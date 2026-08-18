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Borussia Dortmund v Eintracht Frankfurt - BundesligaGetty Images Sport
Jochen Tittmar

Ihm droht die vollständige Verdrängung! Steht ein Großverdiener des BVB vor dem abrupten Abgang?

Bundesliga
Borussia Dortmund
M. Sabitzer

Borussia Dortmund steht kurz vor der Verpflichtung von Joey Veerman von der PSV Eindhoven, womit der BVB Marcel Sabitzer bei einem passenden Angebot keine Steine in den Weg legen würde. Das berichtet die Bild.

Der 32-jährige Österreicher geht in sein letztes Vertragsjahr, sein Arbeitspapier bei der Borussia ist nur noch bis 2027 datiert. Mit einem geschätzten Gehalt von acht Millionen Euro im Jahr gehört der Nationalspieler zwar weiterhin zu den Topverdienern im Kader, sportlich ist er im internen Ranking jedoch abgerutscht.

Hinter Felix Nmecha und Jobe Bellingham bekleidet Sabitzer im aktuellen Mannschaftsgefüge nur noch die Rolle des Verfolgers - eine Konstellation, die sich durch das bevorstehende Engagement Veermans zusätzlich verschärfen wird.

Ein Abschied aus Dortmund gilt daher als realistisches Szenario. Wie die Bild berichtet, beschäftigt sich Sabitzer allerdings nur unter ganz spezifischen Voraussetzungen mit einer Veränderung: Infrage kämen für ihn nur ein Angebot von einem Champions-League-Teilnehmer oder ein lukrativer Schritt in die saudi-arabische Liga.

SabitzerGetty Images

Verlässt Marcel Sabitzer noch den BVB?

Sollte eine entsprechende Offerte auf den Tisch flattern, zeigt sich die Führungsetage der Schwarz-Gelben demnach gesprächsbereit und würde dem Routinier keine Steine in den Weg legen. Bislang bewegen sich die Gerüchte über potenzielle Abnehmer jedoch auf einem überschaubaren Niveau. Konkretes Interesse wurde zuletzt gerüchteweise lediglich dem FC Bologna nachgesagt.

Für zusätzliche Spekulationen im Umfeld des Revierklubs sorgte unterdessen ein Auftritt des Mittelfeldakteurs abseits des Trainingsplatzes. Laut den Ruhr Nachrichten fiel der Österreicher beim traditionellen gemeinsamen Essen zum Ende der Vorbereitung auf.

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Zu dieser Veranstaltung im Jägerheim am Niederhofer Kohlenweg sind neben den Profis üblicherweise auch deren Familien sowie Mitarbeiter der Borussia eingeladen. Sabitzer war dort allerdings nur äußerst kurz zugegen.

Dem Bericht zufolge verließ er den sogenannten "Familientag" bereits unmittelbar, nachdem die letzten Dortmunder Spieler um Ramy Bensebaini und Fabio Silva erst angekommen waren. Auch wenn die genauen Hintergründe für den zügigen Aufbruch nicht benannt wurden, befeuerte die Aktion die Gerüchte über seine sportliche Zukunft.

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Häufig gestellte Fragen

Der Ballspielverein Borussia 09 e. V. Dortmund wurde am 19. Dezember 1909 in Dortmund gegründet. 

Die Lizenzfußballabteilung des BVB ist seit 1999 als Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA aus dem Ballspielverein Borussia 09 e.V. ausgegliedert und börsennotiert. Aktionäre mit höheren Anteilen sind beispielsweise die Sponsoren Evonic, Signal Iduna und Puma. Die Kontrolle über den Verein behält allerdings die Komplementär-GmbH Borussia Dortmund Geschäftsführungs-GmbH, die dem Verein weiterhin zu 100 Prozent gehört.

Das Stadion heißt seit Dezember 2005 offiziell Signal-Iduna-Park, wird allerdings häufig noch Westfalenstadion genannt - der frühere Name.

Der Signal-Iduna-Park ist mit einer Kapazität von 81.365 Fans bei nationalen Spielen eines der größten Fußballstadien Europas. Bei internationalen Partien, wenn Steh- zu Sitzplätzen umgewandelt werden müssen, passen rund 66.000 Menschen in das Stadion. 

Borussia Dortmund hat in der Vereinsgeschichte insgesamt 22 Titel gewonnen, darunter auch einmal die Königsklasse: Im Jahr 1997 schlug der BVB im Finale Juventus Turin mit 3:1.

Die Dortmunder haben neben fünf DFB-Pokalsiegen auch die nationale Meisterschaft häufig gewonnen. Mit acht Titeln sind sie der dritterfolgreichste Klub nach dem 1. FC Nürnberg (9 Meisterschaften) und dem FC Bayern München (35 Meisterschaften).

Die meisten Pflichtspiele im BVB-Trikot hat Michael Zorc absolviert (562 Partien von 1981 bis 1998), gefolgt von Mats Hummels (508 Einsätze zwischen 2008 und 2024).

Toptorschütze der Borussia ist Adi Preißler mit 177 Toren in 278 Einsätzen in den 40er- und 50er-Jahren. Knapp hinter ihm liegt Marco Reus mit 170 Buden.

Der BVB hatte zahlreiche prominente Spieler in seinen Reihen, beispielsweise Matthias Sammer, Michael Zorc, Lars Ricken, Karl-Heinz Riedle, Jürgen Kohler, Stefan Reuter, Dede, Robert Lewandowski, Marco Reus, Jude Bellingham, Erling Haaland oder Mats Hummels.

Auch an der Seitenlinie standen einige prominente Namen. Unter Ottmar Hitzfeld gewann der Klub neben Meisterschaften in 1997 die Champions League, auch unter Jürgen Klopp (u.a. 2x Meisterschaft, 2x DFB-Pokal), Thomas Tuchel (DFB-Pokal) und Matthias Sammer (Meisterschaft) sammelte Dortmund einige Trophäen.

Spitznamen hat Borussia Dortmund einige. Die Abkürzung "BVB" ist die gängigste Bezeichnung, auch "die Schwarz-Gelben" und "die Borussen" fallen oft. 

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