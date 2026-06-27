Jordanien vs. Argentinien – WM-Vorschau 2026: Alles, was Sie wissen müssen

Jordanien vs Argentinien: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe J Dallas Stadium

Der Anpfiff ertönt am 28. Juni 2026 um 02:00 Uhr GMT und 22:00 Uhr EST (27. Juni).

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Jordanien gegen Argentinien: Hintergrund

Das Duell in Kalifornien ist wichtig, weil beide Teams nach den intensiven Partien des 2. Spieltags ihre Turnierbilanz verbessern wollen. Nach der zweiten Runde, die die frühe Turnierdynamik verändert hat, ist der Spielraum für Fehler im San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) gering. Beide Teams reisen nach Santa Clara und wissen, dass taktische Flexibilität und schnelle Regeneration über ihre K.o.-Runden-Chancen entscheiden.

Jordaniens Cheftrainer Jamal Sellami muss dafür sorgen, dass seine Mannschaft defensiv konzentriert bleibt, effizient agiert und mit strikter Taktik die Kontrolle gegen einen Elitegegner behält. Die "Chivalrous" setzen unter Sellamis Führung auf ihre Offensivkräfte und ihr schnelles Umschaltspiel, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu kontrollieren und die disziplinierte, körperlich starke südamerikanische Abwehr zu knacken. Auf der anderen Seite steht eine solide und ehrgeizige argentinische Mannschaft unter der Leitung des erfahrenen Lionel Scaloni. Sein Kader überzeugt mit körperlicher Stärke und technischer Klasse. Scalonis "La Albiceleste" setzt auf eine starke Offensive und ein aggressives Konzept, das unter Turnierdruck Disziplin verlangt.

Im hochmodernen San Francisco Bay Area Stadium (Levi’s Stadium) wird das Duell zum strategischen Kräftemessen zwischen Sellami und Scaloni. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler im Umschalten leisten, daher entscheiden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken. Argentinien will unter Scalonis strenger Führung seinen Platz als automatischer Qualifikant festigen, Jordanien strebt mit Sellamis Plan, höchster Laufbereitschaft und mutigem Angriff auf ein historisches Ergebnis gegen die Fußball-Elite. Mit klaren Gruppentabellen wächst die Bedeutung jedes Platzes in der K.-o.-Runde, daher bestimmt dieser Druck den taktischen Ansatz vom ersten Pfiff an.

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Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Argentinien 2:0 Österreich

Scalonis Mannschaft zeigte im Dallas Stadium eine disziplinierte und souveräne Leistung und holte mit einem 2:0-Sieg gegen Österreich drei wichtige Punkte. "La Albiceleste" ging in der 38. Minute in Führung, als Lionel Messi nach einem verschossenen Elfmeter zu Beginn mit einem präzisen Schuss traf.

Österreich wollte defensiv stabil agieren, kam aber gegen das flüssige Pressing der Argentinier kaum zu Chancen im Zentrum. Scalonis defensives Konzept – gestützt von Cristian Romero und Lisandro Martínez – neutralisierte die Gefahren des Gegners, indem es die Räume im Zentrum verdichtete und die Übergangswege einengte. Nach der Pause kontrollierte die klare Ordnung das Spiel, und Messi machte in der fünften Minute der Nachspielzeit (90+5′) mit seinem zweiten Treffer den 2:0-Endstand.

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Jordanien 1:2 Algerien

Sellamis Team verlor im San Francisco Bay Area Stadium taktisch klar und gab in der Schlussphase den Schwung ab, was zu einer 1:2-Niederlage gegen ein klinisch präzises Algerien führte. Die "Ritter" hielten in Halbzeit eins diszipliniert ihr Konzept ein und gingen in der 36. Minute durch Mittelfeldspieler Nizar Al-Rashdan in Führung, der einen Abwehrfehler nutzte und seiner Mannschaft damit vor der Pause Auftrieb gab.

Nach der Pause setzte Algerien Jordaniens Ordnung unter Druck. Sellami setzte auf physische Präsenz im Mittelfeld, doch in der 69. Minute schlug Benbouali zum 1:1 zu. Ein leichter Ballverlust im Umschalten kostete sie in der 82. Minute den Sieg, als Amine Gouiri traf. Trotz geänderter Angriffsmuster in der Schlussphase blieb Jordaniens Offensive erfolglos, sodass das Team in Gruppe J ohne Punkte blieb.

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Jordanien (Jamal Sellami)

Sellami muss nicht vollständig von dem mutigen, schnellen Angriffskonzept abrücken, mit dem die "Chivalrous" gegen Algerien einen entscheidenden Auftaktvorteil erringen konnten. Die vertikalen Laufwege, die schnellen Rotationen über die Flügel und die starke Spielweise im Umschalten, angetrieben von flexiblen Optionen wie Musa Al-Taamari, zeigen, dass Jordanien das nötige taktische Repertoire für die internationale Bühne besitzt.

Allerdings muss Sellami dafür sorgen, dass sein Team gegen Mannschaften, die den Ballbesitz kontrollieren, voll auf die Abwehr konzentriert bleibt. Im letzten Spiel ließ Jordaniens aggressive Aufstellung oft Lücken, wenn die Außenverteidiger weit in den Strafraum vorstießen; nach einem Einbruch in der Schlussphase verlor das Team 2:1. Gegen Argentiniens physisch, taktisch und athletisch starke Mannschaft werden leichte Ballverluste im Aufbau tödlich sein. Sellami muss vor allem das defensive Mittelfeld stabilisieren. Er verlangt von Spielern wie Noor Al-Rawabdeh und Nizar Al-Rashdan strikte Positionstreue, um die zentralen Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass südamerikanische Konterläufer die Dreierkette isolieren.

Argentinien (Lionel Scaloni)

Scaloni muss das System, mit dem seine Mannschaft beim 2:0 gegen Österreich den Rhythmus bestimmte, nicht umstellen. Das defensive Gerüst mit Cristian Romero und Lisandro Martínez sowie die Präsenz von Rodrigo De Paul im Mittelfeld bleiben starke Waffen in diesem Turnier. Der dritte Spieltag verlangt jedoch eine offensive Anpassung, weil die Mannschaft den Ball kontrollieren und nach vorne treiben muss, wenn sie auf dichte Abwehrreihen trifft.

Gegen Jordaniens aggressives Pressing und schnelle Umschaltaktionen führen ein zu horizontales Spiel oder zu langsames Passspiel im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Scalonis Anpassung muss das Mittelfeld betreffen: Er muss Technikern wie Alexis Mac Allister und Enzo Fernández befehlen, den Ball nach Eroberung mit deutlich mehr Vertikalität nach vorne zu treiben. Gelingt es Argentinien, nach vorne zu stoßen, muss es die breiten Räume nutzen, die die vorrückenden jordanischen Außenverteidiger hinterlassen. Schnelle, direkte Überlappungsläufe strecken die Abwehr und reißen die kompakte Formation auseinander. Diese Breite schafft wertvolle Räume für Spielmacher Lionel Messi und verhindert, dass die zentralen Korridore im Gedränge ersticken.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

Mannschaftsnews Jordanien

Sellami will nach der knappen Niederlage gegen Algerien auf einen vollständigen Kader zurückgreifen. Der Torhüter Yazeed Abulaila bleibt im Tor; eine Dreierkette mit Abdallah Nasib, Yazan Al-Arab und Husam Abu Dahab schützt ihn. Abu Dahab hat bereits eine Gelbe Karte und muss aufpassen, um keine zweite zu riskieren.

Im Mittelfeld sichern die Außenverteidiger Ihsan Haddad und Mohammad Abu Taha das Umschalten. Im Zentrum wollen Noor Al-Rawabdeh und Nizar Al-Rashdan, der zuletzt in Halbzeit eins gegen Algerien traf, Argentiniens Aufbau stören. Der Angriff ist fit und explosiv: Spielmacher Musa Al-Taamari agiert rechts, Mahmoud Al-Mardi links, Ali Olwan fungiert als zentraler Zielspieler.

Argentinien Teamnews

Scaloni kann nach dem klaren Sieg gegen Österreich auf einen kompletten, verletzungsfreien Kader zurückgreifen. Es gibt weder neue Verletzungen noch Sperren. Die Albiceleste wird voraussichtlich ihr flüssiges, ausgewogenes 4-4-2-System beibehalten. Weltklasse-Torhüter Emiliano Martínez sichert den Strafraum hinter einer soliden Viererkette. Cristian Romero und Lisandro Martínez bilden das Herzstück der Innenverteidigung, flankiert von Nahuel Molina rechts und Facundo Medina links. Medina ist derzeit der einzige argentinische Verteidiger, der nach einer Gelben Karte in Texas unter Druck steht.

Das Mittelfeld presst früh und baut das Spiel aktiv auf; Rodrigo De Paul und Thiago Almada sichern auf den Flügeln Flexibilität, während Alexis Mac Allister und Enzo Fernández das Tempo aus der Zentrale bestimmen. Im Angriff bleibt Argentinien unverändert gefährlich: Kapitän Lionel Messi reist nach zwei Treffern am zweiten Spieltag in starker Form nach Kalifornien und bildet mit Lautaro Martínez das Sturmduo.

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Jordanien gegen Argentinien: Die wichtigsten Duelle

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Lionel Messi gegen Yazan Al-Arab

Messi hat sich als gefährlicher Dreh- und Angelpunkt in Scalonis Angriff etabliert und bleibt ein energiegeladener, selbstbewusster Anführer der argentinischen Sturmreihe. Gegen Österreich spielte er hinter dem Stürmer, führte den Angriff an und erzielte zwei Tore. Um Jordaniens robuste Abwehr zu knacken, muss Messi mit Laufwegen, Dribbeln und Spielverständnis die Innenverteidiger ziehen, seine Bewacher locken und Lücken im letzten Drittel öffnen, die Flügelspieler wie Thiago Almada nutzen können.

Diese Aufgabe übernimmt Innenverteidiger Al-Arab, defensiver Anker in Sellamis Abwehr. Im letzten Spiel organisierte er den zentralen Block und hielt die Dreierkette unter Druck gegen Algerien zusammen. Trotz einiger Wackler und späten Gegentoren besitzt Al-Arab starke Physis und Kopfballstärke, um Top-Stürmer zu stellen. Gemeinsam mit Abdallah Nasib und Husam Abu Dahab muss er klar kommunizieren, seine Position halten und Messis Läufe durch die Mitte stoppen, damit Argentinien kein frühes Tempo im Umschalten bekommt.

Nizar Al-Rashdan gegen Alexis Mac Allister

Als Herzstück und Motor des jordanischen Mittelfelds am 2. Spieltag bestimmt Al-Rashdan den Rhythmus im Ballbesitz und soll die gegnerischen Reihen für die "Chivalrous" durchbrechen. Gegen Algerien agierte er im Zentrum stark, stürmte nach vorne und erzielte den Führungstreffer. Gegen Argentinien will er Räume zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die schnellen Flügelstürmer wie Musa Al-Taamari bedienen. Bekommt Al-Rashdan Zeit und Raum, dreht er sich und attackiert die Abwehr. Dann bringt sein Passspiel den argentinischen Block unter Druck.

Argentiniens Mittelfeldspieler Mac Allister will diesen flüssigen Rhythmus unterbrechen. Am 2. Spieltag war er die Stütze im Mittelfeld und lieferte beim 1:0 gegen Österreich taktischen Schutz und eine präzise horizontale Spielverteilung. Im San Francisco Bay Area Stadium stellen seine defensive Arbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin sich der ultimativen Probe. Er muss sich zusammen mit seinem Partner im zentralen Mittelfeld, Enzo Fernández, aggressiv positionieren, um den Raum in der Mitte zu verengen, Al-Rashdans Spielaufbau zu stören und seine Viererkette zu schützen, damit die asiatische Mannschaft das mittlere Drittel nicht vollständig dominiert und Argentinien nicht in eine unhaltbare defensive Deckung drängt.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe J?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe J eine enge Lage entwickelt. Argentinien führt mit sechs Punkten und einer Tordifferenz von +4. Nach einem 2:0-Erfolg gegen Österreich steht das Team bereits als Teilnehmer der K.o.-Runde fest.

Algerien folgt mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +1. Nach einem 2:1-Erfolg gegen Jordanien liegt die Mannschaft vor Österreich (ein Punkt, Tordifferenz −2). Jordanien hat noch keinen Punkt und eine Tordifferenz von −1. Das Spiel des 3. Spieltags im San Francisco Bay Area Stadium entscheidet für beide Teams über die direkte Qualifikation oder die Hoffnung auf eine Wildcard vor der letzten Runde.

Ein Sieg Argentiniens

Ein Sieg für Scalonis Team würde "La Albiceleste" auf neun Punkte bringen und sofort den ersten Platz in Gruppe J sichern. Gleichzeitig bliebe Jordanien bei null Punkten, scheidete damit offiziell aus und beendete seine WM-Reise, unabhängig von den anderen Gruppenspielen.

Gewinnt Jordanien,

Sollten Sellamis Männer alle drei Punkte holen, hätten sie insgesamt drei Zähler und hielten ihre Turnierchance am Leben. Um sich als Gruppenzweiter direkt zu qualifizieren, müsste Jordanien darauf hoffen, dass Österreich im Parallelspiel Algerien besiegt, und gleichzeitig eine günstige Torbilanz erzielen, um beide Nationen zu überholen. Vermeidet Algerien eine Niederlage, bleibt Jordanien trotz eines Sieges auf Rang drei und wäre auf die Wertung der Drittplatzierten angewiesen, wo drei Punkte kaum für das Weiterkommen reichen.

Das Unentschieden-Szenario

Ein Unentschieden in Kalifornien würde Argentinien mit sieben Punkten an der Spitze halten und den Einzug als Gruppensieger sichern – außer Algerien schlägt Österreich sehr deutlich und holt so den Rückstand in der Tordifferenz auf. Für Jordanien würde ein Punktgewinn den Platz unter den letzten beiden bedeuten. Ein Unentschieden würde die "Chivalrous" rechnerisch ausschalten, da ein einziger Punkt bei negativer Tordifferenz historisch nicht für einen Wildcard-Platz in der Runde der letzten 32 reicht.

Mannschaftsnews & Kader

Jamal Sellami trainiert Jordanien. Vor diesem Spiel gibt es keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren. Eine voraussichtliche Aufstellung liegt noch nicht vor. Kurz vor dem Anpfiff folgen Updates.

Auch Argentiniens Nationaltrainer Lionel Scaloni hat noch keine Aufstellung genannt; für seinen Kader liegen keine Verletzungen oder Sperren vor. Da sich Argentinien bereits für die K.o.-Runde qualifiziert hat, könnte Scaloni das Spiel nutzen, um die Einsatzzeiten seiner Schlüsselspieler zu dosieren.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Jordanien verlor vier der letzten fünf Spiele und holte nur ein Unentschieden – 2:2 im Test gegen Nigeria im März. Zuletzt unterlag das Team Algerien 1:2 im zweiten WM-Gruppenspiel; Amine Gouiri erzielte spät den entscheidenden Treffer. Im Juni verlor Jordanien 1:3 gegen Österreich und 0:2 gegen Kolumbien. In den vergangenen fünf Partien erzielte Jordanien fünf Treffer und kassierte elf.

Argentinien hat die letzten fünf Spiele gewonnen, 15 Tore erzielt und kein Gegentor kassiert. Zuletzt besiegte die Mannschaft Österreich 2:0, Messi traf zweimal. Zum Auftakt der WM gewann Argentinien 3:0 gegen Algerien und setzte sich im März 5:0 gegen Sambia durch. In allen fünf Partien blieb das Team ohne Gegentor.

Bilanz der direkten Begegnungen

Für frühere Begegnungen zwischen Jordanien und Argentinien liegen keine Daten zur direkten Bilanz vor. Diese beiden Nationen sind in jüngster Zeit im internationalen Fußball nicht aufeinandergetroffen, und es wurden keine historischen Spieldaten für diese Begegnung bereitgestellt.

Tabelle



