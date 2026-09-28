Hartes Urteil! Weltmeister von 2014 sieht DFB-Team "im Mittelmaß angekommen"

In seiner Funktion als Experte für die ARD analysierte der Weltmeister von 2014 die Leistung der deutschen Nationalmannschaft mit deutlichen Worten und scheute auch nicht davor zurück, den Finger in die Wunde zu legen.

"Wir sind keine Topmannschaft mehr, wir sind im Mittelmaß angekommen. Wir haben es nicht geschafft, uns den Gegner so hinzulegen, dass etwas passiert", erklärte Schweinsteiger am ARD-Mikrofon.

Obwohl in Teilen gute Ansätze erkennbar wären, würde das DFB-Team insgesamt nicht "genug Druck erzeugen", um qualitativ gute Gegner vor Herausforderungen zu stellen. Beim 1:1-Remis gegen die Niederlande am vergangenen Donnerstag hätte es die deutsche Mannschaft noch "besser gemacht", befand Schweinsteiger.

Insgesamt gingen dem langjährigen Mittelfeldspieler des FC Bayern München aber Spieler ab, "die den Unterschied ausmachen" könnten. Im griechischen Team habe er diese in Konstantinos Karetsas, Christos Tzolis oder Vangelis Pavlidis ausgemacht.

Kritik an Bundestrainer Klopp sei dies aber ausdrücklich nicht. Schließlich hätte der Bundestrainer viele Spieler nominiert, welche teilweise noch nie zusammen auf dem Platz gestanden hätten. "Klopp ist nicht der Zauberer. Es ist harte Arbeit. Die Spieler müssen sich aber auch ein wenig hinterfragen: Ist das alles?", so Schweinsteiger.

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Wie viele Punkte hat das DFB-Team nach zwei Spieltagen?

Angesprochen auf die Kritik seines einstigen Nationalmannschafts-Kollegen erklärte Kapitän Joshua Kimmich, dass man im Moment weit davon entfernt sei, ein Top-Team zu sein. "Das muss man so sagen. Eine solche Mannschaft zeichnet aus, dass sie vermeintlich schwächere Gegner schlägt, das haben wir nicht getan. Wir haben die Niederlande nicht geschlagen und heute verloren. Aber das ist jetzt nicht entscheidend."

Gegen den Europameister von 2004 war das DFB-Team über 90 Minuten zwar die leicht überlegene Mannschaft, verpasste es aber die spielerische Dominanz in Torchancen umzumünzen. Griechenland wiederum setzte immer wieder gefährliche Konter, so auch beim entscheidenden 0:1 durch Dimitrios Kourbelis in der 74. Spielminute.

Durch die Niederlage steht Klopps Mannschaft nach zwei Spieltagen in der Nations League nun auf dem dritten Tabellenplatz der Gruppe 2. Griechenland führt mit sechs Punkten, dahinter liegen die Niederlande mit vier Zählern. Nächster Gegner der DFB-Elf ist am kommenden Donnerstag das noch punktlose Serbien.