein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt.

Michael Olise fährt – wie mehrere Bayern-Profis – einen Audi RS e-tron GT performance, das offizielle Spielermodell aus der Audi-Partnerschaft.

Öffentlich gibt es keine Hinweise auf fließende Deutschkenntnisse. 

Michael Olise hat eine Tochter namens Aaliyah Noor mit seiner Ex-Freundin Fatima Zaunbrecher, die er nach einem Vaterschaftstest offiziell anerkannte.

Sein Beziehungsstatus ist nicht öffentlich, und Michael Olise äußert sich dazu nie.

Beim FC Bayern verdient er 13,5 Millionen Euro pro Jahr plus Boni – sein Nettovermögen wird auf rund 15 Millionen Euro geschätzt.

Er hat bereits vier Titel mit dem FC Bayern gesammelt. 2025 und 2026 die deutsche Meisterschaft sowie 2026 den DFB-Pokal und 2026 den DFL-Supercup.

Er ist 2025 erstmals nominiert gewesen und hat dort Platz 30 belegt.

Er wurde ebenso wenig zum FIFA-Weltfußballer gewählt.

Sein Name selbst – und manchmal die Diskussion über seine Aussprache – steht stärker im Fokus als ein klassischer Spitzname

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