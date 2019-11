Bericht: Ex-HSV-Coach Hannes Wolf wird neuer Trainer bei KRC Genk

Seit seiner Entlassung beim HSV im Sommer war Hannes Wolf vereinslos. Nun winkt ihm wohl ein neuer Job bei einem Champions-League-Klub aus Belgien.

Der ehemalige Stuttgarter und Hamburger Cheftrainer Hannes Wolf soll laut übereinstimmenden Medienberichten neuer Trainer des belgischen Meisters werden. Der 38-Jährige wird offenbar Nachfolger des vergangene Woche entlassenen Felice Mazzu.

Mazzu war erst seit dieser Saison für Genk tätig gewesen. In der Liga hatte KRC zuletzt 0:2 gegen verloren und belegt derzeit den neunten Platz mit 20 Punkten. In der Champions-League-Gruppe E ist Genk mit nur einem Punkt aus vier Spielen Letzter. Gegner in der Königsklassen-Gruppenphase sind Titelverteidiger , und Red Bull Salzburg.

Wolf besitzt beim HSV noch einen Vertrag bis 2020, dieser muss zunächst aufgelöst werden, ehe er in Genk unterschreiben kann.