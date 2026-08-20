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Ihm wird eine riesige Ehre zuteil! Said El Mala verlängert beim 1. FC Köln

Bundesliga
1. FC Köln
S. El Mala
Borussia Dortmund
RB Leipzig

Der Transferpoker um Said El Mala ist beendet. Seine Zukunft ist entschieden.

Said El Mala bleibt dem 1. FC Köln nach wochenlangen Spekulationen über einen Vereinswechsel erhalten und hat seinen Vertrag beim Bundesligisten verlängert.

Der 19-Jährige ist nun bis 2031 an den FC gebunden, das gab der Klub am Donnerstagabend bekannt. Lange Zeit hatte sich Borussia Dortmund um den Offensivstar bemüht, allerdings nicht die von den Kölnern geforderte Ablösesumme geboten und sich schließlich aus den Verhandlungen zurückgezogen. Anschließend wurde über einen Wechsel zu RB Leipzig spekuliert.

"Natürlich habe ich mir Gedanken über meine Zukunft gemacht", sagte El Mala in der Vereinsmitteilung: "Aber die Gespräche mit den Verantwortlichen beim FC waren top, ich spüre riesiges Vertrauen und eine große Wertschätzung hier. Deshalb bleibe ich hier - ich möchte mit dem FC und unseren Fans eine gute Saison spielen."

El Mala wird zur neuen Saison die Rückennummer 10 tragen, wie er wenige Minuten vor Erscheinen der Pressemitteilung auch in einer dramatisch aufgebauten Videobotschaft verkündete. Er ist damit der erste FC-Spieler seit Lukas Podolski mit dieser Nummer.

Neuer Vertrag von Said El Mala mit einer Ausstiegsklausel?

Keine Angaben machte der Klub über eine eventuelle Ausstiegsklausel im neuen Vertrag. Das bisherige, bis 2030 gültige Arbeitspapier hatte keine solche Klausel enthalten, weshalb die Kölner die Verhandlungen frei führen konnten. Kolportiert wurde stets eine Mindestforderung von 50 Millionen Euro.

Der FC hatte El Mala im Sommer 2024 von Viktoria Köln verpflichtet, in der folgenden Saison lief er aber noch für den Drittligisten auf. In seiner ersten Bundesliga-Spielzeit gelangen ihm dann 13 Tore und 5 Vorlagen für den FC.


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