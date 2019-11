HSV-Angreifer Martin Harnik fehlt auch bei Holstein Kiel

Martin Harnik laboriert an einer Oberschenkelzerrung. Nun muss der Österreicher vom HSV am kommenden Wochenende verletzungsbedingt zuschauen.

Spitzenreiter muss in der 2. auch im Spiel bei ohne Martin Harnik auskommen. Der Stürmer fehlt am Samstag (13.00 Uhr/Sky) wegen einer Oberschenkelzerrung. Das gab der HSV am Montag bekannt.

Die Leihgabe von hatte bereits unter der Woche das Zweitrundenspiel im gegen den (1:2 n.V.) und am Sonntag das Ligaspiel beim SV Wehen Wiesbaden (1:1) verpasst.