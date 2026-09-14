"Glück im Unglück": VfB Stuttgart gibt Entwarnung nach Verletzung von Angelo Stiller

Der 25-Jährige war beim Bundesliga-Duell am Samstag gegen die TSG Hoffenheim bei seinem Zusammenprall im gegnerischen Strafraum zunächst liegengeblieben. Darüber hinaus hatte er von TSG-Verteidiger Ozan Kabak auch etwas am Knie abbekommen.

Stiller spielte zunächst weiter, signalisierte nach rund zehn Minuten allerdings, dass er ausgewechselt werden müsse. VfB-Coach Sebastian Hoeneß nahm ihn in der 34. Spielminute vom Feld und ersetzte ihn durch Youngster Yanik Spalt.

Mittlerweile ist klar, dass die Verletzung des Nationalspielers nicht schwer ist. Stiller habe "Glück im Unglück" gehabt und nicht mehr als eine Prellung erlitten, teilten die Schwaben am Sonntagabend in einem offiziellen Statement mit. Wie lange der 25-Jährige genau ausfällt, gab Stuttgart gleichwohl nicht bekannt.

Bereits unmittelbar nach Abpfiff hatte Hoeneß leichte Entwarnung gegeben: "Ich habe nur gehört, dass er ein Hämatom am Knie hat, das ihn beeinträchtigt hat." Zu diesem Zeitpunkt wisse er aber noch nicht, "wie dramatisch es ist."

Wie verlief der Saisonstart der VfB Stuttgart?

Für den VfB endete das Gastspiel in Hoffenheim dennoch ernüchternd. Nach Toren von Adam Hlozek (13., 67.) und Maximilian Mittelstädt (48.) verloren die Stuttgarter mit 1:2 (0:1), nach drei Spieltagen hat Hoeneß' Mannschaft somit gerade einmal drei Zähler auf der Habenseite.

Die TSG fuhr durch den Dreier hingegen die ersten Punkte der laufenden Saison ein, nachdem man zum Saisonauftakt gegen den 1. FC Köln sowie Borussia Dortmund verloren hatte.