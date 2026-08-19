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Ipswich Town gegen Sunderland: Umfassende Premier-League-Vorschau

Ipswich
Sunderland

Umfassende Spielvorschau auf Ipswich Town gegen Sunderland zum Auftakt der Premier-League-Saison 2026/27. Wir sprechen über Taktik, Team-News, Transfers und mehr.

crest
Premier League - Spielwoche 1
Portman Road

Ipswich Town gegen Sunderland beginnt am 22. Aug. 2026 um 10:00 Uhr EST und 15:00 Uhr GMT.

Ipswich ist zurück auf der großen Bühne

Ipswich hat mehr als £100 Mio. für 10 Neuzugänge ausgegeben, um die Mannschaft robuster zu machen als nach dem Abstieg vor zwei Jahren, als der Fokus auf der Verpflichtung von im Championship bewährten Spielern lag. Zum Zeitpunkt des Schreibens weist der Klub die vierthöchsten Nettoausgaben in der Premier League auf.

Issa Diop und Sasa Lukic kamen vom Fulham, während Florentino Luís vom Burnley verpflichtet wurde, um die Optionen im zentralen Mittelfeld zu verstärken. Trainer Gary O'Neil wird stark auf den zurückgekehrten kreativen Mittelfeldspieler Julio Enciso setzen. Der 22 Jahre alte Paraguayer ist nach einer Zeit bei Brighton für eine zweite Station bei Ipswich zurück. Ipswichs auffälligste Verpflichtung ist jedoch der brasilianische Stürmer Emerson, der für £24 Mio. aus Toulouse kommt.

Ipswich Town FC v Brentford FC - Premier LeagueGetty Images

Ipswich will Ballgewinne erzwingen

In der vergangenen Saison war Ipswich meisterhaft darin, hohe Ballgewinne auszunutzen. 22,2 % davon führten zu Abschlüssen, mehr als doppelt so viel wie der Championship-Durchschnitt von 10,4 %.

Sunderland ist nun in der Premier League etabliert

Sunderland war wohl eine der Geschichten der vergangenen Saison und wurde in seiner ersten Saison zurück in der EPL Siebter, die beste Platzierung seit der Saison 1999/2000 unter Peter Reid. Es bleibt abzuwarten, wie Trainer Régis Le Bris mit den zusätzlichen Belastungen des Europapokals im Spielplan umgeht, aber es ist ein angenehmes Problem, während Sunderland sein erstes kontinentales Abenteuer seit 53 Jahren angeht. Der erfahrene belgische Verteidiger Thomas Meunier ist nach seiner ablösefreien Ankunft aus Lille bislang ihre einzige größere Verpflichtung. Zudem hat Sunderland Kapitän und Schlüsselfigur im Mittelfeld Granit Xhaka trotz des Interesses von Chelsea am Schweizer Routinier gehalten. DR-Kongo-Star Noah Sadiki wird neben Xhaka in einer Doppelsechs spielen.

Sunderland 2025-26 Granit XhakaGetty Images

Prestige im Nordosten

Die Mannschaft von Le Bris holte gegen den Erzrivalen Newcastle United die maximale Ausbeute und baute ihre Ligaserie auf 11 Spiele ohne Niederlage aus.

Sunderland ist auch ohne Ball zufrieden

Sunderland verzeichnete in der vergangenen Premier-League-Saison mit 44,9 % den fünftniedrigsten Ballbesitzschnitt, und nur die drei Absteiger sowie Everton hatten noch weniger Ballbesitz. Der Kader muss vor Transferschluss noch verstärkt werden, bei potenziell mehr als 50 Spielen im Programm in dieser Saison.

Chemsdine TalbiSunderland

Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich (4231): Scherpen; O'Shea, Diop, Greaves, Davis; Lukic, Nunez; Fatawu, Enciso, Maeda; Emersonn.

Sunderland (433): Roefs; Mukiele, Ballard, Alderete, Hume; Xhaka, Sadiki, Le Fée; Talbi, Brobbey, Angulo.

Brian BrobbeySunderland

Teamnews & Kader

Ipswich vs Sunderland Voraussichtliche Aufstellungen

Ipswich crest
Ipswich
IPS
Aufstellung
Sunderland crest
Sunderland
SUN
Sunderland crest
Sunderland
SUN

Trainer

  • G. O'Neil

Gary O'Neil muss zum Auftakt der Premier League bei Ipswich auf Azor Matusiwa und Jack Taylor verletzungsbedingt verzichten. Derzeit sind keine Sperren verzeichnet, und vor der Partie wurde noch keine bestätigte voraussichtliche Aufstellung veröffentlicht. Nähere Updates folgen kurz vor dem Anpfiff.

Auch Regis Le Bris hat mit Verletzungssorgen zu kämpfen, bei Sunderland fallen Omar Alderete und Nordi Mukiele beide aus. Sperren gibt es keine zu vermelden, und Le Bris hat seine voraussichtliche Elf noch nicht bestätigt. Weitere Teamnews werden erwartet, je näher das Spiel rückt.

Form

IPS

IPS - Form

OXF
N2-0
WYC
S1-2
LEH
S1-0
RAY
S3-0
FCU
S2-4
Tor erzielt (kassiert)
10/5
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
3/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5
SUN

SUN - Form

LIV
N4-2
LEE
N1-0
WRE
S1-0
RCL
S0-2
REN
S2-1
Tor erzielt (kassiert)
7/6
Spiele mit mehr als 2,5 Toren
2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor
2/5

Ipswich geht mit drei Siegen aus den letzten fünf Testspielen bei zugleich zwei Niederlagen in diese Partie. Das jüngste Ergebnis war ein überzeugender 3:0-Sieg gegen Rayo Vallecano am 8. August, zudem setzte sich Ipswich früher im Monat mit 1:0 gegen Le Havre durch. Die beiden Niederlagen gab es gegen Oxford United, das mit 2:0 gewann, und gegen Osasuna, das mit 2:1 siegte. In diesen fünf Spielen erzielte Ipswich acht Tore und kassierte fünf.

Auch Sunderland holte drei Siege aus den letzten fünf Testspielen. Der jüngste Auftritt endete am 8. August mit einem 2:0-Sieg gegen Lens, außerdem wurde Wrexham früher in der Vorbereitung mit 1:0 besiegt. Niederlagen gab es gegen Leeds United und Liverpool, letztere mit 2:4. Sunderland erzielte in den fünf Partien zehn Tore und kassierte sechs, was auf eine offensive Ausrichtung hindeutet, die sich durch das gesamte Vorbereitungsprogramm gezogen hat.

Direkter Vergleich

Head to Head

IpswichUnentschiedenSunderland
2
1
2
England Championship
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England Championship
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
2
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
England League 1
Sunderland badge
Sunderland
SUN
2
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
END
England League 1
Ipswich badge
Ipswich
IPS
0
Sunderland badge
Sunderland
SUN
1
END
5Erzielte Tore6
Spiele mit mehr als 2.5 Toren2/5
Beide Mannschaften erzielten ein Tor3/5

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser beiden Klubs fand am 13. Januar 2024 in der Championship statt, als Ipswich Town an der Portman Road mit 2:1 gewann. In den letzten fünf registrierten direkten Duellen hat Ipswich mit drei Siegen gegenüber einem von Sunderland die Nase vorn, eine Partie endete unentschieden. In den vergangenen Jahren trafen die Teams in Championship und League One aufeinander, wobei Ipswich beide Championship-Duelle gewann.

Tabelle

#PSUNTG+/-PktForm
1
BournemouthBournemouthBOU
00000000
2
FC ArsenalFC ArsenalARS
00000000
3
Aston VillaAston VillaAVL
00000000
4
BrentfordBrentfordBRE
00000000
5
BrightonBrightonBHA
00000000
6
FC ChelseaFC ChelseaCHE
00000000
7
CoventryCoventryCOV
00000000
8
Crystal PalaceCrystal PalaceCRY
00000000
9
EvertonEvertonEVE
00000000
10
FulhamFulhamFUL
00000000
11
HullHullHUL
00000000
12
IpswichIpswichIPS
00000000
13
LeedsLeedsLEE
00000000
14
LiverpoolLiverpoolLIV
00000000
15
Manchester CityManchester CityMCI
00000000
16
Manchester UnitedManchester UnitedMUN
00000000
17
Newcastle UnitedNewcastle UnitedNEW
00000000
18
Nottingham ForestNottingham ForestNFO
00000000
19
SunderlandSunderlandSUN
00000000
20
TottenhamTottenhamTOT
00000000
Champions League
UEFA Europa League
Abstieg

In der Premier-League-Tabelle liegt Ipswich Town derzeit auf Platz 12, während Sunderland Rang 19 belegt.

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