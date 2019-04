Juventus-Youngster Moise Kean knackt Rekord von Mario Balotelli

Juventus-Youngster Moise Kean ist der jüngste Spieler, dem mindestens ein Treffer in vier aufeinanderfolgenden Serie-A-Spielen gelang.

Stürmer Moise Kean von ist durch sein Tor zum zwischenzeitlichen 0:1 bei Ferrara der jüngste Spieler in der Geschichte der seit Einführung der Drei-Punkt-Regel, der in vier Spielen in Folge einen Treffer erzielte.

Nach seinen Treffern gegen den , und den brachte Youngster Kean die Alte Dame auch gegen SPAL in Führung. Damit setzt der 19-Jährige seine starke Form der letzten Wochen fort und löste Mario Balotelli ab.

Der bisherige Rekordhalter Balotelli war im Jahr 2009 in drei Ligaspielen in Folge erfolgreich, damals noch in Diensten Inter Mailands.