Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen?

Am Sonntag könnt sich PSG gegen den FC Bayern zum König von Europa küren. Goal verrät, ob der Klub schonmal die Champions League gewonnen hat.

Am Sonntagabend trifft im Finale der auf den . Los geht's um 21 Uhr im Estadio da Luz in Lissabon.

Mit einem Sieg gegen den französischen Meister würde der FCB zum sechsten Mal den Henkelpott nach München holen und somit mit dem Vorjahressieger gleichziehen. Letztmals gewann der Rekordmeister 2013 den begehrten Pokal.

PSG steht derweil nach dem Sieg im Halbfinale gegen RB Leipzig erstmals seit 1997 in einem europäischen Finale. Doch wäre ein Sieg gegen die Bayern gleichbedeutend mit dem ersten Champions-League-Erfolg?

Mehr Teams

Im folgenden Artikel verraten wir Euch, ob Paris Saint-Germain schonmal die Champions League gewonnen hat. Wenn Ihr wissen wollt, wie die Partie im TV und im LIVE-STREAM übertragen wird, klickt einfach hier .

Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen? So lief es bisher in der Königsklasse

In der lässt PSG seit Jahren nicht den Hauch einer Chance und feierte auch in diesem Jahr nach dem vorzeitigen Saisonabbruch die Meisterschaft vor . In der Champions League sieht es hingegen anders aus.

Seit dem Einstieg katarischen Staatsfons Quatar Sports Investments ist der Gewinn der Königsklasse das große Ziel der Franzosen. Bisher konnte PSG jedoch noch nie den Henkelpott in die französische Hauptstadt holen.

Auch ein Finale erreichte das Team von Thomas Tuchel in der Champions League noch nie. Das Spiel gegen den FC Bayern ist somit eine Premiere. Einzig im Europapokal der Pokalsieger konnte PSG im Jahr 1997 gegen den einen europäischen Titel erlangen.

Bild: Getty Images

Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen? So lief es die vergangenen Jahre

In den letzten Jahren konnte sich PSG dank einer gehörigen Finanzspritze eines der besten Teams Europas aufbauen. Für den großen Wurf hat es jedoch bisher nicht gereicht.

So schied man in den letzten drei Jahren dreimal bereits im Achtelfinale der Champions League aus. Die wohl schmerzhafteste Niederlage erlitten die Franzosen dabei 2017, als der FC Barcelona trotz einer 0:4-Niederlage im Hinspiel sich dank einem 6:1 im Rückspiel durchsetzen konnte - heute in Spanien als "La Remontada" bekannt .

🔛🙏🔴🔵



Chers supporters, ce dimanche soyons tous responsables : respectons les gestes barrières et le port du masque 😷



𝑃𝑜𝑢𝑟 𝑠𝑒 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒𝑟 𝑒𝑡 𝑝𝑟𝑜𝑡𝑒́𝑔𝑒𝑟 𝑙𝑒𝑠 𝑎𝑢𝑡𝑟𝑒𝑠 #UCLfinal pic.twitter.com/GlsY3L6FOX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 21, 2020

Zwischen 2012 und 2016 schaffte man es immerhin jeweils bis ins Viertelfinale, wo zweimal gegen Barca sowie gegen und den Schluss war. Am weitesten brachte es der französische Serienmeister in der Saison 1994/95. Damals musste man sich im Halbfinale dem geschlagen geben.

Bild: Getty Images

Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen? Die letzten 5 CL-Saisons

Saison Runde Gegner Hinspiel Rückspiel 2018/19 Achtelfinale 2:0 1:3 2017/18 Achtelfinale 1:3 1:2 2016/17 Achtelfinale FC Barcelona 4:0 1:6 2015/16 Viertelfinale Manchester City 2:2 0:1 2014/15 Viertelfinale FC Barcelona 1:3 0:2

Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen? Der Weg von Paris Saint-Germain ins Finale

Runde Partie Ergebnis Gruppenphase Paris Saint-Germain - Real Madrid 3:0 - Paris Saint-Germain 0:1 - Paris Saint-Germain 0:5 Paris Saint-Germain - FC Brügge 1:0 Real Madrid - Paris Saint-Germain 2:2 Paris Saint-Germain - Galatasaray 3:1 Achtelfinale - Paris Saint-Germain 2:1 Paris Saint-Germain - Borussia Dortmund 2:0 Viertelfinale - Paris Saint-Germain 1:2 Halbfinale - Paris Saint-Germain 0:3 Finale Paris Saint-Germain - FC Bayern München -:-

Hat PSG schonmal die Champions League gewonnen? Die Titel von PSG