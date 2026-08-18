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Jetzt auch offiziell: Jose Mourinho unterschreibt bei Real Madrid

La Liga
Real Madrid
José Mourinho

Über einen Monat nach seiner Rückkehr zu Real Madrid hat Startrainer Jose Mourinho seinen Vertrag bei den Königlichen unterschrieben.

Das gab der spanische Topklub am Dienstag bekannt. Bei seiner offiziellen Präsentation unterzeichnete Mourinho sein bis 2029 laufendes Arbeitspapier, zudem bekam er von Vereinspräsident Florentino Pérez ein Modell des Bernabéu-Stadions, eine Uhr und ein Trikot überreicht.

Mourinho, bei Real Nachfolger von Alvaro Arbeloa, steht bereits seit dem Trainingsauftakt Mitte Juli wieder bei Real an der Seitenlinie. Am kommenden Samstag (21.30 Uhr) steht für die Madrilenen bei Espanyol Barcelona das erste Pflichtspiel der neuen Saison auf dem Programm.

Nach einer enttäuschenden Saison ohne großen Titel gilt die Rückkehr des Portugiesen als Versuch von Präsident Pérez, wieder mehr Ordnung und Disziplin in die Mannschaft zu bringen. Bereits zwischen 2010 und 2013 hatte Mourinho Real trainiert.

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