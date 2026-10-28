"Jungs, hört mir auf": BVB-Trainer Niko Kovac kritisiert Schiedsrichter-Gespann

Nach dem knappen 3:2-Sieg im DFB-Pokal gegen den SV Werder Bremen am Dienstagabend hat BVB-Trainer Niko Kovac Kritik an der Leistung von Schiedsrichter Robert Schröder geäußert.

Vor allem bemängelte Kovac die Entscheidung des Unparteiischen, den Bremern in der 64. Spielminute einen Strafstoß zuzusprechen. "Das ist kein Elfmeter. Also da...müssen wir nicht diskutieren", sagte der Dortmunder Coach nach Spielende in der Mixed Zone.

Als während des Interviews zufällig das Schiedsrichter-Gespann um Schröder vorbeilief, richtete der 55-Jährige seine Kritik direkt an den Adressaten. Zunächst hob Kovac den Zeigefinger in Richtung Schröder und meinte: "War das ein Elfmeter? Jungs, hört mir auf. Ey Robert, hast du ihn gesehen?"

Nachdem Schröder offensichtlich nicht direkt eine Antwort auf Kovacs Frage parat hatte, erklärte der BVB-Coach schließlich schmunzelnd: "Okay, alles gut. Da habt ihr es. Passt. Mach weiter."

Schröder hatte in der zweiten Halbzeit einen Elfmeter für die Hanseaten gepfiffen, nachdem Dortmunds Verteidiger Ryerson Gegenspieler Mick Schmetgens nach einem leichten Halten im Strafraum zu Fall gebracht hatte. Der Unparteiische zögerte keine Sekunde, zeigte auf den Punkt und verwarnte den Norweger darüber hinaus mit Gelb.

Sportliche Konsequenzen hatte der Strafstoß für die Schwarzgelben gleichwohl nicht. Zwar egalisierte Bremen eine 2:0-Führung des BVB aus der ersten Halbzeit nach einem Doppelpack von Niclas Füllkrug, ein spätes Tor von Marcel Sabitzer ließ am Ende allerdings die Dortmunder jubeln.