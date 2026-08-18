Bayern-Star Jamal Musiala kollabiert auch gegen Heidenheim - und meldet sich dann mit langem Statement bei Instagram

Trainer Vincent Kompany wechselte Musiala in Heidenheim in der 61. Minute für Neuzugang Isamel Saibari ein. Nur sechs Minuten später ging der 23-jährige Offensivspieler im Mittelfeld zu Boden - die Szene glich dem Vorfall beim Leipzig-Spiel. Seine Teamkollegen Jonathan Tah und Harry Kane eilten sofort herbei, innerhalb kürzester Zeit bildeten Spieler beider Mannschaften einen Kreis um ihn, gleichzeitig liefen Notärzte auf den Platz.

Nach einer kurzen Behandlungspause stand Musiala auf und wankte gestützt von einem Betreuer etwas desorientiert in Richtung Auslinie. Nach einigen Metern machte er Kehrt und verschwand dann auf der gegenüberliegenden Seite in den Katakomben. Die Fans bedachten ihn unterdessen mit Sprechchören. Als der Stadionsprecher seine Auswechslung für Cassiano Kiala verkündete, brandete in der Voith-Arena Applaus auf.

Gefragt nach Musialas Gesundheitszustand, sagte Sportvorstand Max Eberl in der Mixed Zone unmittelbar nach Abpfiff: "Jamal wird sich in absehbarer Zeit dazu melden. Wir wussten und wissen Bescheid." Und wie es ihm gerade geht? "Er ist in der Kabine, er zieht sich um, er duscht."

Jamal Musiala meldet sich nach Kollaps bei Instagram

Wenige Minuten später ließ Musiala das angekündigte Statement folgen. "Das Wichtigste zuerst - mir geht es gut", schrieb Musiala in einem langen Beitrag bei Instagram. "Ich verstehe, dass sich viele von euch Sorgen machen. Diese Sorge möchte ich euch heute nehmen und euch dazu etwas erklären: Es wurden bei mir temporär kurz auftretende, aber gut behandelbare Absencen festgestellt, welche auf eine neurologische Dysfunktion zurückzuführen sind."

Und weiter: "Diese können zu den zuletzt vorgekommenen Momenten führen, wie gegen Leipzig oder auch jetzt in Heidenheim. Ich weiß, dass diese auf den ersten Blick scary wirken - für mich sind sie aber aktuell Teil meines Alltags. Ich bin diesbezüglich in bester medizinischer Behandlung und sehr optimistisch." Laut seiner Auskunft bestehe "kein darüberhinausgehendes gesundheitliches Risiko".

Absencen sind kurze, plötzliche Bewusstseinsaussetzer, die meist in Form eines epileptischen Anfalls auftreten. Dieser Anfall dauert meist nur etwa fünf bis 15 Sekunden, in denen Betroffene ins Leere starren und nicht reagieren. Anschließend erholen sie sich normalerweise schnell, haben aber keine Erinnerung an diesen Zeitraum. Die Erkrankung ist mit Medikamenten heilbar.

4:2-Sieg des FC Bayern geriet zur Nebensache

Musiala war schon am Samstag beim Testspiel gegen RB Leipzig (3:1) kurz vor Spielende zusammengesackt. Bei der Teampräsentation am Montag am Campus fehlte er, stattdessen absolvierte er lediglich eine individuelle Einheit. Musialas Einsatz gegen Heidenheim kam insofern etwas überraschend.

Dass die Münchner den Test letztlich mit 4:2 gewannen, geriet zur Nebensache. Die Treffer für den FC Bayern erzielten Felipe Chavez, Arijon Ibrahimovic, Luis Diaz und Neuzugang Nathaniel Brown. Am Samstag treffen die Münchner im Supercup auswärts auf Borussia Dortmund.

Musiala hatte sich vor über einem Jahr bei der Klub-WM das Wadenbein gebrochen und schwere Schäden im Sprunggelenk davongetragen. Im Januar feierte er sein Comeback, fand seitdem aber noch nicht zurück zu alter Stärke. Unmittelbar nach seiner enttäuschenden WM ließ er sich eine Metallplatte im linken Fuß entfernen.