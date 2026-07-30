Irrsinn in Kolumbien - und Bayern-Star Luis Diaz war live dabei

Nach seiner WM-Teilnahme mit Kolumbien weilt Luis Diaz vom FC Bayern aktuell im verlängerten Sonderurlaub. Genug vom Fußball hat er aber offenbar noch nicht. In der Nacht auf Donnerstag besuchte Diaz das Pokalspiel zwischen seinen Ex-Klubs Junior FC und Barranquilla FC und wurde dabei Zeuge einer sensationellen Spektakels.

Zur Ausgangslage: Junior FC ist ein großer Traditionsklub aus Barranquilla, amtierender Meister und das fußballerische Aushängeschild der kolumbianischen Karibikküste, von der auch Diaz stammt. Beim Zweitligisten Barranquilla FC handelt es sich um die 2004 gegründete Talentschmiede von Junior, letztlich die Reservemannschaft.

Etliche bekannte kolumbianische Fußballer schafften den Weg über die beiden Klubs in den internationalen Spitzenfußball. Beispielsweise Carlos Bacca, Teofilo Gutierrez oder eben Luis Diaz. Nach Stationen beim FC Porto und FC Liverpool landete der mittlerweile 29-jährige Linksaußen schließlich 2025 für 70 Millionen Euro beim FC Bayern.

Im Elfmeterschießen verwandelt der Keeper entscheidend

Anders als in Deutschland sind im kolumbianischen Pokal Duelle zwischen derartig verbundenen Mannschaften erlaubt. Und wie es die Lose wollten, bekamen es Junior und Barranquilla gleich in der ersten Pokal-Runde dieser Saison miteinander zu tun. Nach einem 2:2 im Hinspiel führte die Reserve lange mit 3:2, ehe Luis Muriel in der 88. Minute per Handelfmeter zum Ausgleich traf. Der 35-Jährige spielte einst in der kolumbianischen Nationalmannschaft und in Europa unter anderem für Atalanta Bergamo und den FC Sevilla.

Davon ließ sich der krasse Außenseiter aber nicht aus dem Konzept bringen, sondern gewann das folgende Elfmeterschießen in spektakulärer Manier. Nachdem Keeper Sebastian Guerra einen Versuch gehalten hatte, verwandelte sein 20-jähriger Kollege Yesid Garcia per Panenka. Für den entscheidenden Treffer sorgte schließlich Keeper Guerra höchstpersönlich.

Diaz wurde während der TV-Übertragung immer wieder eingeblendet - wegen der tropischen Hitze kühlte er sich auf den Rängen mit einem kleinen Handventilator. Das Spektakel von Barranquilla dürfte den würdigen Schlusspunkt seines Heimaturlaubs dargestellt haben. Am 1. August soll er mit dem FC Bayern zur Asien-Reise aufbrechen.