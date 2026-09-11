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Real Madrid v Malaga CF - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images Sport
Jochen Tittmar

Inklusive deutlichem Gehaltssprung! Real Madrid macht bei Arda Güler wohl Nägel mit Köpfen

La Liga
Real Madrid
Arda Güler

Arda Güler wird Real Madrid wohl noch eine ganze Weile lang erhalten bleiben.

Arda Güler steht unmittelbar vor einer langfristigen Vertragsverlängerung bei Real Madrid. Wie Transferexperte Fabrizio Romano berichtet, ist die Einigung erzielt. Nachdem die spanische Tageszeitung AS am Donnerstag erste Fortschritte in den Gesprächen vermeldete, hieß es laut Romano wenige Stunden später, dass sämtliche Details zwischen den Königlichen und der Seite des 21-jährigen Mittelfeldspielers vollumfänglich ausgehandelt sind.

Das neue Arbeitspapier bis mindestens 2031 datiert sein. Romano berichtet gar von einer Laufzeit bis 2032. Innerhalb des Kaders stößt der Türke damit in Dimensionen vor, die derzeit nahezu unerreicht sind: Einzig Sommereinkauf Yan Diomande, für den der Klub stolze 125 Millionen Euro auf den Tisch legte, besitzt einen noch langfristigerer Vertrag bis zum Jahr 2033.

Für Güler bedeutet die anstehende Unterschrift den endgültigen Aufstieg in die Elite des Vereins. Das ursprüngliche Arbeitspapier, das im Sommer 2023 bei seinem Wechsel von Fenerbahce unterzeichnet wurde, lief noch bis 2029.

Arda GülerGetty Images

Wie hoch ist der Marktwert von Arda Güler?

Damals überwies Real eine Ablösesumme von 28 Millionen Euro nach Istanbul. Ein Investment, das sich längst mehr als ausbezahlt hat. Mit einem aktuellen Marktwert von 90 Millionen Euro führt der Linksfuß das Ranking der wertvollsten türkischen Fußballer unangefochten an. Parallel zur verlängerten Laufzeit schlägt sich dieser Status nun auch beim Gehalt nieder: Gülers bisheriges Salär von kolportierten fünf Millionen Euro pro Jahr erfährt eine drastische Anhebung, heißt es.

Sportlich hat sich der Youngster Schritt für Schritt unentbehrlich gemacht. In der vergangenen Spielzeit verbuchte er in 51 Pflichtspieleinsätzen starke 20 Torbeteiligungen und erarbeitete sich zusehends Startelfeinsätze.

Auch unter dem neuen Cheftrainer Jose Mourinho untermauerte der Offensivakteur seinen Anspruch: In drei der ersten vier Ligaspiele stand er in der Anfangsformation und verbuchte jeweils einen Treffer sowie eine Vorlage. In der Champions League bremste ihn beim 2:1-Erfolg gegen Inter Mailand lediglich eine Rot-Sperre aus der Vorsaison aus.

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Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

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