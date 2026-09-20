"Hielt mich für eine Ratte!" Hertha-Star rechnet knallhart mit Sandro Wagner ab

In einem Interview mit dem dänischen Portal Boldsprach der Linksverteidiger, der mittlerweile bei Hertha BSC unter Vertrag steht, ausführlich über sein Verhältnis zu Wagner und erhob dabei schwere Vorwürfe gegen seinen ehemaligen Trainer.

"Das Verhältnis zwischen mir und Sandro Wagner verschlechterte sich von Woche zu Woche. Er nahm während eines Spiels einen Linksverteidiger raus, brachte mich aber nicht ins Spiel, und es kam zu Unstimmigkeiten in der Mannschaft", erklärte Pedersen.

Zwischenzeitlich wurde der Däne von Wagner gar aus dem Kader gestrichen, obwohl auf der Linksverteidiger-Position durchaus Bedarf herrschte: "Mehrere Spieler gingen zu Sandro, um ihn zu fragen, warum er mich nicht einsetzte, selbst als der andere Linksverteidiger nicht spielen konnte. Er wollte davon nichts hören. Dabei trainierte ich gut und tat, was ich konnte. Ich lieferte Vorlagen in Testspielen."

Wieso hielt Sandro Wagner seinen Spieler für eine "Ratte"?

Auf abseits des Sportlichen soll es zwischen Pedersen und Wagner mehrmals gekracht haben - der Coach warf dem 30-Jährigen etwa vor, Interna an die Medien weiterzugeben: "Es eskalierte richtig, und plötzlich hielt er mich für eine Ratte, wie er es so nett formulierte. Jedes Mal, wenn ein Treffen stattfand, sagte er, dass es Ratten in der Umkleidekabine gäbe, und wir waren zwei Spieler, die genau wussten, auf wen er damit anspielte. Denn wir waren es, die nie im Kader standen."

Letztlich musste sich Pedersen mit juristischer Hilfe zurück in den Trainingsbetrieb klagen. "Es vergingen ein paar Wochen, in denen Anwälte und so weiter im Spiel waren, und nach etwa vier Wochen einigten wir uns darauf, dass es wohl das Beste wäre, wenn ich wieder zum Training käme. Der Verein brachte Sandro Wagner dazu, sich für das Geschehene zu entschuldigen. Eine Woche später wurde er dann entlassen. Er hatte die Kontrolle über die Umkleidekabine verloren."

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Bei welchen Vereine stehen Mads Pedersen und Sandro Wagner mittlerweile unter Vertrag?

In der Saison 2025/26 Pedersen unter Wagner in den ersten drei Bundesligaspielen noch im Kader gestanden, im Anschluss gehörte er bis Ende November überhaupt nicht mehr zum Augsburger Aufgebot.

Wagner wurde schließlich im Anschluss an eine 0:3-Niederlage gegen die TSG Hoffenheim entlassen, im Anschluss übernehm Manuel Baum die Geschicke beim FCA. Unter diesem kam Pedersen dann regelmäßiger zum Zug, ehe ihn eine Knieverletzung am Saisonende erneut ausbremste.

Mittlerweile trägt Pedersen das Trikot von Zweitligist Hertha BSC, wohingegen Wagner nach einem Dreivierteljahr ohne Job jüngst als neuer Cheftrainer bei Hannover 96 anheuerte.