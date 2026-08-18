Der 32-jährige Österreicher geht in sein letztes Vertragsjahr, sein Arbeitspapier bei der Borussia ist nur noch bis 2027 datiert. Mit einem geschätzten Gehalt von acht Millionen Euro im Jahr gehört der Nationalspieler zwar weiterhin zu den Topverdienern im Kader, sportlich ist er im internen Ranking jedoch abgerutscht.

Hinter Felix Nmecha und Jobe Bellingham bekleidet Sabitzer im aktuellen Mannschaftsgefüge nur noch die Rolle des Verfolgers - eine Konstellation, die sich durch das bevorstehende Engagement Veermans zusätzlich verschärfen wird.

Ein Abschied aus Dortmund gilt daher als realistisches Szenario. Wie die Bild berichtet, beschäftigt sich Sabitzer allerdings nur unter ganz spezifischen Voraussetzungen mit einer Veränderung: Infrage kämen für ihn nur ein Angebot von einem Champions-League-Teilnehmer oder ein lukrativer Schritt in die saudi-arabische Liga.

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Verlässt Marcel Sabitzer noch den BVB?

Sollte eine entsprechende Offerte auf den Tisch flattern, zeigt sich die Führungsetage der Schwarz-Gelben demnach gesprächsbereit und würde dem Routinier keine Steine in den Weg legen. Bislang bewegen sich die Gerüchte über potenzielle Abnehmer jedoch auf einem überschaubaren Niveau. Konkretes Interesse wurde zuletzt gerüchteweise lediglich dem FC Bologna nachgesagt.

Für zusätzliche Spekulationen im Umfeld des Revierklubs sorgte unterdessen ein Auftritt des Mittelfeldakteurs abseits des Trainingsplatzes. Laut den Ruhr Nachrichten fiel der Österreicher beim traditionellen gemeinsamen Essen zum Ende der Vorbereitung auf.

Zu dieser Veranstaltung im Jägerheim am Niederhofer Kohlenweg sind neben den Profis üblicherweise auch deren Familien sowie Mitarbeiter der Borussia eingeladen. Sabitzer war dort allerdings nur äußerst kurz zugegen.

Dem Bericht zufolge verließ er den sogenannten "Familientag" bereits unmittelbar, nachdem die letzten Dortmunder Spieler um Ramy Bensebaini und Fabio Silva erst angekommen waren. Auch wenn die genauen Hintergründe für den zügigen Aufbruch nicht benannt wurden, befeuerte die Aktion die Gerüchte über seine sportliche Zukunft.