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In einer Statistik ist keine Mannschaft aus Europas Top-5-Ligen besser als der BVB, dem Kovacs Pragmatismus derzeit gut zu Gesicht steht. Doch es gibt auch einen Aspekt, der Sorgen macht.

"Wir haben hinten kaum was zugelassen, waren sehr stabil. Das ist eine Qualität, wir haben die beste Abwehr in Deutschland", betonte Borussia Dortmunds Abwehrchef Nico Schlotterbeck nach dem 1:0-Arbeitssieg bei Borussia Mönchengladbach am Samstag gegenüber DAZN. Er schob hinsichtlich seiner Beste-Abwehr-Ansage noch nach: "Ich weiß nicht, wie es in Europa ist."

Was Deutschland angeht, hat Schlotterbeck definitiv Recht, mit erst sieben Gegentoren nach zehn Spielen stellt der BVB die beste Defensive der Bundesliga, vor dem FC Bayern und dem SC Freiburg (jeweils zehn Gegentreffer). Was Europas Top-5-Ligen angeht, fanden die Dortmunder ihren Meister zum Zeitpunkt von Schlotterbecks Interview noch im FC Arsenal. Doch da die Gunners am späteren Samstagabend bei Newcastle United (2:2) zweimal den Ball aus ihrem Netz holen mussten, stehen sie nun ebenfalls bei sieben Gegentreffern (fairerweise bei bereits elf absolvierten Spielen, also einem Spiel mehr als der BVB).

So kann Schlotterbeck, was die totalen Zahlen angeht, sein "Weiß nicht" streichen, denn gemeinsam mit Arsenal und Brighton & Hove Albion hat Dortmund tatsächlich die sicherste Abwehrreihe der fünf stärksten europäischen Ligen.

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Niko Kovac hat den BVB beeindruckend stabil gemacht

Die defensive Stabilität, die Trainer Niko Kovac bei den Borussen in beeindruckender Manier etabliert hat, sie war auch in Mönchengladbach wieder die Grundlage für die so wichtigen drei Punkte, die doppelt gut schmeckten. Schließlich zogen die Dortmunder nach dem Patzer der Bayern gegen den 1. FC Köln (1:1) am Freitag am Rekordmeister vorbei und sind nach zehn Spieltagen Tabellenführer. Mit 24 Punkten, nur zweimal in seiner langen Vereinsgeschichte (in der Meistersaison 2010/11 und dann noch einmal 2013/14) hatte der BVB zu diesem Zeitpunkt schon mehr Zähler gesammelt. Und bereits sechsmal spielten die Westfalen 2026/27 in der Liga zu Null.

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Was den über große Teile ziemlich biederen Erfolg bei den Fohlen mit einer schwachen ersten Halbzeit trotzdem bemerkenswert macht: In den vergangenen Jahren war es genau diese Art von Spielen, waren es diese Chancen nach vorherigem Ausrutscher der Bayern, die geradezu prädestiniert dafür waren, dass der BVB sie ungenutzt verstreichen ließ. Beim Tabellenletzten, der um jeden Zähler dankbar ist, der mit dem Mut der Verzweiflung gegen ein Top-Team Bonuspunkte im Abstiegskampf ergattern will.

Und weil die Gladbacher in Durchgang eins dementsprechend mit enorm hoher Aggressivität zu Werke gingen, tat sich der Vizemeister zunächst auch sehr schwer. "In der ersten Halbzeit waren wir nicht scharf genug, hatten zu viele einfache Ballverluste", bemängelte der gut aufgelegte Siegtorschütze Felix Nmecha bei Sky, während Schlotterbeck selbstkritisch meinte: "Extrem träge erste Halbzeit, viele technische Fehler, unsauber im Passspiel gewesen."

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Der deutsche Nationalspieler erklärte die anfänglichen Probleme unter anderem mit der zurückliegenden Länderspielpause: "Wir waren in ganz Europa oder auch Asien und Afrika unterwegs, sind am Donnerstag erst wieder zusammengekommen. Dann ist das manchmal eben so ein bisschen träge", so Schlotterbeck. Umso erfreulicher aus BVB-Sicht, dass man sich defensiv dennoch über die gesamte Spielzeit stabil präsentierte, dass man sich in einem zuweilen hitzigen Borussia-Park zu keinem Zeitpunkt den Schneid abkaufen ließ. Und nach dem Seitenwechsel auch mit Ball am Fuß zwei Gänge hochschalten konnte.

BVB spielt in Gladbach eine deutlich bessere zweite Halbzeit

Kovac hatte daran seinen Anteil, reagierte mit der Einwechslung des während der Länderspielpause verletzten Waldemar Anton für den mitunter unglücklich agierenden Joane Gadou. Auch dank Antons Einfluss bekam der BVB besseren Zugriff, konnte nun deutlich mehr Kontrolle und Dominanz entfalten, schnürte die Hausherren mehr und mehr ein, blieb geduldig. Der verdiente Lohn war das späte goldene Tor durch Nmecha (80. Minute), das aber nur fiel, weil Gladbach-Keeper Daniel Batz sehr unglücklich aussah. Wer will, der legt auch das als Warnsignal in Richtung FC Bayern aus: Der BVB erarbeitet sich diese Saison auch das nötige Spielglück.

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Dazu kommt, dass Dortmund einen Trainer hat, der "immer wieder das richtige Händchen" hat, wie Sky-Experte Dietmar Hamann im Nachgang lobte. Nach gut 70 Minuten nahm Kovac Mittelstürmer Fabio Silva und Dribbler Konstantinos Karetsas runter, brachte dafür den erfahrenen Marcel Sabitzer und Top-Talent Mathis Albert. Beide brachten Schwung, der sich entscheidend in der Entstehung des Siegtores niederschlug: Albert ging auf links ins Eins-gegen-Eins und brachte den Ball in den Strafraum, im Gedränge legte Sabitzer dann klug auf Nmecha ab.

"Sie finden Wege, Spiele zu gewinnen", hob Hamann die Effizienz, die Dortmund dieser Tage auszeichnet, hervor. Kovac war es indes wichtig, richtigerweise zu betonen: "Die Ergebnisse sind auf unserer Seite. Ich finde aber, dass wir die Spiele schon auch dominieren und kontrollieren. Es ist jetzt nicht so, dass wir solche Spiele glücklich gewonnen haben, sondern wir haben sie verdient gewonnen."

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Der BVB und die Harmlosigkeit vor der Pause

Das bei den meisten der sieben Ligasiege in der bisherigen Saison klar erkennbare Muster macht allerdings auch Kovac Sorgen. "Wir verschenken im Grunde genommen immer die erste Halbzeit", gab der 55-Jährige bei DAZN zu einer ziemlich gravierenden Schwachstelle zu bedenken, die eben auch in Mönchengladbach wieder zu Tage trat.

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Fast schon erschreckend: Das bis dato letzte Tor, das der BVB in der Bundesliga in der ersten Halbzeit erzielt hat, liegt schon mehr als zwei Monate zurück. Mitte September war das, als Fabio Silva beim 3:0 gegen den SC Paderborn in der 5. Minute zur Führung traf. Seither fielen alle Dortmunder Liga-Treffer nach der Pause, insgesamt hat die Borussia nur drei von bisher 17 Saisontoren in der Bundesliga in Hälfte eins zustande gebracht.

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"Wir schaffen es, in der zweiten Halbzeit dann die Tore zu erzielen und das Spiel in die richtige Richtung zu lenken. Aber ich würde mir von meinen Jungs wünschen, dass wir das in der ersten Halbzeit auch hinkriegen", mahnte Kovac. Zu schmal ist der Grat, auf dem sich der BVB dabei bewegt. Nicht immer bringt man die nötige Geduld auf, nicht immer ist der Gegner offensiv so zahnlos wie Gladbach über weite Strecken, nicht immer verhilft das Spielglück dann doch zu drei Punkten.

"Wenn sich Spiele öffnen sollen", setzte Kovac mit erhobenem Zeigefinger fort, "dann musst du schon versuchen, so schnell wie möglich ein Tor zu erzielen, vielleicht noch ein zweites hinterher. Dann kriegst du die Räume. Wenn es lange 0:0 steht, ist der Gegner sehr kompakt, steht massiv, das musst du erstmal bespielen. Da müssen wir dran arbeiten und uns verbessern."

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Festzuhalten bleibt dennoch: Der Pragmatismus, den Kovac vorlebt, er steht dem BVB in der aktuellen Phase bei all den Unkenrufen nach mehr Spektakel gut zu Gesicht. "Für uns war es wichtig, das erste Spiel nach der Länderspielpause - die Gladbacher konnten ordentlich durchtrainieren, wir nicht (aufgrund der vielen Nationalspieler beim BVB, d. Red.) - zu gewinnen. Das ist uns heute gelungen, aber mehr auch nicht", erklärte Kovac, der genau weiß: Sollte es Ende Mai etwas zu feiern geben, fragt zweifellos niemand mehr danach, wie die drei Punkte in Mönchengladbach ein halbes Jahr zuvor zustande kamen.