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Lionel MessiGetty Images

Inter Miami bleibt wieder ohne Sieg: Lionel Messi erzielt erstes Tor nach Tod seines Vaters

USA MLS
L. Messi
Thomas Müller
R. Lewandowski
M. Reus
Philadelphia Union - Inter Miami CF
Philadelphia Union
Inter Miami CF
Vancouver Whitecaps - Houston 1836
Vancouver Whitecaps
Houston 1836
LA Galaxy - San Jose Earthquakes
LA Galaxy
San Jose Earthquakes
Orlando City - Chicago Fire FC
Orlando City
Chicago Fire FC

Lionel Messi hat sein erstes Tor nach dem Tod seines Vaters erzielt und anschließend mit einer Geste in Richtung Himmel an ihn erinnert.

Der argentinische Superstar traf beim 2:2 (2:1) von Inter Miami bei Philadelphia Union in der Major League Soccer (MLS) am Mittwoch zur zwischenzeitlichen 2:1-Führung. Für Miami war es das vierte Spiel in Folge ohne Sieg.

Messi erzielte in der 26. Minute mit einem angeschnittenen Linksschuss ins lange Eck sein 13. Saisontor. Nach einem zurückhaltenden Jubel mit seinen Mitspielern zeigte der Kapitän mit den Händen in den Himmel. Bereits fünf Minuten zuvor war Messi an der Entstehung des ersten Miami-Treffers beteiligt gewesen: Nach einem Lauf von Luis Suarez über die linke Seite bereitete der Uruguayer per Kopf für Daniel Pinter vor. Philadelphia kam durch Indiana Vassilev (11.) und Neil Pierre (58.) zweimal zum Ausgleich.

Messi (39) rückte mit nun 13 Treffern auf Rang zwei der MLS-Torschützenliste vor. Drei Tore mehr hat der Kroate Peter Musa (FC Dallas) erzielt. Messi war nach dem Tod seines Vaters Jorge am 8. August aus Argentinien zurückgekehrt und in seinen ersten beiden Partien ohne Treffer geblieben. Miami liegt sieben Punkte hinter Spitzenreiter Nashville in der Eastern Conference auf dem zweiten Platz.

Einen Rückschlag mussten unterdessen Thomas Müller und die Vancouver Whitecaps hinnehmen. Das kanadische Team unterlag im Topspiel zu Hause gegen Houston Dynamo mit 0:1 (0:1) und verlor die Tabellenführung im Westen dadurch an die Texaner. Müller startete zunächst auf der Bank und konnte nach seiner Einwechslung nach 45 Minuten nicht mehr für die Wende sorgen.

lewandowskiGetty Images

Robert Lewandowski trifft beim Sieg von Chicago Fire

Marco Reus feierte dagegen einen wichtigen Sieg im Kampf um die Play-offs. Mit Los Angeles Galaxy gewann der Offensivspieler 1:0 (0:0) gegen die San José Earthquakes. Reus stand in der Startelf und spielte durch, während Timo Werner bei den Earthquakes erst zur Pause eingewechselt wurde.

Der nächste Erfolg samt Siegtreffer gelang dem früheren Bayern-Spieler Robert Lewandowski. Der Torjäger führte Chicago Fire zu einem 2:1 (1:0) bei Orlando City, das Elfmetertor (69.) war sein dritter Treffer im fünften Spiel nach seinem Wechsel vom FC Barcelona. Das Team von Gregg Berhalter steht mit elf Saisonsiegen auf Rang drei der Eastern Conference.

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Häufig gestellte Fragen

Messi ist im Sturm zuhause – meistens als hängende Spitze oder auf der rechten Seite. Seine Rolle verändert sich je nach System, doch überall gilt: Er ist das kreative Zentrum im Angriff.

Er wurde am 24. Juni 1987 in Rosario, Argentinien geboren – dort, wo auch seine ersten Schritte im Fußball begannen.

Die Nummer 10 begleitet ihn durch fast seine gesamte Karriere. Ob bei Barcelona, PSG, der argentinischen Nationalmannschaft oder in Miami – sie ist längst ein Markenzeichen geworden.

Messi wird mit 1,70 m Größe angegeben – und macht mit seinem tiefen Körperschwerpunkt das, was viele Größere nicht können. Nämlich blitzschnell die Richtung wechseln, durch enge Räume tanzen, Tore vorbereiten und selbst abschließen.

Sein Gewicht liegt bei etwa 72 Kilogramm – eine stabile, sportliche Basis für seine Beweglichkeit und Ausdauer.

Messi trägt in der Regel Größe EU 42. Exakt bestätigt ist das selten, aber diese Größenangabe gilt als am wahrscheinlichsten.

Messi ist Linksfuß – einer der besten aller Zeiten. Aber auch mit rechts trifft er, wenn's sein muss. Er nutzt beide Füße – sein linker bleibt trotzdem die Magiequelle.

Messi startete bei Newell's Old Boys in Rosario. 2000 wechselte er als 13-Jähriger zur Jugend des FC Barcelona – der Rest ist Fußballgeschichte.

Er lebt offiziell in Barcelona, auch wenn er derzeit für Inter Miami spielt. In der Vergangenheit hatte er Wohnsitze in Paris, Miami und an der spanischen Küste – Familie und Fußball bestimmen oft, wo er gerade zuhause ist.

Messis Sammlung ist legendär: Ein seltener Ferrari 335 S Spider Scaglietti, ein Pagani Zonda Tricolore, Maserati, Range Rover, Cadillac Escalade – Messi liebt Stil, aber fährt im Alltag oft eher unauffällig.

Nein. Deutsch gehört nicht zu seinen Sprachen. Er spricht Spanisch, versteht auch Katalanisch – und mit Englisch hat er sich in Interviews meist zurückgehalten.

Messi ist Vater von drei Söhnen: Thiago, Mateo und Ciro – ein fester Teil seines Lebens, regelmäßig zu sehen bei Spielen, Events oder auf Social Media.

Messi ist verheiratet mit Antonela Roccuzzo. Die beiden kennen sich seit Kindheitstagen.

Sein geschätztes Vermögen liegt laut Forbes bei rund über einer Milliarde Euro. Damit zählt Messi zu den bestverdienenden Sportlern weltweit.

Aktuell steht er bei 44 Mannschaftstiteln. Er krönte sich zum Meister, Pokalsieger, doch vor allem triumphierte er in der Champions League, Copa America sowie als Weltmeister 2022.

Messi hat den Ballon d'Or achtmal gewonnen – mehr als jeder andere Spieler in der Geschichte.

Auch hier steht er ganz oben – mit acht Auszeichnungen als FIFA-Weltfußballer.

Sein bekanntester Spitzname ist "La Pulga", spanisch für "Der Floh". Zusätzlich zu dieser Anspielung auf seine Größe und seine wendigen Bewegungen hört man auch oft "The GOAT" – das steht für "Greatest of All Time".

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