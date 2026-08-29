Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Jose Mourinho Real Madrid 2026 pre-seasonGetty
Falko Blöding

Übersetzt von

Jose Mourinho überzeugt ihn: Mittelfeldspieler wechselt zu Real Madrid

La Liga
Transfers
S. Martinez
Real Madrid
Racing Santander

Dank der Überzeugungskraft von The Special One setzt sich Real im Poker um einen begehrten Mittelfeldspieler durch.

Real Madrid hat den spanischen U19-Nationalspieler Sergio Martinez vom LaLiga-Rivalen Racing Santander verpflichtet. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Martinez, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, kommt für drei Millionen Euro Ablöse in die spanische Hauptstadt und sein Vertrag dort soll bis 2030 laufen. Eine sofortige Leihe zurück nach Santander sei nicht geplant.

Der 19-Jährige gilt als großes Talent und war begehrt. Laut Romano habe Martinez vor seiner Entscheidung für ein Engagement bei Real Angebote aus Deutschland, England und Saudi-Arabien abgelehnt.

Der neue Blancos-Trainer Jose Mourinho sei in den Transfer involviert gewesen. Martinez werde auf Anhieb mit den Profis des LaLiga-Vizemeisters trainieren.

In dieser Saison stand er in zwei von drei Spielen Racings in der Startformation und erzielte ein Tor. Sein Debüt für den damaligen Zweitligisten feierte der Teenager in der Vorsaison und absolvierte auf den Weg zum Aufstieg zehn Einsätze.

Werbung

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen