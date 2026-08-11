Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

Goal.com
Live€50
JOSE MOURINHO Getty Images
Christian Guinin

José Mourinho spricht Transfer-Machtwort bei Real Madrids Juwel Endrick

La Liga
Endrick
José Mourinho
Transfers
Espanyol - Real Madrid
Espanyol
Real Madrid

Trotz riesiger Konkurrenz um Kylian Mbappé und Vinícius Júnior im Angriff von Real Madrid: Der neue Trainer José Mourinho hat sich offenbar klar zur Zukunft von Sturm-Juwel Endrick positioniert und einen vorzeitigen Abflug des Brasilianers gestoppt.

Jose Mourinho hat bezüglich der Zukunft von Sturm-Talent Endrick bei Real Madrid offenbar ein Machtwort gesprochen.

Nach übereinstimmenden Informationen von The Athletic der AS möchte der neue Trainer der Königlichen in der kommenden Spielzeit auf das brasilianische Juwel setzen. Endrick soll die Blancos im laufenden Transferfenster daher nicht mehr verlassen.

50 € Bonus
etoro logo

[Anzeige] - 50 € Bonus

Aktien im Wert von 50 € erhalten – bei einer Einzahlung von 100 €

Nur für Neukunden ab 18 Jahren.

So einfach gehts:

  1. Bei eToro anmelden
  2. Mindestens 100 € einzahlen
  3. Aktie im Wert von 50 € erhalten

Es gelten die AGB.

Haftungsausschluss: eToro ist eine Multi-Asset-Anlageplattform. Der Wert der Anlagen kann steigen oder fallen. Kapitalanlagen bergen Risiken. Es gelten die AGB.

Holen50 €


Mourinho habe die Entscheidung zusammen mit den Vereinsverantwortlichen sowie dem Spieler selbst getroffen. Demnach soll der 20-Jährige mindesten bis bis zum Ende der Hinserie bleiben, ehe man sich im Januar erneut zusammensetzten und das weitere Vorgehen besprechen möchte.

Bis zuletzt war spekuliert worden, ob Endrick aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff der Königlichen um Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Co. sowie der damit einhergehend eher schlechten Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten nicht erneut an einen anderen Klub verliehen werden sollte.

La Liga
Espanyol crest
Espanyol
ESP
Real Madrid crest
Real Madrid
RMA
EndrickGetty Images

Endrick konnte zuletzt überzeugen bei Real Madrid

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Brasilianer etwa beim französischen Erstligisten Olympique Lyon untergekommen, wo er kontinuierlich zum Zug kam und mit guten Leistungen zu überzeugen wusste. In insgesamt 21 Spielen steuerte er acht Tore und acht Assists bei. Die starken Leistungen brachten ihm sogar einen Platz im brasilianischen WM-Kader ein.

Auch in der laufenden Vorbereitung wusste Endrick bisher zu überzeugen. Beim 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen die AC Florenz vor knapp anderthalb Wochen erzielte er den frühen Führungstreffer zum 1:0 für die Blancos.

Endricks Vertrag bei Real ist noch bis 2030 datiert. Bisher kam er zu 40 Pflichtspieleinsätzen für die Madrilenen, in denen ihm sieben Tore und ein Assist gelangen. Bei der WM, die für Brasilien mit dem 1:2 gegen Norwegen schon im Achtelfinale endete, hatte Nationaltrainer Carlo Ancelotti ihn viermal eingewechselt. Ein Treffer glückte Endrick dabei nicht.

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen