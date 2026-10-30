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Italien Serie A
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Juventus gegen Neapel in der Serie A: Neapel stellt das angeschlagene Juventus auf die Probe

Juventus FC - SSC Neapel
Italien Serie A
Juventus FC
SSC Neapel

Beflügelt von einer eindrucksvollen 4:1-Gala unter der Woche bei Monza reist Napoli in Topform ins Allianz Stadium. Dort will die Mannschaft die Misere von Juventus verschärfen, das nach einer unerwarteten 0:2-Niederlage in Genua noch immer unter Schock steht.

Juventus gegen SSC Napoli: Spieldetails

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Italien Serie A - Spielwoche 10
Allianz Stadium

Napolis Erfolgsmaschine erhöht den Druck auf die angeschlagene Juventus

Genoa CFC v Juventus FC - Serie A 2026/27Getty Images

Juventus empfängt Napoli am Sonntagabend im Allianz Stadium zum zehnten Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Die beiden Klubs reisen unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen nach Turin.

Luciano Spallettis Juventus steht erheblich unter Druck. Die 0:2-Niederlage bei Genoa am vergangenen Dienstag, die dritte Ligapleite der Saison, veranlasste Geschäftsführer Giovanni Carnevali zu einer deutlichen Ansprache in der Kabine. Er machte klar, dass die derzeitige Situation nicht hinnehmbar sei. Die Mannschaft wurde vor dieser Partie ins Trainingslager geschickt, und in der Turiner Presse werden die Fragen nach Spallettis Zukunft lauter.

SSC Napoli v AS Roma - Serie A 2026/27Getty Images

Napoli reist dagegen mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Massimiliano Allegri erzielte unter der Woche vier Tore gegen Monza und steht in der Tabelle nur einen Platz hinter Juventus. Die beiden Teams trennt lediglich die Tordifferenz. Ganz ungetrübt ist die Stimmung bei Napoli allerdings nicht: Stanislav Lobotka musste bei diesem Sieg unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Sein Ausfall wird Napolis Mittelfeld erheblich verändern.

Allegri selbst wird nicht an der Seitenlinie stehen. Der Napoli-Trainer ist gesperrt. Deshalb wird sein Assistent Marco Landucci, ebenfalls einst bei Juventus tätig, wie schon gegen Monza von der Bank aus die Verantwortung übernehmen.

Diese Begegnung hat ohnehin stets besondere Bedeutung. Weil Spallettis Position auf dem Prüfstand steht und Napoli den Meister jagt, steht am Sonntagabend im Allianz Stadium noch mehr auf dem Spiel als sonst.

Personal und Kader

Juventus FC vs SSC Neapel Voraussichtliche Aufstellungen

3-4-2-1
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
Aufstellung
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
4-3-3
G. VicarioG. VicarioJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerF. GattiF. GattiP. KaluluP. KaluluW. McKennieW. McKennieA. CambiasoA. CambiasoD. LuizD. LuizP. SarrP. SarrK. AlajbegovicK. AlajbegovicR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniV. Milinkovic-SavicV. Milinkovic-SavicR. MarinR. MarinA. RrahmaniA. RrahmaniM. OliveraM. OliveraG. Di LorenzoG. Di LorenzoS. McTominayS. McTominayA. Zambo AnguissaA. Zambo AnguissaB. GilmourB. GilmourN. LangN. LangRasmus HöjlundRasmus HöjlundM. PolitanoM. Politano
SSC Neapel crest
SSC Neapel
NAP
3-4-2-1
Juventus FC

Startelf

SSC Neapel

Trainer

  • L. Spalletti
  • M. Allegri

Form

JUV

JUV - Form

CEL
S1-2
LAZ
N0-3
REN
U2-2
LEC
S0-2
GEN
N2-0
Tor erzielt (kassiert)
6/8
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
NAP

NAP - Form

VIL
N3-1
VEN
N1-0
BOD
S4-3
ROM
U3-3
MON
S1-4
Tor erzielt (kassiert)
12/11
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
4/5

Direkter Vergleich

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenSSC Neapel
1
1
3
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
3
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
0
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
0
END
Italien Serie A
SSC Neapel badge
SSC Neapel
NAP
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
6Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren4/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
98102510+1525
S
S
S
S
U
2
Lazio RomLazio RomLAZ
9810227+1525
S
S
S
S
S
3
AS RomAS RomROM
9630238+1521
S
U
S
U
U
4
ComoComoCOM
9621178+920
S
S
S
U
N
5
AC MailandAC MailandMIL
95311811+718
N
S
S
U
S
6
FrosinoneFrosinoneFRC
95222214+817
S
U
S
N
S
7
SSC NeapelSSC NeapelNAP
94231711+614
S
U
N
S
U
8
Juventus FCJuventus FCJUV
94231110+114
N
S
N
U
S
9
FC TurinFC TurinTOR
94141414013
N
S
S
S
U
10
CagliariCagliariCGL
9414813-513
N
N
N
U
S
11
BolognaBolognaBOL
93241212011
S
S
N
S
U
12
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
93241617-111
U
U
N
S
N
13
CFC GenuaCFC GenuaGEN
9315813-510
S
S
N
S
N
14
LecceLecceLEC
93061019-99
N
N
S
N
N
15
SassuoloSassuoloSAS
92251422-88
N
N
N
U
N
16
MonzaMonzaMON
92161622-67
N
N
S
N
S
17
UdineseUdineseUDI
9126918-95
U
N
N
N
N
18
AC FlorenzAC FlorenzFIO
91261121-105
U
N
N
N
U
19
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
9126515-105
U
N
N
N
S
20
VenedigVenedigVEN
9108619-133
N
N
S
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg
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