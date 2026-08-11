José Mourinho spricht Transfer-Machtwort bei Real Madrids Juwel Endrick

Jose Mourinho hat bezüglich der Zukunft von Sturm-Talent Endrick bei Real Madrid offenbar ein Machtwort gesprochen.

Nach übereinstimmenden Informationen von The Athletic der AS möchte der neue Trainer der Königlichen in der kommenden Spielzeit auf das brasilianische Juwel setzen. Endrick soll die Blancos im laufenden Transferfenster daher nicht mehr verlassen.





Mourinho habe die Entscheidung zusammen mit den Vereinsverantwortlichen sowie dem Spieler selbst getroffen. Demnach soll der 20-Jährige mindesten bis bis zum Ende der Hinserie bleiben, ehe man sich im Januar erneut zusammensetzten und das weitere Vorgehen besprechen möchte.

Bis zuletzt war spekuliert worden, ob Endrick aufgrund der großen Konkurrenz im Angriff der Königlichen um Kylian Mbappe, Vinicius Junior und Co. sowie der damit einhergehend eher schlechten Chancen auf regelmäßige Einsatzzeiten nicht erneut an einen anderen Klub verliehen werden sollte.

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Endrick konnte zuletzt überzeugen bei Real Madrid

In der Rückrunde der vergangenen Saison war der Brasilianer etwa beim französischen Erstligisten Olympique Lyon untergekommen, wo er kontinuierlich zum Zug kam und mit guten Leistungen zu überzeugen wusste. In insgesamt 21 Spielen steuerte er acht Tore und acht Assists bei. Die starken Leistungen brachten ihm sogar einen Platz im brasilianischen WM-Kader ein.

Auch in der laufenden Vorbereitung wusste Endrick bisher zu überzeugen. Beim 2:2-Unentschieden im Testspiel gegen die AC Florenz vor knapp anderthalb Wochen erzielte er den frühen Führungstreffer zum 1:0 für die Blancos.

Endricks Vertrag bei Real ist noch bis 2030 datiert. Bisher kam er zu 40 Pflichtspieleinsätzen für die Madrilenen, in denen ihm sieben Tore und ein Assist gelangen. Bei der WM, die für Brasilien mit dem 1:2 gegen Norwegen schon im Achtelfinale endete, hatte Nationaltrainer Carlo Ancelotti ihn viermal eingewechselt. Ein Treffer glückte Endrick dabei nicht.