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Juventus gegen Lazio: Alles Wissenswerte zum Serie-A-Spiel

Juventus FC - Lazio Rom
Juventus FC
Lazio Rom
Italien Serie A

Umfassende Vorschau auf Juventus gegen Lazio in der Serie A. Wir sprechen über Taktik, Personallage, Form und mehr.

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Italien Serie A - Spielwoche 7
Allianz Stadium

Juventus gegen Lazio wird am 18. Oktober 2026 um 14:45 Uhr EST und 18:45 Uhr GMT angepfiffen.

Verletzungsgeplagtes Juventus bereitet sich auf Lazio vor

Juventus muss auf mehrere Schlüsselspieler verzichten

Juventus ist durchwachsen in die Saison gestartet: Aus sechs Spielen holte das Team elf Punkte, gewann aber nur eines der letzten vier. In Europa lief es besser, mit Siegen gegen Celta Vigo und NEC Nijmegen in der Europa League. Mit Lazio wartet allerdings ein stärkerer Gegner. Randal Kolo Muani traf in den vergangenen beiden Partien jeweils auswärts.

FBL-EUR-C3-CELTA-JUVENTUSGetty Images

Lazio ist in Topform

Nach sechs Spielen der Serie-A-Saison ist Lazio unter Gennaro Gattuso noch ungeschlagen, hat nur zwei Punkte abgegeben und liegt gemeinsam mit Titelverteidiger Inter an der Tabellenspitze. Andrea Pinamonti ist vor dem Tor in starker Form und traf in drei aufeinanderfolgenden Partien für Gattusos Mannschaft.

SS Lazio v AC Monza - Serie A 2026/27Getty Images

Wichtige Statistiken und Verletzungsnews

  • Lazio ist in den letzten drei Duellen mit Juventus ungeschlagen.
  • Lazio erzielte in fünf seiner sechs Serie-A-Spiele in dieser Saison das erste Tor.
  • Juventus ist stark von Verletzungen betroffen, wobei Kenan Yıldız am schwersten zu ersetzen ist. Lazio könnte auf Albert Guðmundsson und Nicolò Rovella verzichten müssen.

Personal und Kader

Juventus FC vs Lazio Rom Voraussichtliche Aufstellungen

4-2-3-1
Juventus FC crest
Juventus FC
JUV
page.match.formation.title
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
4-3-3
G. VicarioG. VicarioM. CelikM. CelikJ. LucumiJ. LucumiG. BremerG. BremerP. KaluluP. KaluluNicolás GonzálezNicolás GonzálezW. McKennieW. McKennieP. SarrP. SarrC. ConceicaoC. ConceicaoD. LuizD. LuizR. Kolo MuaniR. Kolo MuaniC. MandasC. MandasD. DoekhiD. DoekhiR. Floriani MussoliniR. Floriani MussoliniN. TavaresN. TavaresO. ProvstgaardO. ProvstgaardR. BelahyaneR. BelahyaneD. FrattesiD. FrattesiK. TaylorK. TaylorM. ZaccagniM. ZaccagniG. IsaksenG. IsaksenT. NoslinT. Noslin
Lazio Rom crest
Lazio Rom
LAZ
4-2-3-1
Juventus FC

Startelf

Lazio Rom

Trainer

  • L. Spalletti
  • G. Gattuso

Juventus geht mit einer langen Verletztenliste in diese Partie. Jeff Ekhator, Kenan Yildiz, Khephren Thuram-Ulien, Manuel Locatelli, Jeremie Boga, Augusto Owusu, Kamil Grabara und Arkadiusz Milik fallen allesamt aus. Luciano Spallettis Möglichkeiten im Kader sind damit begrenzt. Sperren sind derzeit nicht verzeichnet. Informationen zur voraussichtlichen Aufstellung werden kurz vor dem Anpfiff ergänzt.

Lazios Verletzungssorgen sind geringer, aber ebenfalls beachtlich. Matteo Cancellieri, Albert Gudmundsson und Alessio Furlanetto stehen Gennaro Gattuso nicht zur Verfügung. Ansonsten kann er auf eine relativ eingespielte Mannschaft zurückgreifen.

Form

JUV

JUV - Form

NEC
S5-0
ATA
S2-0
CRE
N0-1
CGL
U1-1
CEL
S1-2
Tor erzielt (kassiert)
10/3
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
LAZ

LAZ - Form

MIL
U2-2
VEN
S0-2
ARE
S2-0
JUV
U3-3
MON
S3-1
Tor erzielt (kassiert)
12/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
3/5

Juventus gewann wettbewerbsübergreifend zwei der letzten fünf Spiele, spielte einmal unentschieden und verlor zweimal. Die jüngste Partie endete in der Serie A mit einem 1:1 bei Cagliari, wo Kolo Muani per Kopf einen Punkt rettete. Das beste Ergebnis in diesem Zeitraum war ein 5:0 gegen NEC Nijmegen in der Europa League. Niederlagen in der Serie A gegen Sassuolo und in einem Freundschaftsspiel gegen Cremonese zeigen jedoch die Unbeständigkeit, an der Spalletti arbeiten muss.

Lazio zeigte sich deutlich konstanter: Von den letzten fünf Spielen gewann das Team drei und spielte in den beiden anderen unentschieden. Zuletzt gelang ein 3:1 gegen Monza, zuvor gab es ein 2:2 gegen die AC Mailand. Damit zeigte Lazio, dass es mit den Spitzenteams der Liga mithalten kann. Drei Siege aus fünf Spielen und zahlreiche Tore unterstreichen, warum Gattusos Mannschaft so weit oben in der Tabelle steht.

Direkter Vergleich

Head to Head

Juventus FCUnentschiedenLazio Rom
1
2
2
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
2
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Lazio Rom
LAZ
2
END
Italien Serie A
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Lazio Rom
LAZ
1
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Juventus FC
JUV
0
END
Italien Serie A
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Lazio Rom
LAZ
1
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Juventus FC
JUV
1
END
Italien Serie A
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
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Lazio Rom
LAZ
0
END
Italien Coppa Italia
Lazio Rom badge
Lazio Rom
LAZ
2
Juventus FC badge
Juventus FC
JUV
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Duell der beiden Teams endete im Februar 2026 im Allianz Stadium mit 2:2. Das Ergebnis spiegelte wider, wie umkämpft diese Begegnung ist. In den letzten fünf direkten Duellen hat Lazio die bessere Bilanz: In den Serie-A-Partien stehen ein Sieg, zwei Unentschieden und eine Niederlage zu Buche, dazu kommt ein Erfolg in der Coppa Italia. Die Tore verteilten sich in diesen Begegnungen recht gleichmäßig, und meist entschieden Kleinigkeiten.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
Inter MailandInter MailandINT
6510188+1016
S
U
S
S
S
2
Lazio RomLazio RomLAZ
6510114+716
S
S
U
S
S
3
AS RomAS RomROM
6420143+1114
U
U
S
S
S
4
CagliariCagliariCGL
641163+313
U
S
S
S
N
5
AC MailandAC MailandMIL
6330115+612
U
S
U
U
S
6
Juventus FCJuventus FCJUV
632195+411
U
S
N
U
S
7
ComoComoCOM
632196+311
U
N
S
S
S
8
SSC NeapelSSC NeapelNAP
6312106+410
S
U
S
N
N
9
FrosinoneFrosinoneFRC
631297+210
N
S
U
S
S
10
Atalanta BergamoAtalanta BergamoATA
63038809
S
N
N
N
S
11
SassuoloSassuoloSAS
6222101008
U
N
S
U
S
12
FC TurinFC TurinTOR
621379-27
S
U
N
S
N
13
LecceLecceLEC
6204612-66
N
N
S
N
N
14
BolognaBolognaBOL
612357-25
S
U
N
U
N
15
UdineseUdineseUDI
6114913-44
N
N
N
N
S
16
MonzaMonzaMON
6114915-64
N
S
N
U
N
17
CFC GenuaCFC GenuaGEN
6114511-64
S
N
U
N
N
18
Parma Calcio 1913Parma Calcio 1913PAR
6114410-64
N
S
N
U
N
19
AC FlorenzAC FlorenzFIO
6114714-74
N
U
S
N
N
20
VenedigVenedigVEN
6006516-110
N
N
N
N
N
Champions League
UEFA Europa League
Qualifikation für die Europa Conference League
Abstieg

In der aktuellen Serie-A-Tabelle steht Lazio auf Platz zwei, Juventus auf Platz sechs. Dieser Abstand verleiht dem Heimspiel zusätzliche Bedeutung: Juventus dürfte es als Chance sehen, den Rückstand auf die frühen Spitzenreiter der Liga zu verkürzen.

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