Wer zeigt / überträgt Hertha BSC vs. Union Berlin live im TV und LIVE-STREAM? Die Übertragung der Bundesliga

Derbyzeit in der Hauptstadt: Hertha BSC trifft auf Union Berlin. Goal erklärt, wie das Spiel im TV und LIVE-STREAM gezeigt / übertragen wird.

Berlin ruft wieder zum Derby! Die beiden Bundesligisten aus der Hauptstadt geben sich die Ehre, Anpfiff ist am Freitag um 20.30 Uhr im Olympiastadion Berlin.

und 1. FC spielen zum Auftakt des 10. Spieltags der gegeneinander, wobei es für das vermeintliche Auswärtsteam diese Saison bei weitem besser läuft als bei der Heimmannschaft.

Union liegt aktuell mit 16 Punkten und bisher nur einer Niederlage auf Rang sechs, während die Nachbarn aus dem Olympiastadion nur auf Platz 13 rangieren. Acht Zähler nach neun Spielen ist zu wenig für die Mannschaft, die so viel investiert hat.

Dafür hat die Hertha vor diesem Spieltag ganz schön mobilisiert - obwohl weiterhin zurecht keine Fans in den Stadien zugelassen sind: Mit der Aktion Fahnenmeer wurden in ganz Berlin Fahnen und Flaggen der Hertha aufgestellt, sei es an Straßen, in Parks oder in Gärten.

Kann Union Berlin den Lauf fortsetzen oder schafft die Hertha den Befreiungsschlag? Goal fasst zusammen, welche TV-Sender und / oder Streaminganbieter das Spiel zeigen / übertragen.

Hertha BSC gegen den 1. FC Union Berlin LIVE im TV oder LIVE-STREAM sehen: Die Bundesliga-Partie im Überblick

Duell Hertha, Berliner Sport-Club vs. 1. FC Union Berlin Datum Freitag, 4. Dezember, 20.30 Uhr Ort Olympiastadion | Berlin Zuschauer Keine Schiedsrichter Noch nicht bekannt

Hertha BSC - Union Berlin: Wer zeigt / überträgt die Bundesliga LIVE im TV?

Freitagabend, für viele Fans geht eine anstrengende Arbeitswoche zu Ende. Was gibt es da Besseres, als zum Einklang ins Wochenende die Röhre anzuschalten und entspannt Spitzenfußball aus der Bundesliga zu verfolgen?

Hertha BSC gegen Union Berlin nicht im TV - Kostenlose Alternative verfügbar

Bevor ihr euch hier allerdings zu früh freut, müssen wir einschreiten und Euch warnen: Kein TV-Sender überträgt das Bundesligaspiel am Freitagabend. Obwohl es eine riesige Zahl an Fernsehsendern im Pay-TV und Free-TV gibt konnte sich keiner die Übertragungsrechte sichern.

Zwar hielt der Sender Eurosport zwischenzeitlich die Rechte an der Bundesligaübertragung am Freitagabend, allerdings hat dieser die Rechte 2019 an den Streamingdienst DAZN abgegeben. Damit kommen wir auch direkt zur freudigen Nachricht: Obwohl kein TV-Sender das Spiel überträgt, ist es trotzdem möglich das Spiel am Fernseher zu verfolgen - und das sogar kostenlos!

Hertha vs. Union einfach am Smart TV verfolgen: So funktioniert DAZN

Der Streamingdienst DAZN überträgt die Begegnung des deutschen Oberhaus, so können auch Fans mit einem Smart TV das Spiel zwischen der Hertha und Union Berlin verfolgen. Mit dem Smart TV kann man nämlich ganz einfach die kostenlose App herunterladen, sich anmelden und einen beliebigen LIVE-STREAM, also auch Hertha - Union, auswählen.

Um sich in der App anzumelden benötigt man zwar ein Abonnement, welches eigentlich kostenpflichtig ist. Wir erklären euch aber im Laufe dieses Artikels, wie ihr dieses Abonnement kostenlos abschließen könnt - bleibt also aufmerksam!

Mit hochkarätiger Besetzung: Das ist die DAZN-Übertragung von Hertha Berlin - FC Union

Die Bundesliga gehört zu den größten Wettbewerben, welche DAZN überträgt, das merkt man auch an den LIVE-Events: Am Freitag werden die Plätze vor Ort und an den Mikrofonen wieder mit hochkarätigen Stimmen besetzt. Unter anderem ist Ex-Bundesligaprofi Ralph Gunesch als Experte dabei.

Wer überträgt / zeigt Hertha Berlin gegen den 1. FC Union im LIVE-STREAM? So läuft die Übertragung der Bundesliga ab

Wie bereits beschrieben überträgt DAZN das Spiel zwischen Hertha BSC und dem 1. FC Union Berlin - und das sogar kostenlos. Aber wie ist das möglich? DAZN ist doch eigentlich ein kostenpflichtiger Streamingdienst?

Kostenlos Hertha BSC gegen Union Berlin sehen? Kein Problem: Der Probemonat von DAZN

Das liegt am legendären Probemonat von DAZN: Mit diesem könnt ihr 30 Tage lang auf das gesamte Angebot von DAZN zugreifen und müsst nicht einen Cent dafür bezahlen.

Der Probemonat ist vollständig kostenlos und unverbindlich - ihr könnt ihn also rechtzeitig ganz einfach kündigen und müsst so hinterher kein Abonnement eingehen. Der Gratismonat ist perfekt für alle, die sich noch nicht mit DAZN auskennen und einen Einblick in die Plattform bekommen möchten - oder für jeden, der beim Streamen zusätzlich Geld sparen will.

Jahresabo oder Monatsabo? Die DAZN-Varianten, um Hertha - Union günstig zu sehen

Wenn der Probemonat einmal abgelaufen ist und ihr weiterhin auf DAZN zugreifen wollt, habt ihr zwei Möglichkeiten: Entweder ihr entscheidet euch für das Monatsabo oder das Jahresabo. Beide Varianten zeigen eins zu eins das gleiche Programm, die einzigen Unterschiede belaufen sich auf die Kosten und die Laufzeit.

Variante Laufzeit Kosten pro Jahr Kosten pro Monat Jahresabo Jährlich Kündbar | Jährliche Abbuchung 119,99 Euro 10 Euro pro Monat Monatsabo Monatlich kündbar | Monatliche Abbuchung 143,88 Euro 11,99 Euro pro Monat

Von der über die Moto GP zur Darts-WM: Das Angebot von DAZN

Übrigens: DAZN kann weit mehr als nur Hertha BSC - Union Berlin: Insgesamt überträgt DAZN pro Jahr über 8.000 LIVE-Events aus der Sportwelt. Einen kleinen Ausschnitt davon haben wir euch zusammengefasst:

Handy, Tablet, Spielekonsole: Mit diesen Geräten könnt ihr das Berlin-Derby kostenlos im LIVE-STREAM bei DAZN sehen

Dass DAZN die Bundesliga überträgt wäre also bereits geklärt. Das bietet sich vor allem für Anhänger*innen an, die keinen Fernseher zuhause stehen haben: Mit DAZN ist es kein Problem, Fußball oder Sport generell auf anderen Geräten mit Internetanschluss als den Fernseher zu übertragen.

Smartphone, Tablet, PC, Laptop, Spielekonsole (Auch Playstation 5 (PS5) und XBox Series S / XBox Series X), Amazon Fire TV Stick, Google Chromecast, Apple TV... die Liste an verfügbaren Geräten ist lang. Für nahezu alle dafür benötigt ihr die DAZN-App. Diese ist allerdings kostenlos zum Download verfügbar, wie zum Beispiel im Play Store oder App Store.

Wer zeigt / überträgt Hertha Berlin gegen den 1. FC Union LIVE: So wird die Bundesliga im TV und LIVE-STREAM übertragen

TV via Smart-TV: DAZN LIVE-STREAM DAZN LIVE-TICKER Goal.com Highlights DAZN (40 Minuten nach Abpfiff)

Bild: imago images / tagesspiegel