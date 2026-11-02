Leroy Sane ist die öffentliche Medienschelte schon längst gewohnt, auch mit lauten Pfiffen und wütenden Fan-Diskussionen kennt sich der Offensivspieler von Galatasaray Istanbul bestens aus. In sportlich kniffligen Zeiten wird es um den 80-maligen deutschen Nationalspieler einfach nicht leiser - auch weil der Türkei-Legionär statt mit Toren nun mit schlechtem Benehmen auffällt.

"Verpiss dich mit der Kamera", murrte der 30-Jährige nach dem vergangenen Ligaspiel des Meisters gegen Konyaspor in Richtung eines TV-Mitarbeiters, Grund für den Unmut war aber nicht etwa eine Niederlage. Seine Teamkollegen lagen sich nach dem deutlichen 4:0 in den Armen, der Deutsche verfolgte diese Szene sinnbildlich alleine aus der Ferne. Als er in der 61. Spielminute eingewechselt wurde, waren alle Tore längst gefallen.

13 Pflichtspieleinsätze absolvierte Sane in der laufenden Saison für den Tabellenführer der Süper Lig, treffsicher war er dabei weder als Startelfspieler noch als Joker, auch als Vorlagengeber glänzte er noch nicht. Dass sich daran in der Champions League gegen den VfB Stuttgart schon am Dienstag etwas ändert? Für Sane definitiv wünschenswert - doch die Stimmung in Istanbul ist längst gekippt.

Leroy Sane vor spektakulärem Abgang im Winter?

Mit großen Erwartungen war Sane als deutscher Nationalspieler im Sommer 2025 vom FC Bayern an den Bosporus gewechselt, von der riesigen Begeisterung der Fans ist heute nichts mehr übrig. Und auch die türkischen Medien spekulieren immer wieder: Die Geduld von Trainer Okan Buruk, einst noch großer Fürsprecher, ist längst am Ende, auch von einer Trennung im Winter soll bereits die Rede sein.

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Lob ist für Sane, der von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Länderspiele im September und Oktober nicht nominiert worden war, folglich spärlich gesät. "Ich bin überzeugt, dass er für uns noch sehr wichtig wird", sagte immerhin Galas Entwicklungsdirektor Fatih Demireli im kicker-Interview. Er müsse "mal eine Lanze für Leroy" brechen: "Ich habe ihn in den letzten knapp anderthalb Jahren als großartigen Menschen kennengelernt."

Doch solange die Tore fehlen, ist das im leidenschaftlichen Istanbuler Umfeld nicht viel wert. Mit seinen Problemen ist Sane allerdings nicht ganz alleine: Auch für seinen ehemaligen DFB-Mitspieler Ilkay Gündogan läuft es in der Türkei bisher nicht nach Plan.