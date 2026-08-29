Jose Mourinho überzeugt ihn: Mittelfeldspieler wechselt zu Real Madrid

Real Madrid hat den spanischen U19-Nationalspieler Sergio Martinez vom LaLiga-Rivalen Racing Santander verpflichtet. Das berichtet Transferexperte Fabrizio Romano. Die offizielle Bestätigung steht noch aus.

Martinez, der im zentralen Mittelfeld zuhause ist, kommt für drei Millionen Euro Ablöse in die spanische Hauptstadt und sein Vertrag dort soll bis 2030 laufen. Eine sofortige Leihe zurück nach Santander sei nicht geplant.

Der 19-Jährige gilt als großes Talent und war begehrt. Laut Romano habe Martinez vor seiner Entscheidung für ein Engagement bei Real Angebote aus Deutschland, England und Saudi-Arabien abgelehnt.

Der neue Blancos-Trainer Jose Mourinho sei in den Transfer involviert gewesen. Martinez werde auf Anhieb mit den Profis des LaLiga-Vizemeisters trainieren.

In dieser Saison stand er in zwei von drei Spielen Racings in der Startformation und erzielte ein Tor. Sein Debüt für den damaligen Zweitligisten feierte der Teenager in der Vorsaison und absolvierte auf den Weg zum Aufstieg zehn Einsätze.