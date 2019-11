DFB-Team - Bierhoff gibt zu: Joachim Löw hat "einen gewissen Kredit verspielt"

Bundestrainer Joachim Löw hat in der deutschen Öffentlichkeit derzeit weiterhin keinen leichten Stand . Das sieht auch Oliver Bierhoff so.

Nationalmannschaftsdirektor Oliver Bierhoff sieht Bundestrainer Joachim Löw in Zugzwang. "Natürlich weiß auch Jogi, dass er jetzt einen gewissen Kredit verspielt hat und dass er da Ergebnisse bringen muss", sagte Bierhoff beim Sky-Format "Wontorra on Tour".

Erlebe die EM-Qualifikation live auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Allerdings sehe er Löw "immer sehr entspannt". Er habe den Bundestrainer schon in vielen Drucksituationen erlebt: "Das sind eigentlich die Momente, die ihn auch stark machen, weil er dann die Ruhe bewahrt, weil er dann eigentlich an die Sache denkt, nicht an populistische Entscheidungen."

Oliver Bierhoff: "Löw raus"-Rufe "hat Jogi nicht wahrgenommen"

Löw plant auch angesichts vieler Verletzungen in der Defensive weiter ohne den von ihm aussortierten Mats Hummels (Borussia Dortmund). Zudem wurde Kritik an seinem Umgang mit der Torhüterfrage laut.

Während des EM-Qualifikationsspiels in Estland (3:0) hatte es zuletzt "Löw raus"-Rufe der deutschen Fans gegeben. "Die hat er nicht wahrgenommen", sagte Bierhoff.