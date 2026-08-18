"Ich halte ihn für einen der besten Trainer. Meiner Meinung nach wird er völlig unterschätzt", sagte der 45-Jährige dem Portal Stake.

Kompany geht beim FCB in seine dritte Saison. Bislang holte er zweimal die Meisterschaft und einmal den DFB-Pokal. "Und ich bin sicher, dass er sich noch weiter steigern und es noch besser machen wird als im letzten Jahr", meinte der ehemalige Linksverteidiger von Manchester United.

Mit den Red Devils lieferte er sich viele heiße Derbys mit dem Belgier und dessen Klub Manchester City. "Ich habe schon früh gesehen, dass Kompany das Zeug zum Trainer hat - schon damals, als er bei Manchester City auf dem Platz stand und Anweisungen gab. Er hat diese Anlagen schon lange und weiß, wie man mit großen Egos umgeht", war sich Evra sicher.

Vor seiner Zeit in München hatte Kompany als Spielertrainer bei RSC Anderlecht begonnen. Danach wechselte er zu Burnley nach England, bevor die Bayern ihn als Nachfolger für Thomas Tuchel im Sommer 2024 präsentierten.