1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: TV, LIVE-STREAM, Aufstellungen, TICKER und Co. - hier läuft der DFB-Pokal live

Die 2. Runde des DFB-Pokals hat ein absolutes Traditionsduell zu bieten! Der 1. FCK empfängt die höherklassigen Nürnberger und Goal weiß, wo es läuft.

In der 2. Runde des DFB-Pokals trifft am heutigen Mittwoch der auf den . Das Duell (Kaiserslautern) gegen 2. (Nürnberg) wird um 18.30 Uhr im Fritz-Walter-Stadion angestoßen.

Die Lauterer sind dabei nur eins von vier verbliebenen unterklassigen Teams. Neben Kaiserslautern sind oder waren nur noch der (3. Liga), 1. FC Saarbrücken (Regionalliga Südwest) und der SC Verl (Regionalliga West) im Rennen um den Pokalsieg mit Vertretern der 1. und .

Dass Kaiserslautern einst zu den Spitzenteams gehörte, zeigt ein Blick auf die Historie: Zweimal konnten die Roten Teufel das Turnier gewinnen (1989/90 und 1995/96). Nürnberg kommt sogar auf vier Pokalsiege (1935, 1939, 1961/62 und 2006/07).

Ihr wollt Kaiserslautern gegen Nürnberg live verfolgen? In diesem Artikel findet Ihr alle Infos zur Übertragung im TV und LIVE-STREAM! Zudem könnt Ihr hier kurz vor Spielbeginn die Aufstellungen nachlesen.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Die Daten zum DFB-Pokalspiel

Duell 1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg Datum Mi., 30. Oktober 2019 | 18.30 Uhr Ort Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Zuschauer 49.850 Plätze

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Wird das DFB-Pokalspiel heute Abend im TV gezeigt?

Sowohl Kaiserslautern als auch Nürnberg haben hierzulande eine große Fangemeinde. Verständlich also, dass sich viele eine Übertragung der Partie im Free-TV wünschen. Goal erklärt Euch, ob das heute Abend möglich ist.

Wird Kaiserslautern gegen Nürnberg im Free-TV übertragen?

FCK- und Club-Fans werden nun leider enttäuscht. Kein frei empfangbarer TV-Sender hat sich hierzulande die Rechte an der Übertragung des Spiels gesichert. Somit läuft Kaiserslautern gegen Nürnberg heute Abend nicht im Free-TV.

Lediglich das Duell zwischen und wird heute im Free-TV gezeigt. Das Spiel läuft ab 20.45 Uhr im Ersten.

Wird Kaiserslautern gegen Nürnberg im Pay-TV gezeigt?

Das größte Rechtepaket am besitzt in dieser Saison der Pay-TV-Sender Sky. Hier laufen alle Partien live in der Konferenz und in der Einzelübertragung und somit auch Kaiserslautern gegen Nürnberg.

Zehn Minuten vor Anstoß ab 18.20 Uhr wird auf Sky live vom Betzenberg berichtet. Ihr könnt auf Sky Sport 5 und Sky Sport 5 HD einschalten. Kommentator Roland Evers begleitet Euch anschließend bei den mindestens 90 Minuten.

Wer Sky empfangen möchte, muss den Sender allerdings kostenpflichtig freischalten. Alle Details zu den derzeitigen Abo-Paketen findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Sky.

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Den DFB-Pokal im LIVE-STREAM empfangen - wie geht das?

Nachdem sich Sky die Übertragungsrechte gesichert hat, kann der Sender sein Programm nicht nur im TV anbieten, sondern auch im Internet. Kaiserslautern gegen Nürnberg läuft deshalb auch im LIVE-STREAM bei Sky Go und Sky Ticket. Alternativ ist das Spiel auch im LIVE-STREAM in der Onefootball-App verfügbar.

Kaiserslautern gegen Nürnberg im LIVE-STREAM von Sky schauen

Allen Sky-Abonnenten steht das Angebot bei Sky Go kostenlos zur Verfügung. Hier laufen sämtliche Live-Übertragungen im Stream und können auf allen mobilen Geräten abgerufen werden. Bei Vertragsabschluss eines TV-Abos bekommt man hierfür den Zugang.

Wem das TV-Abo zu teuer ist, der kann auf die etwas günstigere Variante Sky Ticket zurückgreifen. Hier steht Euch ebenfalls das Streaming-Angebot zur Verfügung, allerdings ohne die TV-Sender entschlüsseln zu müssen. Das Supersport-Paket ist für 9,99 Euro im ersten Monat erhältlich. Anschließend erhöht sich der Preis auf 29,99 Euro monatlich. Alle weiteren Infos zu Sky Ticket findet Ihr hier!

Kaiserslautern gegen Nürnberg im LIVE-STREAM als Pay per View in der Onefootball-App verfolgen

Eine Alternative, Lautern gegen Nürnberg im Internet anschauen zu können, bietet die Onefootball-App. Seit dieser Pokalsaison hat die Fußballseite eine Kooperation mit Sky und zeigt alle Pokalspiele, die auch auf Sky laufen, im LIVE-STREAM.

Die Streams zu den verschiedenen Spielen könnt Ihr jeweils für einmalig 3,99 Euro erwerben. Weitere Infos dazu findet Ihr auf der offiziellen Webseite von Onefootball!

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Goal informiert Euch via LIVE-TICKER

Wer kein Geld ausgeben möchte, um Kaiserslautern gegen Nürnberg heute Abend zu verfolgen, dem empfehlen wir den LIVE-TICKER von Goal. Hier werden Euch alle wichtigen Szenen vom Betzenberg ausführlich und in Höchstgeschwindigkeit geschildert.

Somit seid Ihr ständig auf Ballhöhe und verpasst keine spielentscheidende Aktion. Klickt Euch über diesen Link direkt zum LIVE-TICKER von Goal!

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Die Aufstellungen

In diesem Abschnitt lest Ihr kurz vor Spielbeginn, wem die Trainer Boris Schommers (Kaiserslautern) und Damir Canadi (Nürnberg) ihr Vertrauen schenken.

Schaut für die offiziellen Aufstellungen später noch einmal rein!

Die Schiedsrichter am Mittwoch im #FCK-Heimspiel im @DFB_Pokal auf dem #Betze gegen den @1_fc_nuernberg:

👨‍⚖️ Guido Winkmann

🏳️ Christian Bandurski

🏴 Arno Blos

4️⃣ Tobias Fritsch#FCKFCN — 1. FC Kaiserslautern (@Rote_Teufel) 28. Oktober 2019

1. FC Kaiserslautern vs. 1. FC Nürnberg: Die Berichterstattung im Überblick