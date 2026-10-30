Juventus gegen SSC Napoli: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 10 1. Nov. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Napolis Erfolgsmaschine erhöht den Druck auf die angeschlagene Juventus

Getty Images

Juventus empfängt Napoli am Sonntagabend im Allianz Stadium zum zehnten Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27. Die beiden Klubs reisen unter sehr unterschiedlichen Vorzeichen nach Turin.

Luciano Spallettis Juventus steht erheblich unter Druck. Die 0:2-Niederlage bei Genoa am vergangenen Dienstag, die dritte Ligapleite der Saison, veranlasste Geschäftsführer Giovanni Carnevali zu einer deutlichen Ansprache in der Kabine. Er machte klar, dass die derzeitige Situation nicht hinnehmbar sei. Die Mannschaft wurde vor dieser Partie ins Trainingslager geschickt, und in der Turiner Presse werden die Fragen nach Spallettis Zukunft lauter.

Getty Images

Napoli reist dagegen mit Rückenwind an. Die Mannschaft von Massimiliano Allegri erzielte unter der Woche vier Tore gegen Monza und steht in der Tabelle nur einen Platz hinter Juventus. Die beiden Teams trennt lediglich die Tordifferenz. Ganz ungetrübt ist die Stimmung bei Napoli allerdings nicht: Stanislav Lobotka musste bei diesem Sieg unter Tränen auf einer Trage vom Platz gebracht werden. Sein Ausfall wird Napolis Mittelfeld erheblich verändern.

Allegri selbst wird nicht an der Seitenlinie stehen. Der Napoli-Trainer ist gesperrt. Deshalb wird sein Assistent Marco Landucci, ebenfalls einst bei Juventus tätig, wie schon gegen Monza von der Bank aus die Verantwortung übernehmen.

Diese Begegnung hat ohnehin stets besondere Bedeutung. Weil Spallettis Position auf dem Prüfstand steht und Napoli den Meister jagt, steht am Sonntagabend im Allianz Stadium noch mehr auf dem Spiel als sonst.

Personal und Kader

Form

Direkter Vergleich

Tabelle