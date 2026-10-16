Juventus gegen Lazio: Alles Wissenswerte zum Serie-A-Spiel

Italien Serie A - Spielwoche 7 18. Okt. 2026 - 14:45 Allianz Stadium

Juventus gegen Lazio wird am 18. Oktober 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT angepfiffen.

Verletzungsgeplagtes Juventus bereitet sich auf Lazio vor

Juventus muss auf mehrere Schlüsselspieler verzichten

Juventus ist durchwachsen in die Saison gestartet: Aus sechs Spielen holte das Team elf Punkte, gewann aber nur eines der letzten vier. In Europa lief es besser, mit Siegen gegen Celta Vigo und NEC Nijmegen in der Europa League. Mit Lazio wartet allerdings ein stärkerer Gegner. Randal Kolo Muani traf in den vergangenen beiden Partien jeweils auswärts.

Getty Images

Lazio ist in Topform

Nach sechs Spielen der Serie-A-Saison ist Lazio unter Gennaro Gattuso noch ungeschlagen, hat nur zwei Punkte abgegeben und liegt gemeinsam mit Titelverteidiger Inter an der Tabellenspitze. Andrea Pinamonti ist vor dem Tor in starker Form und traf in drei aufeinanderfolgenden Partien für Gattusos Mannschaft.

Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

Lazio ist in den letzten drei Duellen mit Juventus ungeschlagen.

Lazio erzielte in fünf seiner sechs Serie-A-Spiele in dieser Saison das erste Tor.

Juventus ist stark von Verletzungen betroffen, wobei Kenan Yıldız am schwersten zu ersetzen ist. Lazio könnte auf Albert Guðmundsson und Nicolò Rovella verzichten müssen.

Personal und Kader

Juventus geht mit einer langen Verletztenliste in diese Partie. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara und Arkadiusz Milik fallen allesamt aus. Luciano Spallettis Möglichkeiten im Kader sind damit begrenzt. Sperren sind derzeit nicht verzeichnet. Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Lazios Verletzungssorgen sind geringer, aber ebenfalls beachtlich. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson und Alessio Furlanetto stehen Gennaro Gattuso nicht zur Verfügung. Ansonsten kann er auf eine relativ eingespielte Mannschaft zurückgreifen.

Form

Juventus gewann wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Die jüngste Partie endete in der Serie A mit einem 1:1 bei Cagliari, wo Kolo Muani per Kopf einen Punkt rettete. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:0 gegen NEC Nijmegen in der Europa League. Niederlagen in der Serie A gegen Sassuolo und in einem Freundschaftsspiel gegen Cremonese zeigen jedoch die Unbeständigkeit, an der Spalletti arbeiten muss.

Lazio zeigte sich deutlich konstanter: Von den letzten fünf Spielen gewann das Team drei und spielte in den beiden anderen unentschieden. Zuletzt gelang ein 3:1 gegen Monza, zuvor gab es ein 2:2 gegen die AC Mailand. Damit zeigte Lazio, dass es mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Drei Siege aus fünf Spielen und zahlreiche Tore unterstreichen, warum Gattusos Mannschaft so weit oben in der Tabelle steht.

Direkter Vergleich

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im Februar 2026 im Allianz Stadium mit 2:2. Das Ergebnis spiegelte wider, wie umkämpft diese Begegnung ist. In den letzten fünf direkten Duellen hat Lazio die bessere Bilanz: In den Serie-A-Partien stehen ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche, dazu kommt ein Erfolg in der Coppa Italia. Die Tore verteilten sich in diesen Begegnungen recht gleichmäßig, und meist entschieden Kleinigkeiten.

Tabelle

In der aktuellen Serie-A-Tabelle steht Lazio auf Platz zwei, Juventus auf Platz sechs. Dieser Abstand verleiht dem Heimspiel zusätzliche Bedeutung: Juventus dürfte es als Chance sehen, den Rückstand auf die frühen Spitzenreiter der Liga zu verkürzen.