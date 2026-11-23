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Die Aussagen von Karl-Heinz Rummenigge über Jamal Musiala sorgten für einen großen Aufschrei rund um den FC Bayern. Steckte dahinter auch ein Fingerzeig an Max Eberl?

Denn wie Philipp Schneider von der Süddeutschen Zeitung im hauseigenen Podcast "Und nun zum Sport" berichtet, sei die Vereinsführung sich zwar einig darüber gewesen, dass man sich mit Blick auf Musialas neurologische Erkrankung gepaart mit der 2025 überaus teuren Vertragsverlängerung nochmal mit dem Spieler, seinen Beratern und seiner Familie zusammensetzen müsse, allerdings sei das Vorgehen von Rummenigge intern überhaupt nicht abgesprochen gewesen.

Der "kühl kalkulierte Auftritt" von Rummenigge bei Sky habe "wirklich viele in der Bayernspitze erschrocken zurückgelassen". Explizit Namen nannte Schneider im SZ-Podcast nicht, allerdings wertete er den Rummenigge-Auftritt besonders in die Richtung von Max Eberl.

Der Sportvorstand hatte - wie auch Trainer Vincent Kompany - Musiala in der Öffentlichkeit stets den Rücken gestärkt und schließlich auch vor eineinhalb Jahren letztlich die kostspielige Vertragsverlängerung mit Musiala ausverhandelt. Diese bringt dem zuletzt so gebeutelten Offensivspieler laut SZ sogar bis zu 30 Millionen Euro im Jahr durch unterschiedliche verwinkelte Klauseln und "Nebenabsprachen" ein, die laut Schneider "tatsächlich von den Bayern in dem Moment auch gar nicht bis ins letzte Detail durchschaut" worden seien. Die jährliche Summe, die der Rekordmeister an Musiala überweisen muss, könne daher "noch um eine wirklich stattliche Zahl anschwellen".

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Musiala-Dilemma beim FC Bayern: "Mindestens ein Finger von Rummenigge zeigt immer auf Eberl

Rummenigge sei schon damals im Frühjahr 2025 mit dem von Eberl ausgehandelten neuen Vertrag für Musiala nicht einverstanden gewesen, "als man noch nichts von der Erkrankung wusste", wenngleich er ihn als Aufsichtsratsmitglied letztlich trotzdem "voll und ganz" abgesegnet habe.

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"Mindestens ein Finger von Karl-Heinz Rummenigge zeigt immer auf Max Eberl, wenn es um Jamal Musiala geht", behauptet Schneider daher. Rummenigge habe sich demnach am Freitag mit seinen getätigten Aussagen erneut auch gegen den Sportvorstand positionieren wollen, um zu zeigen: "Schaut, wer versucht jetzt wieder diesen Fehler korrigieren. Das ist nicht Max Eberl, sondern schon wieder seine Vorgesetzten."

Rummenigge hatte sich schon beim Beschluss im Kontrollgremium für Eberls Vertragsverlängerung bis 2029 Ende August als einziger explizit enthalten und deutlich gemacht, den Sportvorstand deutlich kritischer zu sehen. Beinahe hätte er sogar Eberls Vertragsverlängerung im Alleingang torpediert.

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"Ich habe lange darüber nachgedacht, ob ich bei der Verlängerung mit Max mit 'Nein' stimmen soll. Erst im Verlauf der Sitzung habe ich mich entschieden, mich zu enthalten", erklärte er Ende September im Gespräch mit der Abendzeitung: "Dazu stehe ich."

Auch Uli Hoeneß hatte sich lange kritisch gegenüber einer Eberl-Verlängerung gezeigt, seine "60 zu 40"-Aussagen am Rande des Pokalfinals im Mai sorgten für reichlich Wirbel. Eberl habe sich jedoch besonders ihm, Rummenigge und Präsident Herbert Hainer gegenüber mittlerweile viel mehr geöffnet, die Bayern-Granden wesentlich besser in Kenntnis gesetzt und sich somit die Vertragsverlängerung verdient.

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Rummenigge: Musialas Rückkehr zu alter Stärke eher unwahrscheinlich

Rummenigge hatte derweil am Freitag nach den ohnehin schon durchaus brisanten Aussagen von Uli Hoeneß und Jan-Christian Dreesen in den Tagen zuvor über eine mögliche Anpassung von Musialas Vertrag noch einmal die nächste Eskalationsstufe gezündet und behauptet, dass Musiala aufgrund seiner neurologischen Absencen-Erkrankung sehr wahrscheinlich nicht mehr zu alter Stärke zurückfinden werde.

"Das, was wir wissen, lässt leider vermuten, dass es schwierig wird, wieder auf das Niveau zu kommen, was er hier in diesem Stadion oft gezeigt hat", sagte Rummenigge bei Sky. Mehr oder weniger deutlich bestätigte das Aufsichtsratsmitglied auch den Wunsch, dass Musiala vor diesem Hintergrund als Geste einem Gehaltsverzicht in dieser Phase zustimme. Man müsse "sprechen mit dem Spieler, mit der Familie und vor allem auch mit der Agentur, weil dann sind diese Summen mit Verlaub nicht mehr darstellbar", sagte Rummenigge.

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Eberl widersprach nur wenig später indirekt dieser Ansicht. "Dass man sich Sorgen macht, ist legitim. Gerade wenn das passiert, was passiert ist", erklärte Eberl nach dem 1:1 gegen den 1. FC Köln. "Aber wir sehen ihn im Training und wir sehen, wie er diese Phase seit 16 oder 17 Monaten genommen hat mit allen Schwierigkeiten."

Dies seien "alles keine Sachen, die so einen Jungen in den Flow bringen lassen. Wir sind überzeugt, wenn wir ihn sehen, wenn wir ihn hören, wenn wir ihn spüren, dass er wieder auf das Level kommen kann", so Eberl weiter, der damit indirekt Rummenigge & Co widersprach, denn "wir im Sport haben eine andere Überzeugung."

Getty Images