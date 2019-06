Jürgen Klopp nach Fan-Empfang in Liverpool überwältigt: "Habe ein bisschen geweint"

Der FC Liverpool wurde nach dem Champions-League-Triumph von zigtausenden Fans in der Heimat empfangen. Trainer Jürgen Klopp war überwältigt.

Trainer Jürgen Klopp vom hat sich bei dem Empfang der Fans am Tag nach dem gewonnenen Champions-League-Finale überwältigt gezeigt.

Erlebe die Champions League live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

"Ich kann das gar nicht richtig beschreiben, weil ich ein bisschen geweint habe", wird der ehemalige Dortmund-Coach von der Webseite der Reds zitiert. Klopp schob nach: "Was die Leute hier machen, ist überwältigend. Wenn man den Menschen in die Augen schaut und merkt, was dieser Titel für sie bedeutet, ist das sehr berührend."

Jürgen Klopp feiert ersten Titel mit dem FC Liverpool

Die Mannschaft war am Sonntag von zigtausenden Fans in der Hafenstadt begrüßt worden, nachdem sie im Endspiel der Königsklasse mit 2:0 bezwungen hatte. "Gott sei Dank hat sich das Wetter zum Guten gewendet. Deshalb hatten wir eine wundervolle Zeit. Das war etwas ganz Besonderes", sagte Klopp.

Erstmals seit Amtsamtritt im Oktober 2015 sicherte Klopp sich einen Titel mit dem englischen Traditionsklub. Die Meisterschaft hatte der gebürtige Stuttgarter zuvor nur um ein Haar verpasst. Am Ende der Premier-League-Saison musste sich der LFC mit lediglich einem Punkt Rücktstand geschlagen geben.