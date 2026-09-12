Kader-Umbruch im Winter? Galatasaray will bei Gündogan angeblich vorzeitig den Stecker ziehen

Elf Minuten stand Ilkay Gündogan in dieser, zugegebenermaßen noch recht jungen, Saison vor dem Spiel gegen Kocaelispor am Sonntag (19 Uhr) in der Süper Lig auf dem Platz für Galatasaray Istanbul. Nach einer Einwechslung im ersten Ligaspiel gegem Corum FK (2:2), durfte er zuletzt noch sechs Minuten beim 1:3 gegen Sporting Lissabon mitwirken.

Anschließend war heftige Kritik lautgeworden über den früheren Kapitän der deutschen Nationalmannschaft. Ein Experte hatte sich über die mangelnde Geschwindigkeit des Mittelfeldspielers mokiert, in den sozialen Netzwerken hatten Fans seinen Abgang gefordert.

Nun dürften die Verantwortlichen von Galatasaray sicher nicht allzuviel auf Kommentare in den sozialen Netzwerken geben, doch angeblich sind sie zu dem gleichen Schluss gekommen. Wie die reichweitenstarke türkische regierungskritische Zeitung Sözcu berichtet, sollen die Verantwortlichen des türkischen Meisters erwägen, im Winter ein Trio um Gündogan loswerden zu wollen.

Wieso spielt Ilkay Gündogan nicht mehr bei Galatasaray?

Neben Gündogan sollen auch der in Gelsenkirchen geborene frühere Schalker Kaan Ayhan und Wilfried Singo gehören. Ayhan (31) kommt in der laufenden Saison sogar nur auf eine Spielminute und wurde nicht für die Champions League gemeldet, der 25 Jahre alte Verteidiger Singo kam bisher noch am meisten zum Einsatz von dem Trio - 41 Minuten.

Auch der Journalist Ibrahim Seten berichtete auf dem YouTube-Kanal 343 Digital, dass das Trio auf einer Art Abschussliste stehe. Er enthüllte auch ein angebliches nächstes Ziel für Gündogan. Demnach ziehe es den ehemaligen Star von Manchester City und FC Barcelona in die MLS oder nach Saudi-Arabien.

Gündogan war im Herbst 2025 zu seinem Lieblingsklub Galatasaray gewechselt. Kam er in der abgelaufenen Spielzeit noch wettbewerbsübergreifend noch 38-mal zum Einsatz (2 Tore, 5 Vorlagen), spielt er in der aktuellen Saison bisher so gut wie keine Rolle. Grund dafür sollen rein taktische/sportliche Gründe sein, zumindest is nichts von einem Zerwürfnis oder ähnlichem mit Trainer Okan Buruk bekannt.



