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MusialaIMAGO / Jan Huebner
Nino Duit

Bayern-Star Jamal Musiala kollabiert auch gegen Heidenheim - und meldet sich dann mit langem Statement bei Instagram

Bundesliga
Klub Freundschaftsspiele
FC Heidenheim - Bayern München
FC Heidenheim
Bayern München
J. Musiala

Wie schon beim Testspiel gegen RB Leipzig ist Jamal Musiala auch gegen den 1. FC Heidenheim auf dem Platz zusammengebrochen. Kurz nach Abpfiff erklärt er in einem ausführlichen Statement die Hintergründe.

Trainer Vincent Kompany wechselte Musiala in Heidenheim in der 61. Minute für Neuzugang Isamel Saibari ein. Nur sechs Minuten später ging der 23-jährige Offensivspieler im Mittelfeld zu Boden - die Szene glich dem Vorfall beim Leipzig-Spiel. Seine Teamkollegen Jonathan Tah und Harry Kane eilten sofort herbei, innerhalb kürzester Zeit bildeten Spieler beider Mannschaften einen Kreis um ihn, gleichzeitig liefen Notärzte auf den Platz.

Nach einer kurzen Behandlungspause stand Musiala auf und wankte gestützt von einem Betreuer etwas desorientiert in Richtung Auslinie. Nach einigen Metern machte er Kehrt und verschwand dann auf der gegenüberliegenden Seite in den Katakomben. Die Fans bedachten ihn unterdessen mit Sprechchören. Als der Stadionsprecher seine Auswechslung für Cassiano Kiala verkündete, brandete in der Voith-Arena Applaus auf.

Gefragt nach Musialas Gesundheitszustand, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone unmittelbar nach Abpfiff: "Jamal wird sich in absehbarer Zeit dazu melden. Wir wussten und wissen Bescheid." Und wie es ihm gerade geht? "Er ist in der Kabine, er zieht sich um, er duscht."

Jamal Musiala meldet sich nach Kollaps bei Instagram

Wenige Minuten später ließ Musiala das angekündigte Statement folgen. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut", schrieb Musiala in einem langen Beitrag bei Instagram. "Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären: Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind." 

Und weiter: "Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken - für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch." Laut seiner Auskunft bestehe "kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko".

Absencen sind kurze, plötzliche Bewusstseinsaussetzer, die meist in Form eines epileptischen Anfalls auftreten. Dieser Anfall dauert meist nur etwa fünf bis 15 Sekunden, in denen Betroffene ins Leere starren und nicht reagieren. Anschließend erholen sie sich normalerweise schnell, haben aber keine Erinnerung an diesen Zeitraum. Die Erkrankung ist mit Medikamenten heilbar.

4:2-Sieg des FC Bayern geriet zur Nebensache

Musiala war schon am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor Spielende zusammengesackt. Bei der Teampräsentation am Montag am Campus fehlte er, stattdessen absolvierte er lediglich eine individuelle Einheit. Musialas Einsatz gegen Heidenheim kam insofern etwas überraschend.

Dass die Münchner den Test letztlich mit 4:2 gewannen, geriet zur Nebensache. Die Treffer für den FC Bayern erzielten Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz und Neuzugang Nathaniel Brown. Am Samstag treffen die Münchner im Supercup auswärts auf Borussia Dortmund.

Musiala hatte sich vor über einem Jahr bei der Klub-WM das Wadenbein gebrochen und schwere Schäden im Sprunggelenk davongetragen. Im Januar feierte er sein Comeback, fand seitdem aber noch nicht zurück zu alter Stärke. Unmittelbar nach seiner enttäuschenden WM ließ er sich eine Metallplatte im linken Fuß entfernen.

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Häufig gestellte Fragen

Wenn er fit ist, ist Jamal Musiala auf dem Platz kaum festzunageln. Offensives Mittelfeld, halblinks, mal auf dem Flügel, manchmal zentral – er bewegt sich dort, wo er Räume sieht. Beim FC Bayern wird er vor allem für seine Spielintelligenz und seine enge Ballführung geschätzt. Wenn er ins Dribbling geht oder in engen Räumen aufdreht, wirkt das oft wie improvisierte Kunst.

Musiala wurde am 26. Februar 2003 in Stuttgart geboren. Aufgewachsen ist er später teils in Deutschland, teils in England – ein kultureller Mix, der sich auch in seinem Spiel wiederfindet.

Ab der Saison 2025/26 läuft er beim FC Bayern mit der Nummer 10 auf. Die Rückennummer ist eine Ansage – beim Rekordmeister steht sie für Spielmacher, Kreative, Unterschiedsspieler. Genau in diese Reihe will Musiala hinein.

Er misst 1,84 Meter – damit bringt er gute Voraussetzungen für das moderne Mittelfeld mit: nicht zu wuchtig, aber präsent. Technisch stark, körperlich im Gleichgewicht.

Sein Gewicht liegt bei rund 72 Kilogramm. Das passt gut zu seiner Spielweise – wendig, agil, aber mit genug Stabilität, um sich auch mal im Eins-gegen-eins durchzusetzen.

Die Nummer 10 des FCB trägt Schuhgröße 42/43 - zumindest laut Website seines Vereins. Bei ihm spricht ohnehin eher das, was er mit den Schuhen macht.

Er ist Rechtsfuß – klar. Trotzdem: Musiala ist kein Spieler, der sich von einer Seite blockieren lässt. Auch mit links kann er Situationen auflösen oder sauber weiterspielen.

Seine ersten Stationen waren der TSV Lehnerz, dann folgten Southampton und der FC Chelsea. Dort wuchs er im Nachwuchs heran, bevor ihn der FC Bayern zurück nach Deutschland holte. Eine Entscheidung, die rückblickend vieles verändert hat – für ihn und für den DFB.

Sein genauer Wohnort ist nicht öffentlich bekannt. Klar ist: Er spielt für den FC Bayern, also liegt sein Lebensmittelpunkt in oder um München. Geboren wurde er in Stuttgart, dort hat er familiäre Wurzeln – wie oft er dort noch ist, bleibt sein Privates.

Was er fährt, ist nicht bekannt. Keine öffentlichen Auftritte mit Luxuskarossen, keine Bilder mit PS-Boliden. Musiala hält sich in dieser Hinsicht zurück – oder er fährt einfach still und leise das, was ihn von A nach B bringt.

Ja, Musiala spricht Deutsch – fließend. Er hat einen deutschen Pass, spielt für die Nationalmannschaft und gibt Interviews auf Deutsch. Dazu kommt Englisch – aufgewachsen in London, geschult im britischen Fußballsystem. Sprachlich ist er auf beiden Seiten zu Hause.

Ob Musiala Kinder hat, ist nicht offiziell bekannt. Jedoch hat es auch noch nie Gerüchte in diese Richtung gegeben, außerdem ist der Ausnahmekönner gerade einmal 22 Jahre jung. Bekannt ist jedoch, dass er zwei jüngere Geschwister hat. Eine Schwester namens Latisha und einen Bruder mit dem Namen Jerrell.

Auch dazu gibt es keine bestätigten Infos. Musiala hält sein Privatleben weitgehend aus der Öffentlichkeit heraus. Ob er eine Freundin hat, ist also reine Spekulation.

Über sein Vermögen gibt es keine offiziellen Zahlen, sein Jahressalär bei den Münchnern wird auf 25 Millionen geschätzt. Klar ist: Als Stammspieler beim FC Bayern gehört er zu den Besserverdienern im deutschen Fußball – dazu kommen Ausrüsterverträge, Werbepartner, Nationalmannschaft. Aber wie viel am Ende auf dem Konto liegt, weiß nur er selbst.

Mit dem FC Bayern wurde er bereits sechsmal deutscher Meister, dreimal Supercupsieger, einmal DFB-Pokalsieger sowie 2020 Klubweltmeister. Mit der Reserve wurde Musiala außerdem Drittligameister in der Saison 2019/20, auch wenn er nur achtmal auflief. Weitere Titel könnten folgen – in der Bundesliga, im Pokal oder international. Mit gerade einmal Anfang zwanzig ist noch viel offen.

Er gilt als großes Talent, doch für den Ballon d'Or hat es bislang nicht gereicht. Die Chancen stehen aber nicht schlecht, dass es eines Tages damit klappen könnte.

Auch diese Auszeichnung steht noch aus. Musiala zählt zur jungen Generation mit Perspektive – aber auf der ganz großen Weltbühne steht er (noch) nicht ganz oben.

Ja – und den kennen viele: "Bambi". Der Name stammt aus seiner Anfangszeit beim FC Bayern, als er mit schlaksigem Stil, feiner Technik und jugendlichem Auftreten beeindruckte. Der Spitzname ist geblieben – nicht als Witz, sondern als Markenzeichen.

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