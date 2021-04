HSV (Hamburger SV) beim SV Sandhausen: Die 2. Bundesliga heute im LIVE-TICKER

Am 29. Spielstag der 2. Bundesliga gastiert der HSV beim SV Sandhausen. Goal liefert Euch das Duell heute Abend im LIVE-TICKER.

Es ist wieder soweit, die 2. Bundesliga steht auf dem Programm. Heute Abend trifft der HSV (Hamburger SV) im Rahmen der Nachholpartie des 29. Spieltages auf den SV Sandhausen. Los geht's um 20.30 Uhr, gespielt wird im BWT-Stadion am Hardtwald in Sandhausen.

Ursprünglich war die Partie für den 21. April angesetzt, musste allerdings aufgrund von mehreren Coronafällen in der Sandhausender Mannschaft verschoben werden.

Für beide Mannschaften geht es in diesem Duell um jede Menge. Während die Mannen von Daniel Thioune (Platz 3) um den Aufstieg in die Bundesliga kämpfen und derzeit nur einen Punkt vor einem Nichtaufstiegsplatz stehen, geht es für Sandhausen um nichts Geringeres als den Klassenerhalt. Der SVS ist derzeit Tabellenvorletzter, zwei Punkte trennen die Mannschaft von Cheftrainer Gerhard Kleppinger von Relegationsrang 16, fünf Zähler sind es jedoch bereits aufs rettende Ufer.

Hält der HSV Anschluss an die Tabellenspitze oder fährt der SV Sandhausen im Abstiegskampf wichtige Zähler ein? Goal liefert Euch das Duell in der 2. Bundesliga heute Abend im LIVE-TICKER.

vor Beginn | Das Hinspiel im Dezember konnte Hamburg mit 4:0 klar für sich entscheiden. Thioune glaubt aber nicht, dass es heute ähnlich einfach werden wird: "Sandhausen wird uns über 90 Minuten einen unerbittlichen Kampf liefern. Sie werden ums nackte Überleben kämpfen, weil sie auch in der nächsten Saison in dieser Liga spielen wollen", sagte er.

vor Beginn | In den bisherigen Duellen zwischen diesen beiden Vereinen heißt es Vorteil Hamburg. Der HSV hat nur eins der fünf Zweitliga-spiele gegen den SV Sandhausen (drei Siege, ein Remis) verloren. Diese eine Niederlage ist aber eine besonders bittere Erinnerung für die Hanseaten: Es war das 1:5 am letzten Spieltag der Vorsaison, wodurch sie es verpassten an Heidenheim vorbei auf den Relegationsrang zu springen.

vor Beginn | Hamburg geht im Spiel beim Vorletzten natürlich als Favorit in die Partie. Sandhausen ist aber weit davon entfernt, den Klassenerhalt abgeschrieben zu haben - besonders nach dem wichtigen Sieg gegen Würzburg vor knapp zwei Wochen. Ein Erfolg heute würde den Kurpfälzern ermöglichen, an Osnabrück vorbei auf den Abstiegs-Relegationsplatz zu rücken. Und selbst dann werden sie immer noch zwei Partien weniger gespielt haben als die direkte Konkurrenz aus Osnabrück und Braunschweig.

vor Beginn | Ein Dreier würde den Vorsprung auf den ärgsten Verfolger (aktuell Fortuna Düsseldorf) auch auf vier Zähler erhöhen. Allerdings müssen die Hamburger auch Holstein Kiel im Auge behalten: Die Störche haben zwar vier Punkte, aber auch zwei Spiele weniger als der HSV.

vor Beginn | Hamburg hat nur zwei seiner letzten neun Spiele gewonnen und könnte auch im dritten Jahr im deutschen Unterhaus den Aufstieg vermasseln. Aktuell steht das Team von Daniel Thioune auf dem 3. Rang, hat aber schon zehn Punkte Rückstand auf Tabellenführer Bochum - allerdings mit zwei Spielen weniger. An die zweitplatziert SpVgg Greuther Fürth könnte der HSV mit einem Sieg bis auf einen Punkt heranrücken.

vor Beginn | Sandhausen hat seit 18 Tagen nicht mehr gespielt. Der fehlende Spielrhythmus könnte ein Nachteil für die Hausherren sein. Aber auch die letzte Partie des HSV ist schon etwas her, zuletzt standen die Rothosen am 9. April auf dem Feld.

vor Beginn | Ursprünglich hätte die Partie am vergangenen Wochenende stattfinden sollen. Weil die Spieler des SVS aber in Quarantäne mussten, wurde das Spiel auf den heutigen Abend verlegt.

vor Beginn | Gegenüber dem 1:2 gegen den SV Darmstadt gibt es drei Änderungen: Kinsombi, Jatta und Gyamerah ersetzen Dudziak, Wintzheimer und Gjasula (alle drei Bank).

vor Beginn | Daniel Thioune sichickt sein Team im 4-2-3-1 aufs Feld: Ulreich - Vagnoman, Ambrosius, Heyer, Gyamerah - Hunt, Kinsombi - Jatta, Kittel, Leibold - Terodde.

vor Beginn | Nach dem 1:0 gegen die Würzburger Kickers hat sich Gerhard Kleppinger für zwei Wechsel entschieden: Bachmann und Esswein nehmen auf der Bank Platz, dafür rücken Nauber und Keita-Ruel in die Startelf.

vor Beginn | Ein Blick auf die Aufstellungen: Sandhausen wird im 3-1-4-2 antreten: Kapino - Nauber, Kister, Zhirov - Zenga - Diekmeier, Biada, Taffertshofer, Nartey - Behrens, Keita-Ruel.

Vor Beginn | Herzlich willkommen in der 2. Bundesliga zur Begegnung des 29. Spieltages zwischen dem SV Sandhausen und dem Hamburger SV.

Das ist die Aufstellung des SV Sandhausen:

Kapino - Zhirov, Kister, Nauber - Diekmeier, Taffertshofer, Zenga, Nartey - Biada - Keita-Ruel, Behrens

Der HSV setzt auf folgende Aufstellung:

Ulreich - Vagnoman, Heyer, Ambrosius - Gyamerah, Kinsombi, Hunt, Leibold - Kittel - Jatta, Terodde

Der Hamburger SV verlor nur 1 der 5 Zweitliga-Spiele gegen den SV Sandhausen (3 Siege, 1 Remis): mit 1:5 am letzten Spieltag der Vorsaison, wodurch die Hanseaten es verpassten an Heidenheim vorbei auf den Relegationsrang 3 zu springen.

Unter den aktuellen Zweitligisten hat Sandhausen im Unterhaus nur gegen Braunschweig einen geringeren Punkteschnitt pro Spiel (0.5) als gegen den Hamburger SV (0.8).

Nur gegen Aue schoss der HSV in der 2. Liga mehr Tore (14) als gegen Sandhausen (11) – Sandhausen hat gegen keinen anderen aktuellen Zweitligisten so einen hohen Gegentorschnitt pro Spiel wie gegen die Hanseaten (2.2).

Der SV Sandhausen holte 88% (22 von 25) seiner 25 Zähler in dieser Saison im heimischen Stadion, das ist anteiliger Höchstwert im Unterhaus. Der SVS verlor nur eins der letzten 7 Heimspiele (4 Siege, 2 Remis), zuvor gab es noch 3 Heimpleiten in Serie.

Sandhausen blieb in 4 der letzten 5 Heimspiele ohne Gegentor, zuletzt 3-mal in Serie. Gegen den HSV könnte der SVS seinen Vereinsrekord im Unterhaus von 4 Weißen Westen am Stück im heimischen Stadion einstellen (2013/14 und 2016/17).

Der SV Sandhausen steht vor seinem 300. Spiel in der eingleisigen 2. Liga (aktuell 299), bisher gab es 87 Siege, 85 Remis und 127 Niederlagen. Der SVS wäre der 37. Verein, der diese Marke erreicht.

Sandhausen erzielte mehr als die Hälfte seiner Saisontore nach ruhendem Ball (55%, 16 von 29), von den letzten 5 SVS-Treffern fielen 4 nach Standards (3-mal Elfmeter, einmal Einwurf).

Der HSV gewann nur eins seiner letzten 6 Auswärts-Spiele im Unterhaus (2:0 in Bochum), holte aus diesen Partien nur 6 von 18 Punkten und ließ in der Rückrunde öfter Punkte in der Fremde liegen (5-mal) als in der gesamten Hinserie (3-mal).

Erstmals gewann der HSV in der 2. Liga nur 3-mal an den ersten 11 Rückrunden-Spieltagen, gleichzeitig verloren die Rothosen 3 ihrer 11 Rückrunde-Spiele – gleich viele wie in der kompletten Hinrunde.

HSV-Toptorjäger Simon Terodde (20 Tore), traf in seinen letzten 7 Einsätzen nur einmal und wartet nun seit 3 Spielen auf ein Tor. Eine längere Durststrecke hatte er in dieser Saison nie.

