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Offenbar ist es nach wie vor nicht gelungen, Jamal Musialas Medikation so einzustellen, dass der Mittelfeldspieler dauerhaft in Topform spielen kann.

Die Debatte um die Leistungsfähigkeit von Bayern Münchens Mittelfeldstar Jamal Musiala tobt. Maßgeblich, weil sie FCB-Ehrenpräsident Uli Hoeneß vor zwei Wochen angestoßen und Ex-FCB-Vorstandsboss Karl-Heinz Rummenigge sie am Freitagabend in bemerkenswerter Manier befeuert hat. Dazu gibt es neue Hintergründe.

In der Diskussion um Musiala geht es darum, dass die Bosse der Münchner offenbar erhebliche Zweifel hegen, dass Musiala aufgrund seiner Verletzungsgeschichte und seiner neurologischen Dysfunktion, die temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen zur Folge hat, wieder an seine alte Leistungsfähigkeit anknüpfen kann. Gleichzeitig ist Musiala mit einem Jahresgehalt von geschätzten 25 Millionen Euro einer der Spitzenverdiener an der Säbener Straße.

Diese Diskrepanz birgt natürlich Konfliktpotenzial. Dass vor allem Rummenigge dies am Rande des 1:1 gegen den 1. FC Köln am Freitag so deutlich ansprach, soll folgenden Hintergrund haben: Laut Informationen der Bild sei die Medikation zur Behandlung von Musialas Absencen "nach wie vor eine große Herausforderung".

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Dabei befinde man sich in folgendem Dilemma: Unterdrücke man die Krankheit komplett, gebe es immer wieder Nebenwirkungen, unter denen der 23-Jährigen sein Spitzenniveau dauerhaft nicht erreichen könne. Beim Experimentieren mit anderen Medikationen, um die Nebenwirkungen in den Griff zu bekommen, könne man die Absencen nicht ausschließen und diese wieder auftreten. Bislang sei es nicht gelungen, dieses "Drama, das den ganzen Klub beschäftigt" zu lösen.

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Rummenigge sagte in der Allianz Arena bei Sky: "Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat."

Mehr oder weniger deutlich bestätigte das Aufsichtsratsmitglied auch den Wunsch, dass Musiala vor diesem Hintergrund als Geste einem Gehaltsverzicht in dieser Phase zustimme. Man müsse "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", sagte Rummenigge.

Getty Images

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Wann hat Jamal Musiala beim FC Bayern verlängert?

Musiala hatte seinen Vertrag im Februar 2025 unterschrieben. Er ist bis 2030 gültig. Anschließend folgte unter anderem die schwere Verletzung bei der Klub-Weltmeisterschaft 2025, die ihn monatelang außer Gefecht setzte.

Eine etwas andere Sichtweise im Vergleich zu Rummenigge hat beispielsweise Patrick Helmes. Der Ex-Nationalstürmer sagte bei Sky zu den Aussagen des 71-Jährigen: "Beide Seiten verhandeln einen Vertrag. Wenn der FC Bayern der Meinung ist, dass er diese Summe auf den Tisch legen muss, dann entscheidet das der FC Bayern. Ein gewisses Risiko trägst du im Fußball immer. Es gibt keine Garantie, dass ein Spieler, der viel Geld verdient, immer auf Weltklasseniveau spielt."