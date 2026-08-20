Inter Miami bleibt wieder ohne Sieg: Lionel Messi erzielt erstes Tor nach Tod seines Vaters

Der argentinische Superstar traf beim 2:2 (2:1) von Inter Miami bei Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) am Mittwoch zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Für Miami war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Messi erzielte in der 26. Minute mit einem angeschnittenen Linksschuss ins lange Eck sein 13. Saisontor. Nach einem zurückhaltenden Jubel mit seinen Mitspielern zeigte der Kapitän mit den Händen in den Himmel. Bereits fünf Minuten zuvor war Messi an der Entstehung des ersten Miami-Treffers beteiligt gewesen: Nach einem Lauf von Luis Suarez über die linke Seite bereitete der Uruguayer per Kopf für Daniel Pinter vor. Philadelphia kam durch Indiana Vassilev (11.) und Neil Pierre (58.) zweimal zum Ausgleich.

Messi (39) rückte mit nun 13 Treffern auf Rang zwei der MLS-Torschützenliste vor. Drei Tore mehr hat der Kroate Peter Musa (FC Dallas) erzielt. Messi war nach dem Tod seines Vaters Jorge am 8. August aus Argentinien zurückgekehrt und in seinen ersten beiden Partien ohne Treffer geblieben. Miami liegt sieben Punkte hinter Spitzenreiter Nashville in der Eastern Conference auf dem zweiten Platz.

Einen Rückschlag mussten unterdessen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps hinnehmen. Das kanadische Team unterlag im Topspiel zu Hause gegen Houston Dynamo mit 0:1 (0:1) und verlor die Tabellenführung im Westen dadurch an die Texaner. Müller startete zunächst auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung nach 45 Minuten nicht mehr für die Wende sorgen.

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Robert Lewandowski trifft beim Sieg von Chicago Fire

Marco Reus feierte dagegen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs. Mit Los Angeles Galaxy gewann der Offensivspieler 1:0 (0:0) gegen die San José Earthquakes. Reus stand in der Startelf und spielte durch, während Timo Werner bei den Earthquakes erst zur Pause eingewechselt wurde.

Der nächste Erfolg samt Siegtreffer gelang dem früheren Bayern-Spieler Robert Lewandowski. Der Torjäger führte Chicago Fire zu einem 2:1 (1:0) bei Orlando City, das Elfmetertor (69.) war sein dritter Treffer im fünften Spiel nach seinem Wechsel vom FC Barcelona. Das Team von Gregg Berhalter steht mit elf Saisonsiegen auf Rang drei der Eastern Conference.