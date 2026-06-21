Japan – Schweden: Alle Infos zur FIFA-Weltmeisterschaft 2026

Japan gegen Schweden: Anstoßzeit und Details

Weltmeisterschaft - WM Gruppe F Dallas Stadium

Das Spiel beginnt am 25. Juni 2026 um 23:00 Uhr GMT und 18:00 Uhr EST.

Getty Images

Japan gegen Schweden: Hintergrund

Das Duell in Texas hat große Bedeutung, weil beide Teams nach dem intensiven zweiten Spieltag ihre Kampagne voranbringen oder retten wollen. Nach dem zweiten Spieltag, der die frühe Gruppendynamik durcheinanderwirbelte – die "Samurai Blue" gewannen in Monterrey 4:0 gegen Tunesien, während Schweden in Houston 1:5 gegen die Niederlande verlor –, bleibt im Dallas Stadium (AT&T Stadium) kaum Platz für Fehler. Beide Teams wissen, dass flexible Taktik und schnelle Regeneration über den weiteren Turnierverlauf entscheiden.

Japans Nationaltrainer Hajime Moriyasu muss sicherstellen, dass sein Team die defensive Konzentration und die kalte Effizienz beibehält, nachdem es sich mit vier Treffern die Kontrolle über das Qualifikationsschicksal gesichert hat. Moriyasu setzt auf seine dynamischen Offensivkräfte, gestützt von technisch starken Mittelfeldspielern und kreativen Flügeln, um das Tempo zu bestimmen, das Zentrum zu beherrschen und die disziplinierte Abwehr der Schweden zu knacken. Auf der anderen Seite steht die strukturiert und entschlossen agierende schwedische Mannschaft unter Trainer Graham Potter. Der Kader überzeugt mit körperlicher Stärke und setzt auf ein hartnäckiges Spielkonzept sowie auf tödliche Konter, geführt von Alexander Isak und Dejan Kulusevski, sobald Disziplin gefragt ist.

Im hochmodernen Dallas Stadium (AT&T Stadium) wird das Duell zum taktischen Schachspiel. Beide Teams dürfen sich keinen weiteren Abwehrfehler im Umschalten leisten, daher werden Kommunikation im Mittelfeld und schnelles vertikales Nachrücken entscheidend sein. Japan will die Partie nutzen, um die Tabellenführung abzusichern, Schweden will mit mutigem Pressing und schnellen Kontern die Räume hinter den Außenverteidigern nutzen und drei Punkte holen, um das Achtelfinale zu erreichen. Mit jedem Spiel wird klarer, wie wichtig der Platz im Achtelfinale ist, daher wird die Taktik vom Anpfiff an entscheidend sein.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 verfolgen und live streamen

Wie haben sich beide Teams am 2. Spieltag präsentiert?

Schweden 1:5 Niederlande

Graham Potters Mannschaft erlebte im Houston Stadium in Texas eine herbe Enttäuschung und einen strukturellen Zusammenbruch. Eine schwache Abwehr reichte nicht, und so verlor das Team 1:5 gegen eine klinisch präzise niederländische Mannschaft. Die "Blågult" wollten in der Gruppe Schwung aufnehmen, standen aber von Beginn an defensiv instabil und konnten gegen Ronald Koemans gnadenlose Offensivmaschine kaum Druck erzeugen.

Die Abwehr brach früh zusammen, als Brian Brobbey in der 5. und 17. Minute zweimal traf und den Niederländern die Kontrolle gab. Anthony Elanga schürte in der 59. Minute nach einem Konter mit dem Anschlusstreffer kurz Hoffnung, doch die Ordnung war bereits dahin. Cody Gakpo erzielte in der zweiten Halbzeit zwei schnelle Tore, Crysencio Summerville traf in der 89. Minute zum Endstand. Die Niederländer streuten damit zusätzlich Salz in die Wunden. Zudem sahen Gabriel Gudmundsson, Yasin Ayari und Lucas Bergvall jeweils die Gelbe Karte, sodass Schweden bei drei Punkten bleibt und dringend eine defensive Neuausrichtung sucht.

Japan 4:0 Tunesien

Die Mannschaft von Hajime Moriyasu zeigte im Monterrey-Stadion eine disziplinierte Leistung, hielt die Null und feierte einen 4:0-Erfolg gegen Tunesien. Die asiatischen Spitzenkräfte übernahmen früh die Kontrolle über den Rhythmus und setzten die nordafrikanische Abwehr mit direkten, vertikalen Vorstößen unter Druck.

Der entscheidende Durchbruch gelang sofort: In der 4. Minute nutzte Mittelfeldspieler Daichi Kamada eine Lücke und erzielte die Führung. Stürmer Ayase Ueda erhöhte in der 31. Minute auf 2:0 und stellte damit schon vor der Pause die Weichen. Danach kontrollierte Japans kompakte Ordnung das Geschehen. Junya Ito erhöhte in der 69. Minute auf 3:0, bevor Ueda seine starke Leistung in der 83. Minute mit dem vierten Treffer abschloss. Moriyasus Plan unterband in der Schlussphase Tunesiens Konter und brachte Japan drei Punkte, die in Gruppe F Platz machen.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 kostenlos verfolgen

Welche taktischen Anpassungen müssen beide Trainer vornehmen?

Japan (Hajime Moriyasu)

Hajime Moriyasu muss nicht von dem mutigen, schnellen Offensivplan abweichen, der den "Samurai Blue" einen klaren 4:0-Erfolg gegen Tunesien in Monterrey bescherte. Vertikale Laufwege, präzise Flügelwechsel und eine schnelle Spielumstellung, angetrieben von flexiblen Mittelfeldspielern wie Daichi Kamada und Ayase Ueda, zeigen, dass Japan das nötige taktische Repertoire hat, um Spiele auf der internationalen Bühne zu kontrollieren.

Gegen Teams mit gutem Ballbesitz muss Moriyasu jedoch sicherstellen, dass seine Spieler auch in der Defensive konzentriert bleiben. Bisher schuf die mutige Offensive gelegentlich Lücken, wenn die Außenverteidiger weit in den Strafraum vorstießen. Gegen Schwedens körperlich starke Mannschaft wäre jeder leichte Ballverlust im Aufbau gefährlich. Deshalb muss Moriyasu vor allem das defensive Mittelfeld stabilisieren. Er verlangt von seinen Sechsern striktes Positionsbewusstsein, um die Halbräume zu schließen und zu verhindern, dass Konterläufer die Innenverteidiger isolieren.

Getty Images

Schweden (Graham Potter)

Graham Potter muss das pragmatische Spielkonzept, mit dem seine Mannschaft weite Phasen des Spiels dominierte, bevor eine gnadenlose Offensivmaschine in Houston eine herbe 1:5-Niederlage gegen die Niederlande erzwang, nicht komplett über den Haufen werfen. Das defensive Grundgerüst und die physische Präsenz im Mittelfeld sind nach wie vor verlässliche Stärken, doch der dritte Spieltag erfordert eine gezielte offensive Neuausrichtung hinsichtlich der Ballkontrolle und des Spielaufbaus.

Gegen Japans hohen, aggressiven Block führt reines Querpassspiel oder zu langsames Kombinieren im Mittelfeld zu schneller Ermüdung und vorhersehbaren Angriffen. Potters Anpassung muss das Mittelfeld stärken: Er sollte seine Führungsspieler anweisen, den Ball nach Eroberung schnell nach vorne zu treiben. Gelingt Schweden der Vorstoß, sollten die freigewordenen Flügelkanäle mutig genutzt werden. Schnellen Überlappungsläufen der Außenverteidiger kommt dabei große Bedeutung zu, denn sie strecken die japanische Abwehr und öffnen Räume für Spielmacher Alexander Isak.

Wie sieht der aktuelle Kader vor dem 3. Spieltag aus?

Team-News Japan

Hajime Moriyasu steht vor der Aufgabe, die Effizienz im letzten Drittel zu steigern und zugleich die Belastung seiner Leistungsträger zu steuern. Die Samurai Blue besiegten Tunesien 4:0, blieben ohne neue Verletzungen oder Sperren und bieten Moriyasu damit einen starken Kader.

Japan setzt auf das bewährte 3-4-3-System. Torhüter Zion Suzuki bleibt zwischen den Pfosten und kann auf den Schutz seiner Abwehrreihe vertrauen. Die Innenverteidiger Hiroki Ito und Takehiro Tomiyasu bilden mit Ko Itakura die Dreierkette.

Im Mittelfeld bleibt die Reihenfolge unverändert, um die Abwehr zu sichern. Keito Nakamura und Ritsu Doan spielen als Außenverteidiger, Daichi Kamada und Ao Tanaka führen das zentrale Mittelfeld und sorgen für Stabilität beim Umschalten sowie Tempo im Spielaufbau.

Der unbestrittene Dreh- und Angelpunkt des japanischen Angriffs bleibt die flexible Sturmreihe. Ayase Ueda, der am zweiten Spieltag einen Doppelpack erzielte, führt die Spitze an. Kota Sano spielt links, Junya Ito bleibt rechts, nachdem er sein erstes Turniertor erzielt hat.

Team-News Schweden

Graham Potter steht vor einem komplexeren Auswahlproblem, während er seine Mannschaft auf die Aufholjagd in Gruppe F vorbereitet. Das größte Thema um die "Blågult" ist der Umgang mit der hohen körperlichen Belastung und dem psychologischen Schwung aus dem letzten Spiel, das eine zermürbende Leistung erforderte und strukturelle Schwächen offenlegte, die schnell behoben werden müssen.

Das Gerüst der schwedischen Mannschaft basiert auf einem flexiblen 3-5-2-System. In der Abwehr bilden die Innenverteidiger Victor Lindelöf und Gustaf Lagerbielke zusammen mit Isak Hien die zentrale Achse der Dreierkette, während Torhüter Kristoffer Nordfeldt auf eine starke Leistung im Comeback setzt, um seine Dominanz im Strafraum zu unterstreichen.

Das Mittelfeld will das Tempo steuern und den Ballbesitzrhythmus wiederherstellen. Jesper Karlström agiert als defensiver Dreh- und Angelpunkt, Benjamin Nygren und Alexander Bernhardsson spielen auf den Außenpositionen. Die Außenverteidiger Gabriel Gudmundsson und Yasin Ayari müssen auf den Flügeln vorsichtig agieren, nachdem sie am 2. Spieltag Gelbe Karten erhielten.

Im Sturm wollen Alexander Isak und Viktor Gyökeres die zentralen Angriffswege führen und im letzten Drittel mit körperlicher Präsenz und Tempo kontern. Anthony Elanga soll von der Bank frische Energie bringen und den Skandinaviern zum Umschwung verhelfen.

Weiterlesen: So können Sie die FIFA-Weltmeisterschaft 2026 auf YouTube verfolgen und im Live-Stream sehen

Getty Images

Japan gegen Schweden: Die wichtigsten Duelle

Ayase Ueda gegen Isak Hien

Ayase Ueda führte als Dreh- und Angelpunkt des Angriffs von Hajime Moriyasu die Sturmspitze an und bleibt ein energiegeladener Anführer des japanischen Sturm-Trios. Gegen Tunesien führte er die Offensive an. Um Schwedens große Abwehr zu knacken, muss Ueda mit klugen Läufen, präzisen Abschlüssen und hoher Laufbereitschaft die Innenverteidiger auseinanderziehen, seine Decker aus der Position locken und Lücken im letzten Drittel öffnen, die Flügelspieler wie Kota Sano und Junya Ito nutzen können.

Innenverteidiger Isak Hien soll ihn stoppen. Er gilt als defensiver Anker in der Abwehr von Trainer Graham Potter. Gegen die Niederlande organisierte Hien den zentralen Abwehrblock und hielt die Dreierkette unter Druck zusammen. Schwedens Abwehr hatte zwar schwierige Momente, doch Hien bringt die körperlichen Voraussetzungen mit, um gegen Top-Stürmer zu bestehen. Gemeinsam mit Victor Lindelöf und Gustaf Lagerbielke braucht er volle Konzentration und klare Kommunikation, um Uedas Läufe in die Mitte zu stoppen und Japan keinen frühen Tempovorteil im Umschalten zu gewähren.

Daichi Kamada gegen Jesper Karlström

Daichi Kamada, Herzstück des japanischen Mittelfelds, soll das Tempo im Ballbesitz bestimmen und die gegnerischen Reihen öffnen. Gegen Tunesien führte er das Team im Zentrum, startete nach vorne und erzielte ein Tor. Gegen Schweden will er Lücken zwischen den Linien finden, den Ball schnell nach vorne spielen und die Flügelstürmer Keito Nakamura und Ritsu Doan bedienen. Bekommt Kamada Zeit und Raum, um sich zu drehen und die Abwehr anzuspielen, bringt seine Übersicht die schwedische Abwehr aus dem Gleichgewicht.

Jesper Karlström soll den flüssigen Rhythmus des Gegners stören. Am 2. Spieltag war der schwedische Mittelfeldspieler die Stütze seiner Mannschaft und versuchte in einem schwierigen Spiel gegen die Niederlande, taktischen Schutz zu bieten. Im Dallas Stadium stehen seine Defensivarbeit ohne Ball und seine Umschaltdisziplin auf der Probe. Er muss sich neben den Innenverteidigern Benjamin Nygren und Alexander Bernhardsson aktiv positionieren, das Zentrum verdichten, Kamadas Spielaufbau stören und die Dreierkette absichern, damit Japan das Mittelfeld nicht beherrscht und Schweden nicht in eine unhaltbare Abwehrsituation gerät.

Wie steht es um die Konstellationen in Gruppe F?

Nach dem zweiten Spieltag hat sich in Gruppe F eine dynamische und umkämpfte Situation herausgebildet. Die Niederlande liegen mit vier Punkten und einer Tordifferenz von +4 an der Spitze und sind punktgleich mit Japan (Tordifferenz +4), nachdem die "Samurai Blue" einen 4:0-Sieg über Tunesien errungen haben.

Nach dem 1:5 in Houston belegt Schweden mit drei Punkten und einer Tordifferenz von 0 Platz drei, Tunesien bleibt ohne Punkt am Ende der Tabelle. Das Duell im Dallas Stadium ist für Schweden ein Wendepunkt, um vor der letzten Runde die Qualifikationschance zu wahren.

Gewinnt Schweden

Ein Sieg würde das Team von Graham Potter auf sechs Punkte bringen und die direkte Qualifikation für die Runde der letzten 32 bedeuten. Gewinnen die Schweden, können sie je nach Ergebnis des Parallelspiels Niederlande gegen Tunesien sogar einen der ersten beiden Plätze erreichen und wären dann nicht mehr auf ein Wildcard-Szenario angewiesen. Umgekehrt bliebe Japan bei vier Punkten, sodass die "Samurai Blue" auf das Ergebnis des anderen Spiels schauen müssten oder auf ein Weiterkommen als einer der besten Drittplatzierten hoffen müssten.

Gewinnt Japan

Gewinnen die von Hajime Moriyasu trainierten Japaner, schließen sie die Gruppenphase ungeschlagen ab und setzen Schweden unter Druck. Mit dann sieben Punkten könnte Japan als Gruppensieger oder -zweiter mit Rückenwind in die Runde der letzten 32 einziehen. Umgekehrt bliebe Schweden bei drei Punkten und wäre auf die Rangliste der besten Drittplatzierten angewiesen; drei Punkte bei negativer Tordifferenz machen das Weiterkommen aber sehr unsicher.

Das Unentschieden-Szenario

Ein weiterer Punktgewinn in Texas würde Japan auf fünf Zähler bringen und den Einzug in die K.o.-Runde sichern. Ein Zähler würde Schweden auf vier Punkte bringen und das Team auf Rang drei halten, falls die Niederlande nicht klar gegen Tunesien verlieren. Das Remis verhindert das sofortige Ausscheiden, doch Rang drei mit vier Punkten und einer Tordifferenz von 0 bietet historisch ein starkes Polster für das Wildcard-Ticket.

Mannschaftsnachrichten & Kader

Hajime Moriyasu trainiert die japanische Nationalmannschaft. Die aktuellen Kaderdaten listen keine bestätigten Verletzungen oder Sperren. Eine voraussichtliche Startelf hat der Verband noch nicht veröffentlicht. Kurz vor dem Anpfiff folgen weitere Informationen.

Schweden geht unter der Leitung von Graham Potter in die Partie; derzeit liegen keine bestätigten Informationen zu Verletzungen oder Sperren vor. Eine voraussichtliche Startelf hat der Verein noch nicht bestätigt. Aktuelle Informationen zum Kader will der Club vor dem Spiel bekannt geben.

Verletzungen und Sperren Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle Verletzungen und Sperren Keine Spieler-Ausfälle

Form

Japan holte in den vergangenen fünf Partien vier Siege und ein Remis. Zuletzt spielten die Blau-Weißen beim WM-Auftakt am 14. Juni 2:2 gegen die Niederlande und glichen zweimal aus. Zuvor besiegte die Mannschaft von Moriyasu am 31. Mai Island mit 1:0, im März im Freundschaftsspiel im Wembley-Stadion England mit 1:0 und im selben Länderspielfenster Schottland mit 1:0. Ein 3:0-Sieg gegen Bolivien im November 2025 rundet die Serie von fünf Spielen ab. Japan erzielte in diesen Begegnungen sieben Tore und kassierte zwei Gegentore.

Schweden reist mit drei Siegen, einem Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten fünf Spielen an. Das jüngste Ergebnis war ein 5:1 gegen Tunesien am 15. Juni in der WM-Qualifikation. Zuvor spielte die Mannschaft am 4. Juni 2:2 gegen Griechenland, verlor am 1. Juni 1:3 gegen Norwegen. Im März setzten sie sich in den UEFA-WM-Qualifikationsspielen mit 3:2 gegen Polen und auswärts mit 3:1 gegen die Ukraine durch. In diesen fünf Spielen erzielte die Mannschaft 14 Tore und kassierte sieben Gegentreffer.

Bilanz der direkten Begegnungen

JPN Letztes Spiel SWE 0 Siege 1 Unentschieden 0 Siege Japan 1 - 1 Schweden 1 Erzielte Tore 1 Spiele über 2,5 Tore 0/1 Beide Teams haben getroffen 1/1

Das einzige dokumentierte Aufeinandertreffen dieser beiden Mannschaften endete am 25. Mai 2002 in einem Freundschaftsspiel mit einem 1:1-Unentschieden. Japan trat dabei als Heimmannschaft an. Da der Datensatz nur eine einzige Begegnung umfasst, lassen sich aus der direkten Bilanz keine allgemeinen Muster ableiten.

Tabelle



