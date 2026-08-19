Premier League - Spielwoche 1 22. Aug. 2026 - 10:00 Portman Road

Ipswich Town gegen Sunderland beginnt am 22. Aug. 2026 um 10:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Ipswich ist zurück auf der großen Bühne

Ipswich hat mehr als £100 Mio. für 10 Neuzugänge ausgegeben, um die Mannschaft robuster zu machen als nach dem Abstieg vor zwei Jahren, als der Fokus auf der Verpflichtung von im Championship bewährten Spielern lag. Zum Zeitpunkt des Schreibens weist der Klub die vierthöchsten Nettoausgaben in der Premier League auf.

Issa Diop und Sasa Lukic kamen vom Fulham, während Florentino Luís vom Burnley verpflichtet wurde, um die Optionen im zentralen Mittelfeld zu verstärken. Trainer Gary O'Neil wird stark auf den zurückgekehrten kreativen Mittelfeldspieler Julio Enciso setzen. Der 22 Jahre alte Paraguayer ist nach einer Zeit bei Brighton für eine zweite Station bei Ipswich zurück. Ipswichs auffälligste Verpflichtung ist jedoch der brasilianische Stürmer Emerson, der für £24 Mio. aus Toulouse kommt.

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Ipswich will Ballgewinne erzwingen

In der vergangenen Saison war Ipswich meisterhaft darin, hohe Ballgewinne auszunutzen. 22,2 % davon führten zu Abschlüssen, mehr als doppelt so viel wie der Championship-Durchschnitt von 10,4 %.

Sunderland ist nun in der Premier League etabliert

Sunderland war wohl eine der Geschichten der vergangenen Saison und wurde in seiner ersten Saison zurück in der EPL Siebter, die beste Platzierung seit der Saison 1999/2000 unter Peter Reid. Es bleibt abzuwarten, wie Trainer Régis Le Bris mit den zusätzlichen Belastungen des Europapokals im Spielplan umgeht, aber es ist ein angenehmes Problem, während Sunderland sein erstes kontinentales Abenteuer seit 53 Jahren angeht. Der erfahrene belgische Verteidiger Thomas Meunier ist nach seiner ablösefreien Ankunft aus Lille bislang ihre einzige größere Verpflichtung. Zudem hat Sunderland Kapitän und Schlüsselfigur im Mittelfeld Granit Xhaka trotz des Interesses von Chelsea am Schweizer Routinier gehalten. DR-Kongo-Star Noah Sadiki wird neben Xhaka in einer Doppelsechs spielen.

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Prestige im Nordosten

Die Mannschaft von Le Bris holte gegen den Erzrivalen Newcastle United die maximale Ausbeute und baute ihre Ligaserie auf 11 Spiele ohne Niederlage aus.

Sunderland ist auch ohne Ball zufrieden

Sunderland verzeichnete in der vergangenen Premier-League-Saison mit 44,9 % den fünftniedrigsten Ballbesitzschnitt, und nur die drei Absteiger sowie Everton hatten noch weniger Ballbesitz. Der Kader muss vor Transferschluss noch verstärkt werden, bei potenziell mehr als 50 Spielen im Programm in dieser Saison.

Sunderland

Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Sunderland

Teamnews & Kader

Gary O'Neil muss zum Auftakt der Premier League bei Ipswich auf Azor Matusiwa und Jack Taylor verletzungsbedingt verzichten. Derzeit sind keine Sperren verzeichnet, und vor der Partie wurde noch keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Regis Le Bris hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen, bei Sunderland fallen Omar Alderete und Nordi Mukiele beide aus. Sperren gibt es keine zu vermelden, und Le Bris hat seine voraussichtliche Elf noch nicht bestätigt. Weitere Teamnews werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Form

Ipswich geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Testspielen bei zugleich zwei Niederlagen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 3:0-Sieg gegen Rayo Vallecano am 8. August, zudem setzte sich Ipswich früher im Monat mit 1:0 gegen Le Havre durch. Die beiden Niederlagen gab es gegen Oxford United, das mit 2:0 gewann, und gegen Osasuna, das mit 2:1 siegte. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich acht Tore und kassierte fünf.

Auch Sunderland holte drei Siege aus den letzten fünf Testspielen. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einem 2:0-Sieg gegen Lens, außerdem wurde Wrexham früher in der Vorbereitung mit 1:0 besiegt. Niederlagen gab es gegen Leeds United und Liverpool, letztere mit 2:4. Sunderland erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs, was auf eine offensive Ausrichtung hindeutet, die sich durch das gesamte Vorbereitungsprogramm gezogen hat.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 13. Januar 2024 in der Championship statt, als Ipswich Town an der Portman Road mit 2:1 gewann. In den letzten fünf registrierten direkten Duellen hat Ipswich mit drei Siegen gegenüber einem von Sunderland die Nase vorn, eine Partie endete unentschieden. In den vergangenen Jahren trafen die Teams in Championship und League One aufeinander, wobei Ipswich beide Championship-Duelle gewann.

Tabelle

In der Premier-League-Tabelle liegt Ipswich Town derzeit auf Platz 12, während Sunderland Rang 19 belegt.