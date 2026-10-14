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Lisandro MartinezIMAGO / ABACAPRESS

"Ich muss ehrlich sein!" Ein brisantes Interview verschärft die Untergangsstimmung bei Manchester United

Champions League
Atletico Madrid - Manchester United
Atletico Madrid
Manchester United
M. Carrick
L. Martinez

Die Krise bei Manchester United verschärft sich immer weiter, die Nerven liegen blank.

Nach der verdienten 0:2-Niederlage bei Atlético Madrid am zweiten Spieltag der Ligaphase der Champions League platzte Innenverteidiger Lisandro Martínez der Kragen, in einem Interview schoss der argentinische Vizeweltmeister gegen die Klubführung.

"Es war wirklich schlecht", sagte Martínez nach dem fünften Spiel ohne Sieg bei Prime Video: "Ich muss mich sehr zusammenreißen, aber manchmal spiegelt das genau wider, wie es um unseren Verein derzeit steht." Er erwarte mehr Investitionen. "Zu 100 Prozent. Ich erwarte mehr von unserem Sportdirektor. Ich muss ehrlich sein: Als Spieler müssen wir mehr tun, aber es ist auch wichtig, einen starken Kader aufzubauen, um für solche Abende gerüstet zu sein", polterte der Abwehrmann.

Sportdirektor Jason Wilcox hatte im vergangenen Sommer über 170 Millionen in die Mannschaft investiert, allerdings hauptsächlich ins Mittelfeld und nicht in die Problemzonen im Angriff und auf der linken Abwehrseite.

Steht Michael Carrick bei Manchester United schon vor dem Aus?

"Wir haben letztes Jahr eine fantastische Saison gespielt, jetzt erwarten wir mehr von der Klubspitze, mehr Spieler, um konkurrenzfähig zu bleiben. Denn viele andere Mannschaften holen ebenfalls viele Spieler", sagte Martínez.

Den bereits angezählten Teammanager Michael Carrick nahm Martínez in Schutz. Der langjährige United-Profi hatte die Red Devils in der vergangenen Saison als Interimstrainer zurück in die Königsklasse geführt, als Lohn erhielt Carrick einen Vertrag bis 2028. In der neuen Spielzeit gelangen dem Rekordmeister bisher nur zwei Siege gegen Premier-League-Aufsteiger Ipswich Town (5:2) und dem aserbaidschanischen Außenseiter Sabah FK (4:0).

"Du kannst nicht immer nur den Trainer wechseln, Trainer wechseln, Trainer wechseln", sagte Martínez und fragte: "Was ist mit anderen Bereichen? Mehr kann ich nicht sagen." Carrick selbst äußerte sich nicht zu dem Interview: "Ich habe es nicht gesehen, deshalb kann ich dazu wirklich nichts sagen."

United-Ikone Wayne Rooney kritisierte den Rundumschlag. "Das wird die Mannschaft komplett auseinanderreißen", vermutete Rooney in seiner Rolle als TV-Experte.


Häufig gestellte Fragen

Der Verein wurde 1878 als Newton Heath LYR Football Club gegründet und 1902 in Manchester United umbenannt.

Manchester United gehört mehrheitlich der Glazer-Familie. Zusätzlich ist Sir Jim Ratcliffe mit seiner INEOS-Gruppe als Minderheitseigentümer eingestiegen und verantwortet den sportlichen Bereich des Klubs.

Das Stadion von Manchester United wird Old Trafford genannt.

In das Stadion von Manchester United passen rund 74.300 Zuschauer. Das Old Trafford ist damit eines der größten Fußballstadien in England.

Manchester United hat in seiner Vereinsgeschichte insgesamt 70 Titel gesammelt und zählt damit zu den erfolgreichsten Fußballklubs der Welt. International gewann der Klub zweimal die Champions League sowie einmal den Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen unter anderem ein Europa-League-Titel, ein Triumph im Europapokal der Pokalsieger, ein UEFA-Supercup, der Weltpokalsieg sowie der Gewinn der FIFA-Klub-Weltmeisterschaft.

Manchester United hat 20 nationale Meisterschaften gewonnen.

Ryan Giggs ist mit 963 Pflichtspielen Rekordspieler von Manchester United.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Manchester United ist Wayne Rooney. Er erzielte 253 Pflichtspieltore für den Klub und löste damit 2017 den langjährigen Rekord von Bobby Charlton ab.

Bei Manchester United haben bereits einige Stars gespielt, wie z.B.: George Best, Bobby Charlton, Ryan Giggs, Paul Scholes, Eric Cantona, Roy Keane, Peter Schmeichel, Cristiano Ronaldo, Wayne Rooney, David Beckham, Rio Ferdinand oder Zlatan Ibrahimovic.

Manchester United hatte im Laufe seiner Geschichte sehr prägende und berühmte Trainer. Der erfolgreichste Trainer der Vereinsgeschichte ist Sir Alex Ferguson, der von 1986 bis 2013 im Amt war und sämtliche Titel gewinnen konnte. Außerdem waren Trainer für Jose Mourinho oder Louis Van Gaal Trainer von Manchester United.

Der Spitzname von Manchester United lautet "Red Devils". Oft wird der Klub auch einfach "United" genannt.

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