Inter gegen Parma Calcio 1913: Spieldetails

Italien Serie A - Spielwoche 6 10. Okt. 2026 - 12:00 Giuseppe Meazza

Inter Mailand und Parma Calcio 1913 treffen am 10. Oktober 2026 um 16:00 Uhr GMT (12:00 PM EST / 17:00 Uhr BST / 18:00 Uhr SAST) aufeinander.

Die Nerazzurri empfangen Parma im Umbruch

Inter Mailand kehrt ins ikonische San-Siro-Stadion zurück und trifft am 6. Spieltag der Serie-A-Saison 2026/27 auf Parma Calcio 1913. Nach der Länderspielpause im Herbst will das Team von Cheftrainer Cristian Chivu seinen starken Start in die nationale Saison fortsetzen und vor heimischem Publikum die volle Punktzahl holen. Für Parma stellt die Reise in die Hauptstadt der Lombardei nach einem Trainerwechsel eine gewaltige Herausforderung dar, während das Team auf dem Schwung aufbauen will, den es sich kurz vor der Pause erarbeitet hat.

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Der Auftritt der Nerazzurri vor der Pause: Martínez führt Comeback in Rom an

Inter Mailand geht ungeschlagen aus den letzten vier Serie-A-Partien in das Duell am Samstag. In ihrem letzten Spiel vor dem Länderspielfenster am 19. September kämpften sich die Nerazzurri nach einem Zwei-Tore-Rückstand zurück und holten im Stadio Olimpico ein dramatisches 2:2-Auswärtsremis gegen die AS Roma. Kapitän Lautaro Martínez erzielte mit einem wichtigen Doppelpack in der zweiten Halbzeit (46., 79.) den Ausgleich und baute damit auf Inters frühere Ligasiege gegen den AC Monza (4:1), Cagliari (1:0) und Udinese (5:3) auf.

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Parmas taktischer Neustart: Später Sieg vor dem Trainerwechsel

Parma reist nach Mailand, um seine Saison zu stabilisieren, nachdem am 20. September ein hart erkämpfter 2:1-Heimsieg gegen Genua gelang. David Romero (38.) und Joker Pontus Almqvist (80.) trafen im Ennio-Tardini-Stadion und sicherten Parma den ersten Ligasieg dieses Zyklus. Nach einem schwierigen Saisonstart trennte sich Parma Ende September von Cheftrainer Carlos Cuesta, wodurch das Duell am Samstag im San Siro zu einer großen Prüfung von Struktur und Fokus für den Kader wird.

Duell im San Siro: Dominanter Spielaufbau trifft auf Kontergefahr

Als diese beiden Teams im Mai 2026 im San Siro aufeinandertrafen, sorgten Treffer von Marcus Thuram und Henrikh Mkhitaryan in der zweiten Halbzeit für einen ungefährdeten 2:0-Sieg von Inter. Inter wird auf das dynamische zentrale Aufbauspiel von Nicolò Barella und Piotr Zieliński sowie auf das Flügelspiel von Federico Dimarco setzen, um Parmas Abwehrreihe zu knacken. Parma wiederum wird auf die Führungsqualitäten in der Defensive von Enrico Del Prato und auf schnelle Umschaltmomente über David Romero und Pontus Almqvist bauen, um Inter über Konter zu prüfen. Da am 6. Spieltag wichtige Punkte auf dem Spiel stehen, verspricht das Duell am Samstag packende Serie-A-Action.

Teamnews & Kader

Inter geht mit einer bemerkenswerten Verletztenliste in diese Partie. Djed Spence, Hakan Calhanoglu, John Stones und Federico Dimarco fallen allesamt aus, sodass Chivu auf mehreren Positionen umbauen muss. Vor allem die Ausfälle von Calhanoglu und Dimarco werden die Kadertiefe im Zentrum und auf der linken Seite auf die Probe stellen. Weitere Updates zur Verfügbarkeit werden näher am Anpfiff erwartet.

Auch Parma muss auf mehrere Spieler verzichten. Hans Nicolussi Caviglia, Adrian Bernabe und Dominik Drobnic werden allesamt als verletzt geführt, was Gilardinos Optionen vor diesem schwierigen Auswärtsspiel zusätzlich einschränkt.

Form

Inter hat wettbewerbsübergreifend drei der letzten fünf Spiele gewonnen, einmal unentschieden gespielt und einmal verloren. Der jüngste Auftritt war ein 2:0-Testspielsieg gegen Lumezzane, und Inter geht mit 13 erzielten Toren und acht Gegentreffern aus diesen fünf Partien in dieses Spiel. Zu dieser Bilanz gehören ein 5:3-Sieg gegen Udinese und ein 3:2-Erfolg gegen Napoli, doch die 1:2-Niederlage gegen Real Madrid in der Champions League und das 2:2 in Rom zeigen, dass es defensiv noch Schwachstellen gibt.

Parma hat aus den letzten fünf Spielen nur einen Sieg geholt und im jüngsten Ligaspiel Genua mit 2:1 geschlagen. In diesem Lauf gab es eine 0:2-Niederlage gegen Juventus und zudem das 0:2-Aus in der Coppa Italia gegen Cremonese, was das Selbstvertrauen vor dieser Reise nach Mailand kaum gestärkt haben dürfte.

Direkter Vergleich

Das jüngste Aufeinandertreffen dieser Teams fand im Mai 2026 statt, als Inter ein Serie-A-Spiel im Giuseppe Meazza mit 2:0 gewann. In den vergangenen fünf Duellen dominierte Inter mit vier Siegen, einem Unentschieden und keinem Sieg für Parma. Vor allem zu Hause behielten die Nerazzurri die Oberhand, und Parma konnte bei den jüngsten Besuchen in Mailand bislang nichts mitnehmen.