"Jeder weiß, dass ich Fan bin": BVB-Stürmer träumt von einem anderen Klub

Auf einer Pressekonferenz der portugiesischen Nationalmannschaft vor dem Nations-League-Spiel gegen Wales am morgigen Donnerstag enthüllte Silva, dass er davon träume, eines Tages zu seinem Ex-Klub Porto zurückkehren zu können.

"Jeder weiß, dass ich Porto-Fan bin und die Spiele des Vereins genau verfolge. Man weiß nie, was die Zukunft bringt. Ich bereue es in meiner Karriere, den FC Porto so übereilt verlassen zu haben. Wer weiß, vielleicht spiele ich eines Tages wieder, wenn alles gut läuft", meinte der Angreifer des BVB.

Silva verließ den 31-maligen portugiesischen Meister 2020 im Alter von gerade einmal 18 Jahren und wechselte in die Premier League zu den Wolverhampton Wanderers, wo er sich lange Zeit jedoch nicht durchsetzen konnte und deshalb ein Leihgeschäft nach dem anderen absolvierte.

Für die Wolves stand er insgesamt 72-mal auf dem Platz, wobei ihm nur fünf Tore und sechs Vorlagen gelangen. Seinen Durchbruch feierte er in der Saison 2024/25, als er für US Las Palmas 14 Torbeteiligungen (zehn Tore, vier Assists) in 24 LaLiga-Spielen sammelte.

"Als ich den FC Porto verließ, war ich nicht optimal vorbereitet, vor allem nicht auf den Wechsel in die Premier League", blickte der 24-Jährige mit gemischten Gefühlen auf den frühen Schritt nach England zurück.

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Wie viele Tore erzielte Fabio Silva in dieser Saison?

Im Sommer 2025 folgte schließlich der Wechsel zum BVB, der eine stattliche Ablöse in Höhe von 22,5 Millionen Euro in Richtung Wolverhampton überwies.

In Dortmund scheint Silva nach einem durchwachsenen Premierenjahr mittlerweile angekommen. Im laufenden Wettbewerb steuerte der Portugiese für die Schwarzgelben schon vier Tore und eine Vorlage in sechs Pflichtspielen bei. Sein Vertrag beim BVB läuft noch bis 2030.