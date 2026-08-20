Bist du 24 oder älter?

Hilf uns, Dein Alter zu bestätigen, indem Du eine ehrliche Antwort gibst. Diese Seite enthält Werbung für Glücksspiel (24+).

Age-restricted content

Du bist noch nicht alt genug, um Inhalte zum Thema Wetten anzusehen. Du wirst auf die Startseite weitergeleitet.

alt
Goal.com
Live€50
Arda GülerGetty
Jochen Tittmar

"Ich glaube, er wird diesen Weg gehen": Jose Mourinho hat wohl speziellen Plan mit Real Madrids Arda Güler

La Liga
Real Madrid
José Mourinho
Arda Güler

Jose Mourinho hat mit Arda Güler wohl etwas Besonderes vor.

In der spanischen Talkshow El Chiringuito hat Real Madrids Trainer Jose Mourinho eine überraschende Rollenveränderung für Arda Güler angekündigt. "Ich liebe Arda. Ich denke, dass Arda ein bisschen das passieren wird, was Luka (Modric) und Bernardo (Silva) passiert ist: Du fängst vorne an und hörst hinten auf", erklärte der Portugiese zu den Perspektiven des Türken.

Der Cheftrainer führte über den Youngster weiter aus: "Du fängst als Zehner, als Offensivspieler an und endest als Achter, dann als Sechser. Ich glaube, Arda wird angesichts seiner Entwicklung und seines Spielverständnisses diesen Weg gehen."

Nach einer enttäuschenden Saison ohne die erhofften Titel steht Mourinho in Madrid vor der Aufgabe, den Kader umzustrukturieren. Neben der Integration von Neuzugängen wird vom Trainer erwartet, die im Verein vorhandenen Akteure wieder auf ihr Topniveau zu heben.

Arda GülerGetty Images

Arda Güler bald etwas tiefer bei Real Madrid?

Dazu gehört auch Güler, der bei seinem Transfer von Fenerbahce im Jahr 2023 stolze 28 Millionen Euro kostete. Der Mittelfeldspieler schaffte es bislang aber noch nicht zu einem nachhaltigen Durchbruch im Starensemble. Ein Grund für die Stagnation lag in seiner variierenden Positionierung. In den Planungen von Mourinho zeichnet sich nun eine feste Rolle ab.

Durch die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric fehlt im Kader der Madrilenen seit längerer Zeit ein klassischer Taktgeber aus der Tiefe des Raumes. Der angedachte Transfer von Weltmeister Rodri platzte, er wechselte lieber zum FC Barcelona.

Reals aktuelles Personal im zentralen Mittelfeld mit Fede Valverde oder Aurelien Tchouameni deckt dieses Anforderungsprofil nicht ab. Für Güler könnte der Rückzug auf eine tiefere Position im Mittelfeld die Chance auf mehr Einsatzzeiten bieten.

Bernardo Silva ManCityGetty Images

Jose Mourinho ist großer Fan von Bernardo Silva

Neben der Personalie Güler äußerte sich Mourinho in der Sendung auch zu Neuzugang Bernardo Silva. Der Mittelfeldakteur wechselte trotz des Interesses der Rivalen FC Barcelona und Atletico Madrid zu den Königlichen.

"Er ist ein Spieler von Pep Guardiola und gibt einem alles. Ich hoffe, dass wir wenig Probleme und viel Stabilität haben werden. Wenn wir wenig Probleme und viel Stabilität haben, ist Bernardo heute für mich ein Spieler für die Mittelfeldzentrale. Aber Bernardo kann als Zehner, auf dem rechten Flügel spielen, nach innen ziehen. Bernardo kann überall spielen", sagte Mourinho über den Neuzugang.

Abschließend betonte der Trainer, dass dessen Verpflichtung rein sportliche Beweggründe hatte: "Er ist ein Spieler, den ich seit eh und je liebe. Es hat nichts damit zu tun, dass Barcelona ihn wollte, dass Atletico ihn wollte. Nichts damit, dass wir ihn stehlen werden, weil unser Nachbar dann traurig ist. Es war meine Überzeugung, dass Bernardo dem Niveau von Real Madrid entspricht."

Werbung

Häufig gestellte Fragen

Real Madrid wurde am 6. März 1902 gegründet. Der Verein trug zunächst den Namen Madrid Football Club. Den Zusatz "Real" erhielt der Verein erst 1920 durch König Alfons XIII.

Real Madrid hat keinen einzelnen Eigentümer, sondern gehört als eingetragener Verein seinen Mitgliedern, den sogenannten "Socios". Aktueller Präsident ist Florentino Perez.

Das Stadion von Real Madrid heißt offiziell nur noch "Bernabeu". Der frühere Name "Estadio Santiago Bernabeu" wird zwar weiterhin verwendet, ist jedoch nicht mehr die offizielle Bezeichnung.

In das "Bernabeu" passen rund 85.000 Zuschauer (je nach Veranstaltung). Bei einem Heimspiel von Real Madrid liegt die zugelassene Kapazität meist bei etwa 83.000 bis 84.000 Plätzen.

Real Madrid hat insgesamt 93 Titel gewonnen. Der Klub triumphierte neunmal in der Champions League sowie sechsmal im Europapokal der Landesmeister. Hinzu kommen 36 spanische Meisterschaften und 20 Siege im spanischen Pokal. Außerdem gewann Real Madrid 13-mal den spanischen Superpokal und sechsmal den UEFA Super Cup. Auf internationaler Ebene stehen zudem zwei UEFA-Cup-Siege, fünf FIFA-Klub-Weltmeistertitel, ein Titel im FIFA-Interkontinental-Pokal sowie drei Weltpokalsiege zu Buche. Abgerundet wird die Titelsammlung durch zwei Erfolge in der Copa Eva Duarte.

Real Madrid ist mit 36 spanischen Meisterschaften alleiniger Rekordhalter und damit der erfolgreichste Klub in La Liga.

Der Spieler mit den meisten Spielen für Real Madrid ist Raul Gonzalez. Er absolvierte 741 Pflichtspiele für die Königlichen.

Der beste Torschütze in der Geschichte von Real Madrid ist Cristiano Ronaldo. Er erzielte 450 Tore in 438 Pflichtspielen für die Königlichen.

Für Real Madrid haben im Laufe der Geschichte zahlreiche der größten Stars des Weltfußballs gespielt. Zu den bekanntesten zählen Cristiano Ronaldo, Zinedine Zidane, David Beckham, Ronaldo Nazario, Alfredo Di Stefano, Raul, Karim Benzema, Luka Modric, Sergio Ramos, Iker Casillas, Luis Figo, Gareth Bale, Toni Kroos, Roberto Carlos, Xabi Alonso, Michael Laudrup, Ferenc Puskas und Clarence Seedorf.

Real Madrid wurde im Laufe seiner Geschichte von zahlreichen berühmten und prägenden Trainern betreut. Zu den bekanntesten zählen Carlo Ancelotti, Zinedine Zidane, Vicente del Bosque, Jose Mourinho und Fabio Capello. 

"Los Blancos" ist der Spitzname von Real Madrid. In Deutschland nennt man sie auch "Die Königlichen".

HAT IHNEN DIESE STORY GEFALLEN?

Fügen Sie GOAL.com als bevorzugte Quelle bei Google hinzu, um mehr von uns zu lesen

GOAL bei Google bevorzugen