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Harry Kane fehlt dem FC Bayern monatelang. Kommt im Winter Ersatz? Höchste Zeit für ein bisschen Namedropping!

Ein frisch gekürter Ballon-d'Or-Sieger kann niemals einfach so ersetzt werden, sonst wäre er ja nicht der beste Fußballer der Welt. Beim FC Bayern ist das Problem aber nicht, dass der Vertreter von Harry Kane deutlich schlechter ist als er - wie es beispielsweise Nicolas Jackson in der Vorsaison war, der aber immerhin elf Tore für die Münchner schoss. Das Problem ist, dass es schlicht keinen echten Vertreter gibt.

Nach Jacksons Leihende im Sommer wurde über die Verpflichtung eines neuen Backups diskutiert. Letztlich entschied sich die Führungsriege aber dagegen und vertraute darauf, im Fall der Fälle mit den flexibel einsetzbaren Serge Gnabry und Ismael Saibari zu experimentieren. Nun aber fällt Kane mit einem Syndesmoseriss bis März aus und die Notlösungen Gnabry und Saibari sind ebenfalls unpässlich.

Gnabry (Oberschenkelverletzung) könnte zum Rückrundenstart Anfang Januar zurückkehren, mit Saibari (Syndesmoseriss) wird im Februar gerechnet. Genau wie bei Kane ist jedoch naturgemäß unklar, wie schnell sie nach ihren Comebacks wieder voll belastbar und auf ihrem Toplevel sind. Gegen den 1. FC Köln und OSC Lille experimentierte Trainer Vincent Kompany im Sturm ziemlich erfolglos mit Lennart Karl, Tom Bischof und Konrad Laimer. Das 16-jährige Toptalent Bastian Assomo spielt trotz guter Vorbereitung und beeindruckender Torserie, warum auch immer, noch gar keine Rolle bei den Profis.

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Um die Saisonziele nicht ernsthaft zu gefährden, sollten die Münchner in der Winterpause einen Kane-Vertreter verpflichten. Sportvorstand Max Eberl und Sportdirektor Christoph Freund wollen entsprechende Überlegungen zwar noch nicht bestätigen. Den Markt dürften sie aber längst sondieren - und da machen wir doch mal mit.

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FC Bayern: Welche vereinslosen Spieler sind verfügbar?

Am einfachsten wäre selbstredend die Verpflichtung eines vereinslosen Spielers. Der Vorteil: Er kostet keine Ablöse und dürfte zumindest in den nationalen Wettbewerben auch sofort losspielen und nicht erst ab Beginn der Transferphase im Januar. Der Nachteil: Er absolvierte die vergangenen Wochen kein Mannschaftstraining und ist womöglich nicht topfit. Spannende Optionen gäbe es durchaus.

Zum Beispiel den Weltfußballer von 2022 Karim Benzema. Der 38-jährige Franzose ist seit seinem Abschied von Al-Hilal im Sommer ohne Klub, kassierte zuletzt aber saudi-arabische Gehälter. Ebenfalls vereinslos sind Mauro Icardi (33, zuletzt Galatasaray Istanbul) und Anthony Martial (30, zuletzt CF Monterrey), der während seiner Zeit bei Manchester United auch schon mal mit einem möglichen Wechsel nach München in Verbindung gebracht wurde.

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Ende Dezember läuft zudem der Vertrag eines alten Bekannten aus: Eric Maxim Choupo-Moting. Der mittlerweile 37-Jährige spielte von 2020 bis 2024 für die Münchner. Als Backup von Robert Lewandowski funktionierte er zunächst tadellos, nach einer kostspieligen Vertragsverlängerung plagten ihn aber Verletzungsprobleme. Für RB New York erzielte er in dieser Saison in 23 größtenteils kurzen Einsätzen fünf Tore. Laut Sky wurde Choupo-Motings Name beim FC Bayern intern bereits diskutiert.

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FC Bayern: Tresoldi oder Ebnoutalib als Transfers für die Zukunft?

Denkbar wäre es auch, einen etwas zukunftsträchtigeren Stürmer zu verpflichten. Einen, der nicht nur als spontaner Vertreter hilft, sondern auch mittelfristig als Ersatz von Kane und langfristig womöglich als dessen möglicher Nachfolger aufgebaut werden könnte. Die Königslösung wäre hierbei Nicolo Tresoldi. Der 22-Jährige trifft bei Club Brügge wie am Fließband und gilt als größte Stürmerhoffnung gleich zweier Nationen, Deutschland und Italien.

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Nach Kanes Comeback verbrächte Tresoldi beim FC Bayern aber zwangsläufig erstmal viel Zeit auf der Bank. Fraglich, ob er dazu bereit ist. Sein Vertrag in Brügge gilt noch bis 2029, er würde wohl mindestens 40 Millionen Euro Ablöse kosten. Brisant: Beraten wird Tresoldi von der Agentur 11WINS, die sich unter anderem auch um die Belange von Jamal Musiala kümmert. Die Beziehung zwischen den Münchnern und 11WINS ist wegen der aktuellen Debatten um Musiala belastet, auch wenn in einer am Mittwoch veröffentlichten Stellungnahme von einem "konstruktiven Austausch" die Rede ist.

Der gleichen Kategorie Transferobjekt wie Tresoldi zuzuordnen ist Nationalstürmer Younes Ebnoutalib. In dieser Saison netzte der 23-Jährige in zwölf Pflichtspielen schon achtmal für Eintracht Frankfurt, wo er noch bis 2031 unter Vertrag steht. Ebnoutalib wird schon länger bei Borussia Dortmund gehandelt, zumal ihn BVB-Sportdirektor Ole Book aus gemeinsamen Zeiten bei der SV Elversberg kennt. Laut Sport Bild mischt nun auch der FC Bayern im Poker mit. Als mögliche Ablösesumme stehen 30 bis 40 Millionen Euro im Raum.

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Keine Option ist derweil Nick Woltemade, um den sich die Münchner im Sommer 2025 intensiv bemüht hatten. Der 24-Jährige spielt aktuell per Leihe von Newcastle United bei Juventus Turin, wo er sich nach Anfangsschwierigkeit zuletzt steigerte. Weil Woltemade zu Saisonbeginn auch schon für Newcastle aufgelaufen ist, wäre er in dieser Spielzeit für den FC Bayern aber nicht spielberechtigt und kommt für einen Wintertransfer deshalb nicht in Frage.

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Welche Stürmer werden sonst noch beim FC Bayern gehandelt?

Anders sieht das bei Sasa Kalajdzic (29) aus. Der Zwei-Meter-Schlacks war nach seiner Glanzzeit beim VfB Stuttgart schon mal Kandidat beim FC Bayern, wechselte 2022 aber zu den Wolverhampton Wanderers. Nach einer tragischen Verletzungsserie blühte Kalajdzic zuletzt in seiner österreichischen Heimat beim LASK auf. Sky-Experte Dietmar Hamann spekulierte neulich über ein womöglich frisch aufgeflammtes Interesse aus München. "Es ehrt mich natürlich", erwiderte Kalajdzic. "Aber es interessiert mich nicht."

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Von diversen mehr oder weniger seriösen Transfer-Experten oder -Portalen wurden in den vergangenen Tagen noch etliche weitere Stürmer mit dem FC Bayern in Verbindung gebracht.

Etwa Folarin Balogun (25): Bei der WM berühmt geworden durch seine nach Intervention von US-Präsident Donald Trump zurückgenommene Sperre, bei der AS Monaco aktuell nur Joker. Ebenfalls keinen Stammplatz hat Gabriel Jesus (29) beim FC Barcelona. Und was wäre mit einer Rückkehr von Joshua Zirkzee (25)? Beim FC Bayern gelang ihm einst der Sprung zu den Profis, seit 2024 strauchelt er bei Manchester United.

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Sie alle haben grundsätzlich Potential, sind aktuell aber weit weg von ihrer Topform. Anders sieht das bei Amine Gouiri (26) aus. Der algerische Nationalspieler spielt eine starke Saison für Olympique Marseille und wäre sowohl im Sturmzentrum als auch auf der linken Außenbahn einsetzbar.