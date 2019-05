Italiens Serie A stellt neues Logo vor

Die Planungen für die neue Saison gehen auch in Italien voran: Die Serie A hat am Donnerstag ihr neues Logo der Öffentlichkeit vorgestellt.

Die , höchste Spielklasse in , hat am Donnerstagabend ihr neues offizielles Logo vorgestellt. Dieses ist nun dreidimensional und in Design und Farbe im Vergleich zur Vorgängerversion verändert.

Erlebe die Serie A live und auf Abruf auf DAZN. Jetzt Gratismonat sichern!

Die Farben grün-weiß-rot der italienischen Nationalflagge wandern nun vom großen A in den Schriftzug TIM des Sponsors Telecom Italia.

Das große A ist künftig in Blau gehalten – der Farbe der Nationalmannschaft (Azzurri) – und kommt zudem im dreidimensionalen Look daher.