"Im Moment sogar noch reifer" als Lamine Yamal: Bayern-Boss mit klarer Ansage bei Michael Olise

Auch wenn der FC Bayern München tapfer jeglichen Gerüchten um einen möglichen Abgang von Superstar Michael Olise mit größter Gelassenheit zu begegnen versucht, ist eines klar: "Man wird sich irgendwann mit ihm unterhalten und ein entsprechendes Angebot unterbreiten müssen." Das erklärte Aufsichtsrat Karl-Heinz Rummenigge in einem Interview mit der Münchner Abendzeitung.

Olise besitzt beim deutschen Rekordmeister zwar einen Vertrag bis Sommer 2029, doch wollen die Bosse der Bayern eine vorzeitige Verlängerung bis 2031 vornehmen. Berichten zufolge soll in diesem Zuge das Gehalt des französischen Nationalspielers in den Bereich von 25 Millionen Euro angehoben werden, womit dieser zu den Topverdienern wie Harry Kane oder Jamal Musiala aufschließen würde. Für Rummenigge ist Olise neben Lamine Yamal vom FC Barcelona der beste Rechtsaußen der Welt, wobei er den Bayern-Star als "im Moment sogar noch reifer“ bewertet.

Mit einer Vertragsverlängerung und Gehaltsaufbesserung würden die Bayern ihre ohnehin schon gute Ausgangsposition bei etwaigen Angeboten von Interessenten wie Real Madrid oder dem FC Liverpool noch verbessern. Gerüchten zufolge schwebt den Entscheidern der Münchner vor, eine saftige Ausstiegsklausel mit Olise auszuhandeln. Um 250 Millionen Euro soll es dabei gehen.

Rummenigge nannte keinen Zeitplan für die Verhandlungen mit dem 24-Jährigen. Sportvorstand Max Eberl und der Vorstandvorsitzende Jan-Christian Dreesen visieren dagegen den Sommer 2027 an, um zu erfahren, "ob es eine Tendenz zur Verlängerung von seiner Seite aus gibt oder nicht", wie Eberl sagte.