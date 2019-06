FC Bayern: Lothar Matthäus vergleicht Kovac mit Liverpool-Held Klopp

Rekordnationalspieler Lothar Matthäus hat sich lobend über Niko Kovac geäußert - und den Trainer des FC Bayern mit Jürgen Klopp verglichen.

Lothar Matthäus hat Trainer Niko Kovac vom eine positive Entwicklung attestiert - und den Kroaten mit Coach-Kollege Jürgen Klopp verglichen, der sich am Samstagabend mit dem zum Champions-League-Sieger krönte.

Klopp sei "authentisch und sympathisch", schrieb Matthäus in seiner Kolumne für Sky. Er ergänzte: "Es ist die Ansprache an seine Spieler. Es geht darum, Spieler auf seine Seite zu ziehen. Und das ist die ganz große Qualität von Jürgen Klopp. Die Mannschaft folgt ihm, glaubt ihm, geht für ihn durchs Feuer. Und auch sein Umgang mit Fans und Umfeld sind etwas ganz Besonderes." Ganz ähnlich sieht der ehemalige Bayern-Mittelfeldmann FCB-Trainer Kovac. "Ich finde, dass auch Niko Kovac ein solcher Typ ist und in Zukunft noch größere Erfolge feiern kann."

Lothar Matthäus glaubt nicht an Unzufriedenheit im Bayern-Team

Dass etliche Bayern-Spieler mit der Arbeit des 47-Jährigen nicht zufrieden sind, wie zuletzt berichtet wurde, glaubt Matthäus nicht. "Bereits das Double war das Ergebnis toller Arbeit und sehr guter Mannschaftsführung. Es stimmt einfach nicht, dass Niko das Team nicht hinter sich hat oder hatte. Sonst wäre eine solche Leistung und Aufholjagd, wie sie den Bayern gelungen ist, niemals möglich gewesen."

Matthäus zufolge müsse Kovac vonseiten der Bayern-Bosse Zeit eingeräumt werden: "Man darf nicht vergessen, dass auch Klopp nicht jedes Jahr Titel garantiert und sich in Mainz, Dortmund und Liverpool auch erst entwickeln musste – ohne seine tolle Leistung schmälern zu wollen“, schrieb er. Demnach brauche auch Kovac "das Vertrauen, das er verdient hat."

Kovac hatte gleich in seinem ersten Jahr in München am vorvergangenen Wochenende das Double aus Deutscher Meisterschaft und -Sieg geholt. Erst im Anschluss an den Triumph in Berlin hatten die Verantwortlichen sich zu ihm bekannt.