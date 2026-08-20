In der spanischen Talkshow El Chiringuito hat Real Madrids Trainer Jose Mourinho eine überraschende Rollenveränderung für Arda Güler angekündigt. "Ich liebe Arda. Ich denke, dass Arda ein bisschen das passieren wird, was Luka (Modric) und Bernardo (Silva) passiert ist: Du fängst vorne an und hörst hinten auf", erklärte der Portugiese zu den Perspektiven des Türken.

Der Cheftrainer führte über den Youngster weiter aus: "Du fängst als Zehner, als Offensivspieler an und endest als Achter, dann als Sechser. Ich glaube, Arda wird angesichts seiner Entwicklung und seines Spielverständnisses diesen Weg gehen."

Nach einer enttäuschenden Saison ohne die erhofften Titel steht Mourinho in Madrid vor der Aufgabe, den Kader umzustrukturieren. Neben der Integration von Neuzugängen wird vom Trainer erwartet, die im Verein vorhandenen Akteure wieder auf ihr Topniveau zu heben.

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Arda Güler bald etwas tiefer bei Real Madrid?

Dazu gehört auch Güler, der bei seinem Transfer von Fenerbahce im Jahr 2023 stolze 28 Millionen Euro kostete. Der Mittelfeldspieler schaffte es bislang aber noch nicht zu einem nachhaltigen Durchbruch im Starensemble. Ein Grund für die Stagnation lag in seiner variierenden Positionierung. In den Planungen von Mourinho zeichnet sich nun eine feste Rolle ab.

Durch die Abgänge von Toni Kroos und Luka Modric fehlt im Kader der Madrilenen seit längerer Zeit ein klassischer Taktgeber aus der Tiefe des Raumes. Der angedachte Transfer von Weltmeister Rodri platzte, er wechselte lieber zum FC Barcelona.

Reals aktuelles Personal im zentralen Mittelfeld mit Fede Valverde oder Aurelien Tchouameni deckt dieses Anforderungsprofil nicht ab. Für Güler könnte der Rückzug auf eine tiefere Position im Mittelfeld die Chance auf mehr Einsatzzeiten bieten.

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Jose Mourinho ist großer Fan von Bernardo Silva

Neben der Personalie Güler äußerte sich Mourinho in der Sendung auch zu Neuzugang Bernardo Silva. Der Mittelfeldakteur wechselte trotz des Interesses der Rivalen FC Barcelona und Atletico Madrid zu den Königlichen.

"Er ist ein Spieler von Pep Guardiola und gibt einem alles. Ich hoffe, dass wir wenig Probleme und viel Stabilität haben werden. Wenn wir wenig Probleme und viel Stabilität haben, ist Bernardo heute für mich ein Spieler für die Mittelfeldzentrale. Aber Bernardo kann als Zehner, auf dem rechten Flügel spielen, nach innen ziehen. Bernardo kann überall spielen", sagte Mourinho über den Neuzugang.

Abschließend betonte der Trainer, dass dessen Verpflichtung rein sportliche Beweggründe hatte: "Er ist ein Spieler, den ich seit eh und je liebe. Es hat nichts damit zu tun, dass Barcelona ihn wollte, dass Atletico ihn wollte. Nichts damit, dass wir ihn stehlen werden, weil unser Nachbar dann traurig ist. Es war meine Überzeugung, dass Bernardo dem Niveau von Real Madrid entspricht."