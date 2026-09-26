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Netherlands v Germany - UEFA Nations League 2026/27 Group A2 MD1Getty Images Sport

Jürgen Klopp findet Ersatz nach Aus von Jamal Musiala im DFB-Team

UEFA Nations League A
Deutschland - Griechenland
Deutschland
Griechenland
F. Wirtz
Jürgen Klopp

Beim Aufwärmen vor dem Holland-Spiel meldete sich der Bayern-Star ab. Deswegen plant der Bundestrainer nun um.

Bundestrainer Jürgen Klopp hat Florian Wirtz nun doch noch in seinen ersten von zwei Kadern gezogen. Mit Jamal Musiala wird der Liverpooler Ballkünstler am Sonntag (20.45 Uhr) gegen Griechenland in Augsburg trotzdem nicht zusammenspielen. Der Liverpooler Wirtz ersetzt seinen Kumpel, der mit einem Muskelfaserriss im Oberschenkel wie Kai Havertz (Oberschenkelzerrung) von der Nationalmannschaft abgereist ist.

Wirtz wird also auf die Zehn rücken, gegen die Niederlande hatte dort Nadiem Amiri den Bayern-Star Musiala spontan vertreten. Es stürmt wahrscheinlich Younes Ebnoutalib, der als früher Havertz-Ersatz gegen die Niederlande (1:1) in Amsterdam überzeugt hatte. Als Alternative stünde der ebenfalls nachnominierte Jonathan Burkardt bereit. Auf den Flügeln könnten Karim Adeyemi (rechts) und Chris Führich (links) spielen.

Marc-Andre ter Stegen wird voraussichtlich erneut im Tor stehen, er ist "für den Moment" die Nummer eins, wie Klopp gesagt hatte. Gegen die Niederlande wirkte ter Stegen in seinem "Heimspiel" allerdings wacklig und schwach mit dem Fuß, im Kader stehen noch der Augsburger Finn Dahmen und Alexander Nübel (Besiktas Istanbul).

Auf der rechten Abwehrseite hat sich Philipp Treu mit einer "außergewöhnlichen" Leistung (Klopp) einen zweiten Einsatz verdient, innen ist erneut mit Jonathan Tah und Nico Schlotterbeck zu rechnen. Will Klopp die Belastung steuern, könnten auch Waldemar Anton oder Yann Bisseck zum Einsatz kommen. Links wird wieder Nathaniel Brown verteidigen.

Wer kommt im Mittelfeld des DFB-Teams zum Einsatz?

Die Mittelfeld-Zentrale besetzen im 4-3-3-System Kapitän Joshua Kimmich und Felix Nmecha, der Torschütze von Amsterdam, gemeinsam mit dem offensiveren Wirtz. Kimmich und Nmecha müssen sich diesmal defensiv die Räume besser aufteilen, für die Niederlande war der Weg an den Strafraum häufig zu frei.

Mögliche Debütanten für den weiteren Spielverlauf sind Hennes Behrens bei seinem Heimspiel, Max Rosenfelder und Bambase Conte. Klopp will nach dem Achtungserfolg schnell Siege sehen: "Wir wollen nicht die nächsten 500 Spiele unentschieden spielen."

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Häufig gestellte Fragen

Ihr Dachverband DFB wurde am 28. Januar 1900 gegründet. Achte Jahre und gut zwei Monate später, im April 1908, stieg das erste Länderspiel. Dieses verlor die deutsche Nationalmannschaft in der Schweiz mit 3:5.

Anders als andere Nationalmannschaften hat die deutsche kein festes Heimstadion. Deutschland spielt im Berliner Olympiastadion, in der Münchner Allianz Arena, im Dortmunder Signal Iduna Park aber auch in anderen Anlagen.

Das lässt sich aufgrund Deutschlands vieler Spielstätten nicht pauschal sagen.

Die deutsche Nationalmannschaft hat sich viermal zum Weltmeister, dreimal zum Europameistermeister und 2017 zum Konföderationen-Pokalsieger gekrönt.

Lothar Matthäus ist mit 150 Auftritten Deutschlands Rekordnationalspieler. Ebenfalls auf dem Podest und dreistellig sind Miroslav Klose (137) sowie Thomas Müller (131). 

Mit 71 Treffern in 137 Länderspielen führt Miroslav Klose vor Gerd Müller, der in 62 Auftritten 68-mal eingenetzt hat.

Unter anderem Franz Beckenbauer, Gerd Müller, Lothar Matthäus, Miroslav Klose, Philipp Lahm, Manuel Neuer, Toni Kroos u.v.m.

In erster Linie "DFB Team", aber etwa auch "DFB Auswahl".

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